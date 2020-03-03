«Пожалуйте бриться»: Путин о митингах и оппозиции

О несистемной оппозиции

Президент Владимир Путин заявил, что России нужна несистемная оппозиция, так как она вносит положительный вклад в жизнь страны. Какие-либо ограничения в ее отношении появляются лишь в случае нарушения закона, сказал глава государства в интервью ТАСС.

«Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной в стране. Иначе… мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать. Вы хотите выразить свою точку зрения, свое мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте», — пояснил президент.

Практически во всех странах за несанкционированные акции предусматривается лишение свободы, продолжил Путин, речь идет о небольших сроках от шести месяцев до года.

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«Но в некоторых странах просто за несанкционированные акции, там, если 12 человек, по-моему, где-то в Швеции, что ли, уже считается — массовые беспорядки. Пятерочка ломится или десяточка. У нас такого нет», — отметил президент.

Люди должны добиваться разрешения для проведения акций, подчеркнул Путин, точно так же происходит и в других странах. «Не получили разрешения — не ходят. Не получили и вышли — пожалуйте бриться», — резюмировал глава государства.

О дубинках и обществе

Государство общается с помощью дубинок только с теми, кто нарушает закон, уверен Путин. Кроме того, он добавил, что активную часть общества составляет не только несистемная оппозиция.

«Активная часть общества — это и волонтеры, их уже миллионы у нас, миллионы уже. Это же активная часть общества — молодые, эффективные, деятельные люди, которые работают в самых разных сферах: и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, в сфере экологии. Просто помогают людям активно, здорово», — пояснил президент.

Путин также признал, что в любой стране есть те, кто недоволен деятельностью властей, и это хорошо. Однако те, кто «доводят до революции», как правило, во власти не задерживаются.

«Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после Октябрьского переворота достаточно долгое время. И потом сами развалились и страну за собой утащили», — обратил внимание российский лидер.

Об иноагентах

Говоря о статусе иностранного агента в России, Путин напомнил, что подобный закон действует с 1938 года в США — именно в этой стране его изобрели и активно применяют.

«В том числе совсем недавно. Вот нашу гражданку, она стала достаточно известной, взяли, упекли в тюрьму как иноагента. Ей, извините, там 12 лет так, лишнего бы слова не сказать, предполагалось. Так? Значит, и что? Они применяют. У нас такого нет. У нас административная ответственность за это только», — указал президент.

В России этот закон появился только для того, чтобы оградить страну от вмешательства в ее политическую жизни извне, пояснил Путин, в отличии от других государств, Москва не запрещает деятельность «таких организаций».

«Они продолжают работать. Только, если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. Здесь нет ничего ущемляющего. Здесь ничего нет такого, что противоречит международной практике», — отметил глава государства.

Главный вопрос с иноагентами в другом, уверен Путин, необходимо не допускать подмены понятий, чтобы любую другую деятельность не подтасовывали под внутриполитические дела.

»[Закон об иноагентах] касается внутриполитической деятельности и финансирования этой деятельности из иностранных источников», — резюмировал президент.