Отчет силовиков: Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский созывает 4 марта внеочередное заседание Верховной рады, чтобы заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Реклама

Не исключено, что это связано с общественными обострениями из-за коронавируса COVID-2019 — 20 февраля, из китайского города Ухань в Харьков спецбортом рейса PQ 7302 были доставлены 45 украинцев и 27 иностранцев. Все они находятся в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Жители поселка Новые Санжары Полтавской области пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых привезли эвакуированных из Китая украинцев.

Местные жители подожгли шины и дрова на дороге, забросали камнями автобусы, а затем вступили в рукопашную стычку с охранявшей колонну полицией. Силовики начали задерживать протестующих, однако в этот момент прозвучала команда «Отойти назад».

Прибывшие пожарные потушили все очаги горения. На фоне происходящего одному из участников беспорядков стало плохо, он начал терять сознание. Окружающие стали кричать, что полицейские убили местного жителя.

Впрочем, пришедшие на место ЧП медики оказали первую помощь пострадавшему. Машина скорой помощи проехать на место не смогла.

Беспорядки приведи к тому, что в Санжары вылетел председатель правительства Украины Алексей Гончарук. По его словам, в городе начал работу оперативный штаб кабинета министров. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в ходе драк с протестующими в Новых Санжарах тяжелые ранения получили более 10 полицейских.

«Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути и их тут так встретили… Пусть каждый подумает об этом. Тут пьяные люди спекулировали на патриотических вещах. Люди мало думают о социуме», — указал министр.

В Одессе также группы людей раздавали листовки от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора Московского патриархата с призывом к украинцам препятствовать въезду на родину своих соотечественников из Китая.

«Сотни людей погибли по всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов», — говорилось в тексте листовки.

Пресс-служба Одесской епархии и приходской совет собора указали, что происходящее является провокацией, и подчеркнули, что сознательно разжигающие ненависть активисты, раздающие листовки, не являются членами общины и не знакомы им.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, начала расследование рассылки писем якобы с адреса Министерства здравоохранения страны о том, что на украинской территории распространяется коронавирус. В СБУ сообщили, что письма рассылались с иностранных почтовых сервисов с помощью подмены адреса отправителя.

Зеленский осудил протесты.

«Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины на Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети», – сказал глава государства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила протесты против размещения на Украине эвакуированных из Китая украинцев с поведением в Средние века. Об этом дипломат написала в Facebook.

«Как метко подметил еще лет 20 назад [экс-президент Леонид] Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», – заявила Захарова.

По ее словам, вряд ли «радетели украинской демократии» могут ставить свою страну в пример всему миру как «образец прогрессивных реформ». Представитель МИД РФ также выразила мнение, что обеспечение прав человека слабо вяжется с возможностью забрасывать административные здания «коктейлями Молотова» и жечь автомобильные покрышки на улицах городов.

«Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления. Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?», – добавила она.

Захарова отметила, что протесты местного населения из-за коронавируса происходят в шестую годовщину госпереворота «евромайдана».

«Тогда Майдану рукоплескал «цивилизованный мир», а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя», – резюмировала дипломат.