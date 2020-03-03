«Никакой радости»: Нетаньяху разбил конкурентов

ЦИК Израиля подвел первые результаты выборов — уже третьих за последний год.

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За право формировать коалицию и определить политический курс Израиля, фактически, соревновались два конкурента — правящая партия «Ликуд» под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционный центристский блок «Кахоль-Лаван», возглавляемый бывшим главой Генштаба страны Бени Ганцем. На предыдущих выборах эти партии имели примерно равные результаты и поочередно пытались создать правящее большинство — впрочем, безуспешно.

В этот раз правоцентристский «Ликуд» упрочил свои позиции — после подсчета 7,4% голосов партия Нетаньяху набирает 29,61%. Оппоненты премьера из блока «Кахоль-Лаван» получает 23,55% поддержки. На третьем месте «Объединенный список» с 10,21%.

The Jerusalem post отмечает, что на данный момент партия «Ликуд» может получить в парламенте 37 мест, «Кахоль-Лаван» — 32 места, а Объединенный список — 15 мест.

Таким образом, вместе со своими союзниками из правых и религиозных партий «Ликуд» пока получает 60 мест в кнессете — всего на одно меньше, чем нужно для парламентского большинства. Нетаньяху уже поблагодарил своих сторонников в соцсетях, а представители партии заявили о начале переговоров о «сильном национальном правительстве».

Для противников «Ликуда» такой итог стал ударом — газета The Times of Israel со ссылкой на активистов из штаба блока «Кахоль-Лаван» говорит о «настоящем разочаровании» в их рядах.

Несмотря на то что выборы стали уже третьими за год, заинтересованность израильтян в них не упала, а наоборот, лишь увеличилась — сообщается, что явка избирателей стала самой высокой с 2001 года. За два часа до закрытия участков она превысила 65%.

«Должен вам сказать, что сегодня я не чувствую никакой радости. Мне стыдно перед дорогими для меня жителями страны, вы не заслужили происходящего», — заявил в преддверии выборов президент страны Реувен Ривлин

Первый раз Израиль попытался определиться с политическим курсом еще в апреле — «Ликуд» получил 35 мест в парламенте, столько же досталось блоку «Кахоль-Лаван». Сформировать коалицию тогда не смогли ни Нетаньяху, ни Бени Ганц, и спустя месяц после выборов кнессет принял решение о самороспуске и проведении новых выборов.

Впрочем, и апрельское голосование было внеплановым — правительству страны пришлось объявить досрочные выборы после того, как в декабре 2018 года правящую коалицию покинула правая партия «Наш дом Израиль» во главе с политиком Авигдором Либерманом, который также оставил пост министра обороны.

Причиной кризиса стали разногласия по палестинскому вопросу — после очередного обострения ситуации в регионе Либерман настаивал на полноценной военной операции, но правительство на такие меры не пошло.

Правящее большинство в итоге конфликта было потеряно, и власти страны приняли решение об избрании нового парламента. После апрельской неудачи следующие выборы прошли уже в сентябре и стали практически зеркальным отражением первых. Лидеры гонки — «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» — получили даже меньше мест, чем весной (32 и 33 соответственно), в результате чего новые переговоры о коалиции стали неизбежны.

Попытки прийти к компромиссу продолжались до конца ноября, свои варианты решения проблемы вновь предлагали как Биньямин Нетаньяху, так и Бени Ганц, но итогового решения найдено так и не было. Как результат — третьи выборы за год.

Впрочем, «межвыборный» промежуток в этот раз никак нельзя было назвать спокойным — в это время прошли праймериз партии «Ликуд», на которых конкуренты Нетаньяху попытались оспорить место премьера во главе движения.

Попытка окончилась неудачей — на выборах внутри партии политик набрал 72,5% голосов, укрепив свои позиции в преддверии мартовского голосования. Такой «вотум доверия» от членов «Ликуда» был очень нужен Нетаньяху — против премьера возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве.

На успех «Ликуда» во главе с Нетаньяху могли бы повлиять успехи правящей партии во внешней политике — только за последнее время их было предостаточно. В частности, президент США Дональд Трамп недавно представил «сделку века» по урегулированию конфликта в Палестине, в которой занял отчетливо произраильские позиции.

Несмотря на то что палестинская сторона предложение Трампа отвергла, сам факт поддержки Израиля со стороны США уже был весьма ценен и не мог остаться без внимания. Год назад в Вашингтоне, в числе прочего, признали израильскими Голанские высоты.

Также авторитет премьера могло укрепить недавнее освобождение израильтянки Наамы Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Позже ее помиловал президент России Владимир Путин, после чего Иссахар вернулась в Израиль.

В то же время блок «Кахоль-Лаван» принципиально выступает против сотрудничества с Нетаньяху, схожих позиций придерживается и «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Одной из главных причин тому стали как раз заведенные против премьера уголовные дела.

Во время предыдущих переговоров о коалиции эти партии ставили одним из условий для сотрудничества уход Нетаньяху из власти либо его отказ от некоторых привилегий, однако популярный среди своих сторонников и авторитетный премьер неизменно отказывался от любых уступок.