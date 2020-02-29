«Запад был бы сотрясен»: Валенса помечтал о примирении с Россией

Польше необходимо примирение с Россией, уверен экс-президент европейской республики Лех Валенса.

Реклама

«Я уже давно говорил о том, что эпоха раздела границ давно прошла. Сегодня мы живем в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живем в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию», — сказал политик в интервью RT.

Он считает, что, если бы у Варшавы получилось бы договориться с Москвой и наладить диалог, это сотрясло бы Запад. «Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты. Потому что они используют наши ссоры, наши разногласия», — обратил внимание собеседник издания.

Валенса в большинстве спорных моментов между Польшей и Россией оппонирует нынешним властям своей страны. Так, в начале февраля замглавы МИД Польши Павел Яблонский выступил с заявлением о том, что его государство имеет «безоговорочное право» на российские выплаты в качестве компенсации за тот ущерб, который был понесен республикой в годы Второй мировой войны.

Бывший глава Польши Лех Валенса сравнил это высказывание с тем, как если бы он «требовал вернуть молодые годы». «Но они уже прошли. Надо идти вперед — это важно. <...> Ситуация неоднозначная во взаимоотношениях России и Польши. Но когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения. <...> Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона», — сказал он в комментарии изданию «Собеседник».

Вместе с тем Валенса усомнился в разумности подобных претензий. Он отметил, что сторонам стоит наладить диалог, чтобы двигать в будущее.

В ответ на комментарий Валенсы сенатор Сергей Цеков предположил, что высказывания польских политиков, похожие на слова Яблонского, скорее направлены на внутреннюю аудиторию страны. Парламентарий выразил мнение, что вскоре мировое сообщество осознает, что Польша вела сотрудничество с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

«Надо вспомнить польские настроения в тот период. Они были и антисемитские, и антиукраинские, и антироссийские», — добавил он в разговоре с изданием РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.

В январе этого года экс-президент Польши также раскритиковал позицию польских властей, которые не стали приглашать российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия, связанные с 75-й годовщиной освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), которые проходят 27 января. Об этом Валенса сказал в интервью Onet.

«Поскольку польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда», — выразил свое мнение собеседник издания.

Валенса уверен, что Путина нужно было пригласить в Польшу, подчеркнув значение Красной армии, бойцы которой освободили концлагерь. Он отметил, что «это историческая правда», которую «никто не изменит».

«Если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно. Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог, но это нужно делать определенным способом. Я знаю, что это возможно», — обратил внимание бывший глава государства.

Но дело в том, что у нынешних польских властей иное мнение. Сейм Польши в декабре прошлого года принял резолюцию о том, что Германия и СССР несут равную ответственность за начало Второй мировой. Авторы документа утверждают, что к началу войны «привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы».