Идлиб, Украина и Балтика: зачем Лавров приехал к финнам

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что российско-турецкий саммит на высшем уровне исправит ситуацию с выполнением соглашения по Идлибу. По его мнению, договоренности России и Турции по сирийской провинции, к сожалению, пока не воплощаются в жизнь.

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«Встреча президентов [России Владимира] Путина и [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, о чем условились», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

Идлибский вопрос

Ситуация в Сирии стала одной из главных тем переговоров дипломатов, которые встретились в Доме сословий в Хельсинки 3 марта. Как указал глава МИД Финляндии, финская сторона также рассчитывает на мирное решение, а также введение режима прекращения огня в Идлибе.

С начала февраля ситуация в сирийской провинции ухудшается с каждым днем из-за противостояния Турции и Сирии. Турецкие военные несколько раз становились жертвами обстрелов сирийской армии, хотя последние ведут огонь только по террористам.

В ответ на гибель своих солдат Анкара атакует позиции войск Сирии, а также обвиняет Дамаск и Москву в несоблюдении соглашений по Идлибу. Турция и Россия пытаются урегулировать ситуацию за счет переговоров, но пока они не дали никаких определенных результатов.

Снизить напряженность должна предстоящая встреча Путина и Эрдогана в Москве, лидеры условились провести переговоры 5 марта. При этом на фоне обострения ситуации Турция открыла путь в Евросоюз для мигрантов с Ближнего Востока, поэтому успех переговоров также волнует Европу.

В ходе пресс-конференции Лавров отметил, что Россия не может содействовать решению проблемы миграции из Сирии за счет прекращения борьбы с терроризмом, к чему призывают некоторые политики.

«Мы в полной мере понимаем сложность проблемы мигрантов для Евросоюза <…>. Мы <…> будем стремиться внести вклад в решение этой проблемы», — подчеркнул глава МИД России.

Кризис на Украине

Кроме того, Лавров и Хаависто поговорили о кризисе на Украине. В частности, министры обсудили конфликт в Донбассе и минские соглашения.

«Минские договоренности безальтернативны, и сегодня на переговорах мы это подтвердили», — сказал глава МИД России.

В последнее время из Киева поступают сигналы о поиске альтернативы минским переговорам, что, по мнению Лаврова, является провокацией, но партнеры России по «нормандскому формату» — Германия и Франция — отказываются реагировать на эти заявления.

«Наши французские и германские коллеги, по сути, ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на «нормандском саммите» в декабре в Париже», — добавил Лавров.

Вместо этого ФРГ и Франция настаивают на новой встрече в «нормандском формате», продолжил глава МИД России, однако Москва не считает нужным проводить пустые саммиты.

Дело в том, что из всех соглашений прошлой встречи «нормандской четверки» по факту был выполнен лишь один пункт — обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. В регионе до сих пор не соблюдается режим прекращения огня, стороны не могут согласовать разведение сил на новых участках, а украинские власти не торопятся проводить реформы для закрепления особого статуса Донбасса.

В то же время Хаависто заявил, что Финляндия придерживается антироссийских санкций Евросоюза по украинскому вопросу, но считает выполнение минских соглашений обязательным шагом.

Лавров же указал, что, введя санкции против России, Евросоюз фактически поддержал незаконный госпереворот на Украине. Однако Москва продолжает выступать за нормализацию отношений с Брюсселем.

Безопасность на Балтике

На встрече Лавров и Хаависто уделили отдельное внимание ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря. В частности, министры обсудили инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё о мерах доверия на Балтике.

Речь идет о повышении уровня безопасности полетов авиации над регионом, для чего необходим постоянный диалог сторон, в том числе России и НАТО. Эту инициативу Ниинистё продвигает уже не первый год и множество раз обсуждал данный вопрос с Путиным.

По словам Лаврова, Москва ведет диалог с представителями альянса по вопросам безопасности и укреплению доверия. Россия направила также НАТО свои предложения по Балтике, но пока не получила никакого ответа от блока.

«В планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами меры по деэскалации. К сожалению, это подтверждается и практическими действиями Североатлантического альянса, в первую очередь, Соединенных Штатов, которые начинают проводить крупнейшие за многие десятилетия учения, называемые Defender (Europe) 2020»,

— резюмировал глава МИД России.

Российско-финская дружба

Впрочем, переговоры Лаврова и Хаависто были сосредоточены не только вокруг международной повестки. Министры также затронули вопросы двусторонних отношений и отметили точки взаимодействия двух стран.

Москва и Хельсинки плотно взаимодействуют в многосторонних структурах в Арктике и на севере Европы. Так, в будущем году начинается председательство России в Арктическом совете, а Финляндии — в Совете Баренцева и Евроарктического региона. Как отметил Лавров, особое внимание стороны будут уделять природоохранным мероприятиям.

Финско-российское сотрудничество в вопросах Арктики развивается достаточно активно, в особенности в области климатической политики. При этом Хаависто в преддверии встречи с Лавровым говорил, что стороны могут усилить взаимодействие, в том числе в борьбе с черным углеродом и загрязнением воздуха, которые способствуют изменению климата в Арктике.

Отношения двух стран стабильно развиваются и в экономической сфере, несмотря на незначительное падение товарооборота в прошлом году до $13,6 млрд — на 8% ниже показателей 2018 года. Россия продолжает занимать третье место после Германии и Швеции среди торговых партнеров Финляндии.

Кроме того, между странами регулярно проходят контакты на высшем уровне — межведомственном и правительственном. Президенты России и Финляндии традиционно встречаются несколько раз в год, а новая встреча может пройти уже 9 мая, если Ниинистё приедет в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. Соответствующие приглашение от Путина финский лидер уже получил.

При этом в декабре исполняется 100 лет с момента установления дипломатических отношений между РСФСР и Финляндией, что может стать поводом для ответного визита президента России.

Отношения Москвы и Хельсинки нацелены на продвижение добрососедства и доверительного диалога, подчеркивал Лавров на переговорах со своим финским коллегой. Этот принцип в очередной раз был подтвержден в ходе встречи главы МИД России с президентом Финляндии, которая состоялась в преддверии его беседы с Хаависто.