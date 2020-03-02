Шанс для Байдена: с чем демократы подходят к «супервторнику»

В преддверии «супервторника» — дня, в который праймериз пройдет сразу в 14 штатах, — один из кандидатов в президенты от Демократической партии США Пит Буттиджич объявил о своем выходе из президентской гонки. Как сообщает CNN, о своем решении бывший мэр города Саут-Бенд заявил во время собрания своих сторонников, прошедшего в воскресенье, 1 марта.

«Мы должны признать, что лучший способ сохранить преданность идеалам сейчас — это выйти из гонки и помочь сохранить единство нашей партии и страны», — прокомментировал свое решение Буттиджич.

Вероятной причиной для отказа от продолжения борьбы стал медленный, но неуклонный спад его рейтингов в течение февраля. Во время старта кампании в Айове самый молодой (38 лет) кандидат от демократов набрал почти треть голосов делегатов и одержал победу, однако к моменту четвертых праймериз в Южной Каролине показатели Буттиджича оказались на уровне примерно восьми процентов, а сам «мэр Пит» — всего лишь на четвертом месте.

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«Пит Буттиджич покинул гонку. Теперь все его голоса уйдут «сонному» Джо Байдену. Самое время. Теперь демократы точно выведут Берни [Сандерса] из игры», — так случившееся прокомментировал в своем Twitter президент Дональд Трамп.

Слова Трампа небезосновательны — умеренный центрист Буттиджич (а, значит, и его теперь уже бывший электорат) куда ближе по взглядам именно Джо Байдену, нежели социалисту Сандерсу, которого многие представители и сторонники партии считают излишне радикальным.

Именно между Байденом и Сандерсом, как считается, сейчас развернется основная борьба за право стать соперником Трампа. В преддверии 3 марта — так называемого «супервторника» разрыв между двумя политиками стал куда менее заметным. Во вторник, когда решится судьба почти трети голосов делегатов, кто-то из демократов может совершить решающий рывок.

Байдену даже удалось победить на последнем голосовании в Южной Каролине, где ему досталась почти половина голосов. На голосование в этом штате бывший вице-президент сразу возлагал особую надежду, пожертвовав ради выступлений там рядом мероприятий в других штатах. Несмотря на то, что на остальных прошедших праймериз Сандерс неизменно обходил Байдена, сейчас позиции кандидатов почти сравнялись — согласно приводимой CNN статистике, Сандерс закрепил за собой голоса 60 делегатов, в противовес 53 сторонникам Байдена.

Впрочем, результаты соцопросов сейчас все же говорят скорее в пользу Сандерса — в большинстве исследований (например, проведенных Reuters, CBS, Washington Post и др.) социалист в среднем набирает порядка 30% голосов, тогда как поддержка его конкурента Байдена колеблется всего лишь вокруг 15%.

Статистика, приводимая проектом RCP в преддверии «супервторника», наводит на схожие мысли — из всех штатов, где в этот день пройдут праймериз, Байден лидирует только в Северной Каролине, и то его отрыв от идущего вторым Сандерса колеблется в районе 2-3%.

Не добавляет поводов для оптимизма в отношении Байдена и то, что его кандидатуру так и не поддержал бывший американский лидер Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом.

Как пишет CNN, несмотря на то что Обама позвонил Байдену после праймериз в Южной Каролине и поздравил того с победой, экс-президент все еще не намерен входить в гонку в качестве активного агитатора за какого-либо из кандидатов — даже за Байдена, отношения с которым у Обамы сложились исторически.

Как сообщает источник из окружения Обамы, тот намерен хранить молчание до конца и вступить в игру только когда дело дойдет до непосредственно президентских выборов. Бывший президент считает своим первоочередным долгом победу над республиканцем Дональдом Трампом, поэтому не собирается пускать в дело свой авторитет раньше времени.

«Он чувствует, что его роль — помочь объединить партию, когда дело дойдет до конца [предвыборной кампании], — цитирует близкого к Обаме политика CNN. — И если бы он заявил свою позицию сейчас, это бы лишило его возможности сделать это в момент наивысшей нужды, на самих выборах».

Такая позиция выглядит оправданной — но сейчас она играет явно не на руку Джо Байдену, который активно эксплуатирует образ Обамы в своей предвыборной кампании, вспоминая свои совместные достижения с президентом

и обещая избирателям восстановить медицинскую систему Obamacare. Если бы Обама «благословил» Байдена в открытую, такая стратегия имела бы намного больший эффект, но в нынешних условиях бывшему вице-президенту придется надеяться на приток избирателей Буттиджича.

Сам же вышедший из гонки «мэр Пит» явно не намерен завязывать с политической карьерой — еще до достижения сорокалетнего возраста в его активе уже есть победа на праймериз в Айове и узнаваемость на национальном уровне. Этих успехов было недостаточно для нынешних выборов, но они могут стать хорошим стартом для подготовки к следующим.