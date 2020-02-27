«В тяжелые времена»: Путин рассказал о двойниках

О своих двойниках

Президент России Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника для его безопасности возникала в начале 2000-х годов, но он отказался от этого.

«Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — добавил Путин в интервью ТАСС. По его словам, идея заключалась в том, чтобы дублер заменял его на мероприятия в местах, где было небезопасно. Но президент подчеркнул, что никогда не прибегал к этому.

Данный вопрос Путину задавали уже не раз, но глава государства и его представители последовательно опровергают все подобные предположения.

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Об утечке «мозгов»

Кроме того, в ходе интервью Путин высказался о ситуации вокруг оттока специалистов из России в другие страны. По мнению президента, в последнее время он пошел на спад.

«У нас отток специалистов снизился. Я не сомневаюсь, что он есть. А вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек — где лучше, известная поговорка. Высококвалифицированная рабочая сила, так скажем, или высококлассные работники, они ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений. И там, где больше платят, туда и едут. Вот и все. Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам», — считает Путин.

Есть два пути решения проблемы — либо закрываться, либо развивать рынок труда, уверен глава государства, в частности, если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть их.

«Это же справедливо тогда. Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, ну, верни деньги тогда. Это по-честному. А второй путь — создавать условия, платить. Это, вы знаете, кажется так просто. В гражданской авиации начали платить, потому что нужны были иностранные специалисты, — сразу перекос на рынке труда, сказалось на военных летчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации. Значит, и здесь тоже», — пояснил Путин.

В России этот вопрос, в частности, решается с помощью грантов, продолжил президент, такая система хорошо работает и действует в IT, а также других сферах.

О развитии российских компаний

Говоря о грантовой системе, Путин отметил приток специалистов в Россию и указал на развитие российских компаний — Mail.ru и «Яндекс».

«Ну не было вообще — теперь есть. И конкурируют хорошо, с крупными международными компаниями, с тем же Google конкурируют. Это ж тоже признак того, что развитие идет. Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало. Я с ними же встречался, с получателями мегагрантов так называемых и просто грантов. Очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей», — добавил президент.

В России создаются условия для работы различных специалистов, утверждает Путин, многие из них действительно хотят вернутся из заграницы для работы на родине.

«Меня, знаете, что порадовало, они хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать наших молодых людей, аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. И у них получается. В разных областях: генетика, биология, «цифра», искусственный интеллект, робототехника», — указал глава государства.

О техническом прогрессе

Отвечая на вопрос о развитии технологий за последние 20 лет, Путин заявил, что технический прогресс невозможно остановить и никто не собирается этого делать. Однако президент добавил, что не пользуется смартфонами или электромобилями.

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто <…> мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — резюмировал Путин.