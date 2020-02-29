Война окончена: США подписали мир с талибами*

США и движение «Талибан» (запрещено в России) подписали мирное соглашение после 19 лет противостояния. Подписание документа состоялось в столице Катара Дохе. В церемонии приняли участие американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана» Абдулла Гани Барадар. В соглашении, в частности, прописан вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев, передает Reuters.

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После того, как соглашение было подписано, представители сторон пожали друг другу руки. На мероприятии также присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Майк Помпео, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Сделка предполагает, что США и НАТО полностью выведут свои войска в течение 14 месяцев с даты подписания соглашения.

Кроме того, правительство Афганистана должно провести переговоры с Советом Безопасности ООН по исключению членов «Талибана» из санкционного списка к 29 мая. Вашингтон обязался снять санкции с группировки к 27 августа.

Помимо этого, США пообещали сократить войска в Афганистане до 8,6 тыс. в течение 135 дней. Но выполнение этого условия зависит от того, как талибы выполнят свои обязательства в рамках этого соглашения. «Талибан», запрещенное в России движение, со своей стороны должен отказаться от нападений на афганской территории.

Вместе с тем США должны воздерживаться от применения силы против территориальной целостности Афганистана, а также не вмешиваться во внутреннюю политику страны. В то же время американские власти ежегодно будут направлять в Афганистан средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности страны. Афганское правительство, в свою очередь, в знак доброй воли освободит до 5 тыс. заключенных талибов в обмен на 1 тыс. сотрудников сил безопасности, которых удерживают талибы.

Стоит отметить, что переговоры о заключении мира велись почти два года — с июля 2018 года. Прошлой осенью стороны почти достигли соглашения, но его подписание сорвалось из-за действий «Талибана», который взял на себя ответственность за теракт, в котором погиб американский военный. Тем не менее переговоры были продолжены.

Движение «Талибан» образовалось в 1994 году. Тогда в самом разгаре была гражданская война в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране. После свержения стали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. Американская сторона ввела свои войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

Таким образом, можно предположить, что война, которая длилась 19 лет, завершится, если все стороны будут соблюдать прописанные условия. Причем подписание мирного соглашения состоялось незадолго до выборов президента США, которые пройдут уже в ноябре этого года. В борьбе за пост главы государства будет, в частности, участвовать и нынешний лидер страны Дональд Трамп.

Вместе с тем в соглашении также указывалось, что 10 марта начнутся переговоры между радикальным движением «Талибан», запрещенным в России, и другими силами в Афганистане, передает ТАСС.

«После объявления гарантий о полном выводе иностранных войск и его временных рамок в присутствии международных наблюдателей, после объявления о том, что афганская территория больше не будет использоваться против безопасности США и их союзников, движение «Талибан» начнет переговоры с афганскими сторонами 10 марта», — говорится в бумаге.

В частности, стороны обсудят «постоянное и всеобъемлющее прекращение огня». Участники переговоров согласуют «время и детали прекращения огня, включая совместную реализацию механизмов, которые будут объявлены наряду с соглашением о будущей политической дорожной карте Афганистана».

В документе подчеркивается, что американская сторона и талибы стремятся к тому, чтобы установить конструктивные взаимоотношения друг с другом. Отмечается, что стороны, подписавшие мирное соглашение рассчитывают на то, что в дальнейшем взаимоотношения Вашингтона и нового афганского правительства, которое сформируется после межафганских переговоров, будут позитивными.

*) «Талибан» — исламистское военно-политическое движение в Афганистане, запрещенное в РФ.