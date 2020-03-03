«Уже сообщил»: Гончарук уходит в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Гончарук написал заявление об отставке и уже сообщил своей команде, что уходит», — рассказал нардеп.

Дубинский уточнил, что Зеленский встретился с Гончаруком накануне — в понедельник, 2 марта. Вместе с тем нардеп отметил, что на повестку заседания фракции партии «Слуга народа» во вторник, 3 марта, будет вынесен вопрос отставки украинского премьера.

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Получение заявления об отставке подтвердил и председатель парламента Украины Дмитрий Разумков, передает украинское издание «Страна.ua». «Заявление Гончарука об отставке получено парламентом», — сказал спикер Рады.

Вечером 3 марта в Раде состоялось заседание парламентской партии «Слуга народа», на котором присутствовал и президент страны. На этой встрече, как отмечает издание, депутаты вместе с Зеленским обсуждают завтрашнее внеочередное заседание украинского парламента. Один из вопросов — кадровые перестановки в кабмине, НАБУ и Офисе генпрокурора.

«Президент внес предложение назначить новым премьером Шмыгаля», — написал в своем Telegram-канале присутствовавший на обсуждении нардеп Александр Качура.

Денис Шмыгаль в настоящее время занимает должность вице-премьера Украины. Им он стал совсем недавно — 4 февраля. До этого он был председателем Ивано-Франковской ОГА, а также какое-то время руководил Бурштынской ТЭС.

Сам же Гончарук ранее отказался комментировать свою отставку. «Я не хотел бы комментировать слухи, давайте больше [говорить] про работу», — сказал он 2 марта на брифинге, отвечая на вопросы украинских журналистов.

Премьер в очередной раз заверил, что не подавал заявления об отставке. Но вместе с тем он признал, что в кабмине все-таки будут кадровые перестановки, которые, скорее всего, будут обсуждаться на высшем уровне.

«Очевидно, у нас будут консультации на эту тему и с президентом, и с парламентом», — уточнил премьер-министр, добавив, что не стал бы говорить о том, «какое будет финальное решение».

Гончарука нельзя уволить без его заявления, оформленного по всем правилам, так как у него в течение года действует иммунитет. Вместе с тем без его согласия нельзя снять с должностей и министров, кроме тех, что были назначены президентом — это главы МИД и Минобороны.

Ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) получил заявление об обеспечении иска, который подал премьер-министр Украины. Ответчиком по этому иску выступает спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, а третьим лицом — президент Украины Владимир Зеленский.

«Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы ОАСК.

Вместе с тем отмечалось, что премьер-министр просит запретить проводить голосование по вопросу его отставки, а также отставки других членов правительства. «Сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска», — пояснили в суде.

Однако позже глава ОАСК Павел Вовк дал опровержение этой информации. На своей странице в Facebook он заявил, что Гончарук такого заявления не подавал, соответственно сообщение об этом будет удалено. Однако немного позже, так как сайт не выдержал огромного потока посетителей.

«В связи с появлением на сайте Кабинета министров Украины сообщения о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук такое заявление не подавал, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, личности заявителя», — написал он.

Тем временем на заседании фракции были названы имена тех, кто заменит некоторых министров в украинском правительстве, передает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в парламентской фракции «Слуги народа».

Так, предполагается, что сменится министр соцполитики — вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную. Главой Минветеранов якобы станет Сергей Бессараба, а министром финансов — Игорь Уманский. Кроме того, власти намерены сменить и главу МИД. Вместо Вадима Пристайко ведомство возглавит Дмитрий Кулеба. По данным украинского издания, на своем посту останется министр МВД Арсен Аваков, однако он не будет назначен вице-премьером по силовым вопросам.

Изменения грядут в министерствах финансов, здравоохранения, энергетики, экономики. Однако министр последнего Тимофей Милованов останется в кабмине, только в качестве главы агропромышленного комплекса. Вместо главы Минобороны Андрея Загороднюка планируется назначить Андрея Тарана.

Кроме того, на заседании фракции обсуждался вопрос увольнения генерального прокурора страны Руслана Рябошапки. По данным «Страны.ua», новым генпрокурором может стать председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юрист «Квартала» Сергей Ионушас.