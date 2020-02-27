Нужен список: Россия назвала условие выплаты компенсации Грузии

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2019 года по делу о депортации грузинских граждан в 2006 году. Согласно решению суда, Москва обязана выплатить Тбилиси компенсацию в размере €10 млн. Однако пока Россия из-за «серьезных проблем» этого сделать не может, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

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По данным издания, российские представители сообщили об этом комитету министров Совета Европы (КМСЕ), отметив, что грузинские власти не создали под контролем КМСЕ механизмы для расчета и распределения компенсации.

Об этом, в частности, говорится в плане действий по исполнению решения, который подготовила Россия и который опубликован на сайте Совета Европы. Ожидается, что этот план будет обсуждаться на сессии комитета в марте.

В российском документе указывается, что согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод при необходимости суд присуждает выплату потерпевшей стороне справедливой компенсации. Однако не предусмотрены основания для присуждения компенсации по межгосударственной жалобе — «ее могут получить только отдельные заявители, которые признаны жертвами, национальные власти в данном случае выступают лишь в качестве оператора», отмечает издание со ссылкой на документ.

ЕСПЧ ранее обязал грузинское правительство составить определенный список. Он должен представлять собой окончательный список жертв. В документе, в частности, должно уточняться, от каких именно нарушений со стороны России они пострадали и какая компенсация каждому из них полагается. При этом из общего списка пострадавших (а предполагаемых жертв 1795) как минимум 290 граждан могут быть лишены компенсации, так как не подходят под определенные в решении суда критерии. Таким образом, окончательный список, по указанию суда, должен содержать «не менее 1500 граждан Грузии». Только после этого Россия может выплатить компенсацию и таким образом выполнить решение суда, настаивают российские власти.

Москва опасается, что без списка конкретных людей деньги получат также те, кто может не считаться жертвой нарушений, которые, по решению суда, допустила российская сторона.

А вернуть выплаченные деньги будет уже невозможно. В противном случае нельзя объяснить тот факт, что правительство Грузии не торопится составить список пострадавших, утверждают «Ведомости» со ссылкой на документ.

В грузинском МИДе на запрос издания по этому поводу не ответили.

Иск в отношении России Грузия подала в марте 2007 года. Поводом для обращения республики в ЕСПЧ стала депортация грузин из России после того, как в Грузии задержали несколько российских граждан по подозрению в шпионаже. Спустя семь лет суд установил, что российская сторона допустила несколько нарушений в отношении депортированных. Через год грузинское министерство юстиции направило обращение в Страсбургский суд. Представители республики потребовали от России компенсацию в €70,32 млн.

В своем обращении в ЕСПЧ ведомство обозначило свою позицию по ситуации, которая сложилась в 2006 году, а также отразило требование о компенсации, говорилось в заявлении минюста Грузии. При этом иск основывался на решении ЕСПЧ, которое суд вынес в 2014 году по иску «Грузия против России». Тогда арбитры признали, что российская сторона нарушила не одну статью Европейской конвенции по правам человека. Минюст Грузии напомнил, что тогда суд указал на 2380 незаконно задержанных и высланных граждан республики.

В итоге суд решил сократить сумму компенсации до €10 млн. Эта сумма должна быть выплачена в качестве компенсации как минимум 1,5 тыс. грузинским гражданам.

Таким образом, люди, которых коллективно выдворили из страны, должны получить по €2 тыс. Те, против которых были допущены нарушения по параграфу 1 статьи 5 (запрет на незаконное лишение свободы) и статьи 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание), должны получить по €10 тыс. и €15 тыс.

Комментируя решение суда, в Минюсте РФ отметили, что во время создания механизма выплат его создателям необходимо учесть, что между Грузией и Россией отсутствуют дипломатические отношения, что, соответственно, может повлиять на контакты Москвы и Тбилиси по этому вопросу.