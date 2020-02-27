Социалист против миллиардера: Трамп получил врага на выборах

Предварительные выборы состоялись уже в трех американских штатах — Айове, Нью-Гэмпшире и Неваде. По их итогам можно выделить основных потенциальных кандидатов на пост президента от республиканцев и демократов. В первом случае все вполне очевидно, главным претендентом еще до начала избирательной кампании стал действующий президент США Дональд Трамп.

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А вот будущий соперник нынешнего американского лидера — интрига избирательной кампании. Изначально в Демпартии более 20 кандидатов заявили о желании бросить вызов Трампу на президентских выборах. Однако к первым кокусам в Айове в начале февраля претендентов осталось лишь одиннадцать, а до голосования в Неваде 22 февраля дошли только восемь кандидатов.

Поражение Байдена

В настоящее время лидером гонки является сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Политик-социалист из крайне левого крыла партии одержал уверенную победу в Нью-Гэмпшире и Неваде, а также «сыграл вничью» с экс-мэром Саут-Бенда Питом Буттиджичем в Айове.

Успех Сандерса стал достаточно неожиданным как для республиканцев, так и для демократов. На старте избирательной кампании партия сделала ставку на бывшего вице-президента Джо Байдена. Представитель умеренного крыла партии лидировал в опросах на общенациональной уровне вплоть до кокусов в Айове, но после фактически стал аутсайдером гонки.

Так, предварительные выборы в штате принесли «фавориту» лишь четвертое место, а Нью-Гэмпшир стал новым ударом — пятая позиция. В Неваде Байден выступил чуть лучше и оказался вторым, но набрал вдвое меньше Сандерса.

Последним шансом для бывшего вице-президента станут выборы в Южной Каролине, где он может либо реабилитироваться, либо окончательно проиграть. Предварительные опросы пока играют в его пользу. К примеру, по исследованию «270 to Win», рейтинг Байдена в штате составляет 31,4%, а Сандерса — 20,6%.

Впрочем, в преддверии кокусов в Айове бывший вице-президент получил 18,2% в опросе «270 to Win», что лишь на 4,4% меньше своего соперника социалиста. Однако результат голосования оказался совершенно иным — Сандерс набрал 26,18% голосов, а Байден получил только 15,8%.

«Сумасшедший Берни»

Возможная победа сенатора от Вермонта в Южной Каролине, вероятно, окончательно закрепит за ним статут будущего оппонента Трампа, но сможет ли он победить действующего президента, достаточно спорный вопрос.

Крайне левые и социалистические взгляды Сандерса не раз критиковали его политические оппоненты. Одной из главных инициатив политика является открытие всеобщего доступа к бесплатному медобслуживанию, но он пока не объяснил, где собирается взять средства на реализацию подобной программы.

Обслуживание системы частного страхования и так обходится США в $500 млрд в год, но план Сандерса может стоить бюджету около $3 трлн за тот же период времени. Кроме того, кандидат выступает за переход к безуглеродной экономике, бесплатное обучение, строительство жилья для бездомных и государственное финансирование детских садов.

Как пишут аналитики The Atlantic, реализация программы Сандерса за 10 лет потребует около $60 трлн. Минимальную стоимость инициатив социалиста эксперты оценивают в $50 трлн. И как Сандерс собирается найти средства на все это, неизвестно.

Тем не менее, непримиримая позиция социалиста подкупает избирателей. Голосование в Неваде — в первом расово разнообразном штате — доказало, что политик собрал широкую коалицию демократических избирателей.

При этом Трамп вовсе не против подобного соперника на выборах и не раз отмечал успехи Сандерса. В частности, он поздравил его с победой на предварительный выборах в Неваде.

«Похоже, сумасшедший Берни чувствует себя хорошо в великом штате Невада. Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя!» — написал Трамп в Twitter.

К слову, американский лидер называет Сандерса «сумасшедшим» еще с 2016 года, когда они также оба участвовали в избирательной кампании. Тогда Сандерс проиграл экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которую на президентских выборах победил Трамп.

Вероятно, президент использует это прозвище из-за идей Сандерса, который идут вразрез с инициативами Трампа. Но политик-социалист также вполне ожидаемо не поддерживает президента-миллиардера.

Российский фактор

Впрочем, заинтересованность Трампа в Сандерсе как оппоненте не разделяют соперники сенатора в Демпартии. Прогрессивный курс сенатора частично повлиял на его провал на прошлых выборах, когда демократы фактически пошли на подтасовку результатов кокусов в Айове в пользу Клинтон.

Данный факт вскрылся после того, как портал WikiLeaks опубликовал сотни писем, связанных с бывшим оппонентом Трампа. В этой избирательной кампании против Сандерса уже раскручивается другой «компромат», а именно информация о том, что Россия якобы заинтересована в его победе.

В Кремле уже официально опровергли все подобные подозрения, однако это в целом может негативно отразиться на шансах Сандерса стать номинантом от Демократической партии.

Эту историю активно использую его соперники, они также припоминают позитивные отзывы кандидата об СССР, который он посетил в конце 80-х. Тогда Сандерс был мэром Берлингтона, самого большого города штата Вермонт. Одной из целей поездки было установление побратимских связей Берлингтона с Ярославлем.

При этом политик не делает однозначных заявлений о коммунизме. Хотя его сторонники утверждают, что рассчитывают получить в США умеренную социал-демократию в духе Швеции или Дании.

Несмотря на все атаки со стороны конкурентов, Сандерс продолжает лидировать в опросах на общенациональном уровне. Согласно исследованию YouGov/Economist от 25 февраля, он набирает 30% голосов, что на 10% больше, чем у Байдена.

Главный вопрос состоит в том, сможет ли социалист сохранить свой успех на протяжении всей избирательной кампании и заручиться необходимой поддержкой для выдвижения на пост президента от Демократической партии.