«Отдайте на расстрел НКВД»: Соловьев выгнал гостя из студии

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал из студии бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко. В Instagram журналист выложил видео инцидента, который произошел в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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Перепалка между Ковтуненко и Соловьевым началась в ходе обсуждения преступлений украинских националистов и их лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича во время Великой Отечественной войны. Украинский гость начал оправдывать действия Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)*, чем вызвал негативную реакцию телеведущего.

«Охрана, уберите отсюда нацистскую мразь и отдайте ее на расстрел войскам НКВД», — заявил Соловьев.

Кроме того, ведущий добавил, что его предки стали жертвами украинских националистов, закапывавших людей в землю живьем.

В свою очередь, Ковтуненко заявил о «сотрудничестве УПА и НКВД в годы войны» и пояснил, что УПА «случайно» убили советского генерала Николая Ватутина, командовавшего операцией по освобождению Киева.

«Вся ваша армия убийц, палачей и антисемитов», — сказал ему Соловьев. Ковтуненко же отметил, что в УПА «вся медицинская служба была из евреев».

«Потому что вы были такие тупые, что у вас не было своих врачей. Поэтому вы брали евреев. <...>Тебе напомнить еврейский погром во Львове при личном участии Шухевича и его собак! <...> А вот теперь я расскажу тебе правду о войне. 27 миллионов моих, а не твоих соотечественников...» — указал Соловьев.

Ковтуненко в свою очередь напомнил, что это «его соотечественники», и после посыпались взаимные обвинения в предательстве. Украинский экс-нардеп обратил внимание, что оба его деда служили в Красной армии и что в ее рядах погибли 9 млн украинцев.

«Не смей трогать их память! Ты, упырь нацистский! Пшел вон!» — крикнул в ответ Соловьев.

17 января Владимир Соловьев в очередной раз поспорил на повышенных тонах с приглашенным экспертом. Оппонентом Соловьева стал журналист и общественный деятель Григорий Амнуэль, который регулярно выступает на его шоу как защитник «либерально-западнической» позиции.

Поводом для спора стала историческая память в российско-польских отношениях. Амнуэль заявил, что Польша не должна извиняться за красноармейцев, погибших в польских лагерях для военнопленных в ходе советско-польской войны 1920 года.

В ответ Соловьев напомнил, что Российская Федерация признала расстрел НКВД польских офицеров под Катынью в 1940 году и извинилась. Однако Варшава, добавил телеведущий, не намерена признавать «уничтожение дипломатов и убийства советских граждан в 1930-х годах». Амнуэль ответил, что советских дипломатов «убивали те, чьи семьи убивались в СССР».

Вероятно, речь идет об убийстве в Варшаве советского постпреда Петра Войкова русским эмигрантом Борисом Ковердой, произошедшем в 1927 году. По словам убийцы, он стрелял в Войкова как в «представителя международной банды большевиков», а не дипломата. «Я отомстил за Россию, за миллионы людей», — заявлял Коверда на суде.

Эмоциональные эскапады Владимира Соловьева на телевидении регулярно привлекают внимание СМИ. Чаще всего поводом для его выступлений становятся «либеральные» заявления специально приглашенных экспертов. В сентябре 2019 года Соловьев вышел из себя в эфире своей передачи на канале «Россия 1».

«Сегодня очень эмоциональный вечер на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», — написал телеведущий в своем Telegram-канале.

По словам Соловьева, возвращение в современную политику образа советского вождя Иосифа Сталина связано с «обслуживающими Запад либералами».

Кроме того, Соловьев часто выгоняет из своей студии неугодных ему экспертов — в мае он прогнал украинского спикера Всеволода Непогодина за сравнение Третьего рейха и Советского Союза. В апреле он удалил из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Тот во время обсуждения Холокоста среди прочего заявил, что многие прямые родственники жертв геноцида евреев являются больше «притворяющимися жуликами». Кроме того, он обвинил Соловьева и других участников программы в попытках «манипулировать» памятью убитых, назвав их «отвратительными шовинистами».

«Когда уничтожали польских евреев, вы ничего не сделали», — сказал польский политолог, обвинив СССР в бездействии в начале войны. В ответ Соловьев заявил, чтобы Корейба «шел вон, пока его за нос не выгнали».

*Украинская повстанческая армия — запрещенная в России организация.