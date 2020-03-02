Мигрантский захват: как Европа справится с потоком беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев. По его словам, период одностороннего бескорыстия закончен.

«Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии [Бойко Борисовым], завтра поговорю с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель», — добавил Эрдоган, он также не исключил проведение саммитов по Сирии с участием глав четырех-пяти государств.

Турция отказалась сдерживать поток беженцев и открыла границу с Евросоюзом 28 февраля на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Формальной причиной для отказа Анкары от своих обязательств по мигрантам стала гибель 33 турецких солдат в результате обстрела со стороны войск Сирии.

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Отказ от обязательств

Вероятно, таким образом Анкара попыталась надавить на Брюссель, чтобы европейские страны обратили более активное внимание на сирийскую проблему.

Однако, открыв границу, Турция нарушила одно из своих обязательств — соглашение по обмену мигрантов с ЕС, которое стороны заключили в 2016 году.

Тогда ЕС пообещал Турции €6 млрд финансовой помощи и ряд визовых послаблений за сдерживание потока мигрантов из ближневосточных стран, в том числе из Сирии. Мигранты через территорию Турции попадали в Грецию и Болгарию, а из этих стран — через Балканы и Венгрию — в Австрию и Германию.

Брюссель договорился с Анкарой, что за каждого нелегального мигранта, возвращенного из Греции в Турцию, европейцы будут принимать на легальных основаниях одного сирийского беженца из турецких лагерей.

Это соглашение фактически позволило остановить миграционный кризис пятилетней давности, когда на территорию Евросоюза прибыли более 1 млн человек. Благодаря механизму, более двух третей беженцев не из Сирии были депортированы из Европы к 2019 году.

Турция же стала своеобразным буфером на пути потока мигрантов из ближневосточных стран, по последним данным, на ее территории находится около 3,6 млн беженцев. В основном, это выходцы из Сирии, но также там есть мигранты из Ирака, Афганистана и других стран Ближнего Востока.

Миграционный кризис

Как только Анкара сняла ограничения, поток мигрантов направился в Европу уже известным маршрутом — через Грецию и Болгарию. Для сдерживания беженцев обе страны усилили меры безопасности на своих границах, Афины отказались принимать заявление на предоставления убежища, а также запросили поддержку у других стран союза.

По предварительным данным, в европейские страны направились около 1 млн мигрантов, и большинство из них не сирийцы.

Как пишут СМИ, основная масса беженцев состоит из афганцев, иракцев и иранцев. При этом в Анкаре уверяли, что не могут сдержать поток мигрантов именно из Сирии.

Постепенное приближение беженцев к границам усиливает беспокойство в ЕС. Германия и Франция активно ведут переговоры с Турцией для закрытия границы, но пока они не дают никаких результатов.

Не исключено, что действия Анкары могут привести к очередному миграционному кризису в Европе, за который Брюссель расплачивается до сих пор. Пять лет назад беженцы практически раскололи Евросоюз, в частности, из-за споров по поводу их распределения между странами объединения.

Так, большая часть стран Восточной Европы в принципе отказалась принимать мигрантов, когда Греция и Италия приняли на себя основной удар. Через первую шел основной поток ближневосточных мигрантов, а через последнюю — африканских. Кроме того, миграционный кризис ударил по Германии, которая по решению Меркель принимала всех беженцев.

Впоследствии канцлер Германии не раз признавала свою ошибку, но ущерб уже был нанесен. Миграционная политика Меркель чуть не стоила ей места канцлера, а также практически привела к распаду правящего блока в бундестаге. А главным итогом кризиса стало усиление позиций правых партий в Германии, а также по всей Европе.

Новый возможный кризис также в первую очередь ударит по Греции. Как рассказал «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, эта страна наиболее выгодна для мигрантов, так как из нее можно попробовать попасть в Италию, а оттуда — уже в центральную Европу.

«Какая страна пострадает следующей, зависит от дальнейшего развития ситуации. При этом если поток мигрантов будет как пять лет назад, Евросоюз обязательно расколется», — считает эксперт.

Ответ Брюсселя

Тем не менее, за пять лет ситуация все же изменилась, да и в целом опасность нового кризиса не была для Европы чем-то неожиданным. Эрдоган систематически угрожал Брюсселю пустить мигрантов на европейскую территорию, а президент Франции Эммануэль Макрон еще 21 февраля предупредил об опасности появления 2 млн беженцев в Европе.

В настоящее время Еврокомиссия оценивает ситуацию в Греции и Болгарии, куда прибывает основная часть мигрантов. Также в Брюсселе уверены, что Турция еще может вернуться к выполнению своих обязательств. Кроме того, европейские пограничники могут преградить путь беженцам, которые пытаются прорваться, так как на турецкой территории их безопасности ничего не угрожает.

При этом Евросоюз уже начал работу по запросам от стран организации касательно миграционных проблем. Так, Болгарии оказывается оперативная поддержка для защиты границ, а с Грецией идут активные переговоры. Как пишут СМИ,

Европа заранее подготовилась к возможному миграционному кризису. Речь идет о новых погранслужбах, финансировании совместных охраны границ Евросоюза и создание сети по приему и регистрации мигрантов.

Не стоит забывать и о европейском агентстве по безопасности внешних границ — Frontex, которое получило расширенные полномочия после кризиса 2015 года. Так, агентство было преобразовано в службу пограничной и береговой охраны и обладает правом выдворять мигрантов. Кроме того, к 2020 году контингент организации был увеличен до 10 тыс. человек, а ее бюджет вырос до €322 млн.

«Греция может постараться привлечь весь Frontex и поставить бешенный заслон на границе, чтобы не пропускать мигрантов дальше. В таких условиях беженцы могут быть интернированы на территории Греции, но на определенных островах, чтобы они фактически не могли проникнуть глубже в ЕС», — уверен Владимир Брутер.

Тогда ситуация будет подконтрольной Брюсселю, продолжил эксперт, но это может негативно повлиять на отношения с Анкарой.

Это не слишком выгодно Евросоюзу, который пока активно выступает за переговоры с Турцией. В частности, Брюссель не отказывается от обсуждения сирийского вопроса, так как деэскалация конфликта в регионе может снизить поток беженцев или вовсе вернуть Турцию к соблюдению соглашению. Но повлиять на ситуацию Евросоюз может лишь в финансовом ключе, так как механизмов военного воздействия у него в Сирии фактически нет.

Частично урегулировать кризис в Идлибе, как ожидается, позволит личная встреча лидеров России и Турции в Москве. Переговоры должны состояться 5 марта, Эрдоган уже выразил надежду на согласование режима прекращения огня в сирийской провинции.

«Руководство ЕС пока не делает никаких официальных заявлений по мигрантам, пытается не спустить ситуацию на тормозах и не привлекать к ней особого внимания. Если у них не получится договориться с Турцией за неделю, а положение на границе будет ухудшаться — придется что-то решать. Пока в Брюсселе надеются, что можно будет обойтись без жестких решений», — резюмировал Брутер.