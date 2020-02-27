«Понуждение к интеграции»: Лукашенко о ценах на российский газ

Москва «понуждает» Минск к интеграции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Происходит это, отметил он, в отсутствие на этот год механизма «перетаможки» нефти, передает «Sputnik Беларусь».

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Речь об этом вопросе зашла во время встречи Лукашенко с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем, которая прошла в Минске. На переговорах белорусский лидер коснулся, в частности, ценообразования на поставляемый из России природный газ.

«Нам говорят: $127 [за тысячу кубометров] — это благо… Мы россиянам говорим: давайте, как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти, было $110-111. «Нет, давайте $127».

На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?» — задался вопросом Александр Лукашенко.

По его словам, польские поставщики газа по $90 получают тысячу кубометров американского газа, «который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить».

Говоря об интеграции, Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти всегда поддерживали этот процесс, который проходит совместно с российским государством. Но только при условии, что будет сохранен суверенитет и независимость самой Белоруссии, напомнил лидер республики.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси», — приводит цитату президента его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, как вместе с бывшим президентом России Борисом Ельциным инициировал интеграцию «экономик, жизни людей и так далее». Но впоследствии, обратил внимание глава Белоруссии, позиция российских властей изменилась.

«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — пояснил Лукашенко.

Вместе с тем на встрече с Мясниковичем он посетовал, что в российском правительстве «по-своему трактуют» договоренности, которые были достигнуты с президентом России Владимиром Путиным. «И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились», — добавил Александр Лукашенко.

Почти две недели назад белорусский лидер заявил, что власти России якобы намекали на присоединении Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает РИА «Новости».

«Средние слои в России к нам [относятся] с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?» — задался вопросом Лукашенко. Он подчеркнул, что согласен на интеграцию двух государств, но никогда не пойдет на поглощение своей страны другим государством.

«И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: «Ни в коем случае не входите в состав России». Но кому-то там [в России] хочется, чтобы была одна страна, — тогда будут единые цены», — сказал президент республики.

Лукашенко обратил внимание, что выступает за то, чтобы сотрудничать с Москвой на равных условиях. «У вас [белорусских предприятий] газ, допустим, $200, а у таких предприятий в России — $100 или $80. Как с ними конкурировать? Значит, нам приходится меньше жечь электричества, в холодине работать, зарплату людям меньшую платить и так далее. Вот вам и «равные» условия. Вот за что я борюсь и чего хочу. Ни в коем случае не дешевле», — пояснил он.

Что касается объединения двух странах, Лукашенко тут же отметил, что его российский коллега не пойдет на такое, потому что между союзниками уже есть договоренность. «Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может», — сказал республиканский лидер.

В Кремле же отметили, что лидеры стран не говорили об объединении стран. Как указал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на переговорах между главами государств речь шла об углублении интеграции. «Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства», — сказал он в комментарии РИА «Новости».