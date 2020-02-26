Наследство Обамы: Трамп продлил антироссийские санкции за Крым

Президент США Дональд Трамп утвердил продление еще на один год санкций против России, введенных из-за присоединения Крыма в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президентское уведомление конгрессу.

«Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты на Украине <...> продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — заявил Трамп.

Он также обвинил РФ в угрозе миру и безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Воссоединение Крыма с Россией президент США назвал «незаконной аннексией» и обвинил Москву в применении силы на Украине.

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«Необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с [событиями на] Украине», — говорится также в уведомлении.

Указ 13660 был подписан еще президентом Бараком Обамой, это произошло 6 марта 2014 года — до референдума в Крыму. Этот акт вместе с указом 13661 от 16 марта 2014 года установили режим чрезвычайного положения в США, а также ввели персональные санкции против ряда представителей российской элиты. В списке были члены политического и военного руководства, а также российского бизнеса.

Третий указ Обама издал 20 марта 2014 года. Акт №13662 позволил США вводить санкции не только против политиков, но и против бизнесменов и компаний. OFAC издало несколько директив, объясняющих, какие именно финансовые операции запрещено вести с лицами, попавшими под секторальные санкции. Этот указ стал основой для введения секторальных санкций в отношении России — больше всего российская экономика страдает именно от него.

В начале декабря 2014 года Обама издал четвертый и последний «санкционный» указ — №13685. Согласно этому указу был установлен запрет на американские инвестиции в Крымский регион, импорт и экспорт товаров, услуг, технологий между США и Крымом.

Действие указа распространялось в том числе на банки. После этого указа мировые платежные системы — Visa и MasterCard — приостановили обслуживание карт российских банков, работающих в Крыму. Указ затрудняет работу банков и поэтому многие российские банки «с именем» используют третьи структуры для ведения банковских операций.

Президент США может снять большинство санкционных ограничений в любое время, так как они наложены исполнительной властью.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины. «Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — подчеркнул он. Российский лидер также объяснил, почему принял решение о присоединении полуострова. «Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее», — добавил Путин.

Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов после мартовского референдума в 2014 году. В поддержку воссоединения с Россией проголосовали 96,77% граждан в Крыму и 95,6% в Севастополе. Республика Крым приняла решение о выходе из состава Украины после произошедшего в Киеве госпереворота и свержения законного президента Виктора Януковича.

В начале января 2020 года глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Государственного совета Республики Крым Юрий Гемпель призвал США прекратить множить мифы вокруг полуострова.

«Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнения российский статус полуострова», — подчеркнул Гемпель.

По словам крымского депутата, Крым — историческая и неотъемлемая часть России. Гемпель напомнил, что Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума. Он также подчеркнул, что у РФ нет территориальных претензий на южные области Украины. Что же до самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то они, по словам депутата, ушли от Киева из-за «головотяпства украинских властей, развязавших войну».

Ответ Гемпеля предназначался бывшему командующему войсками США в Европе генерал-лейтенанту Бену Ходжесу. Американский военный в интервью украинскому изданию «Апостроф» ранее заявил, что «совершенно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы».

По мнению Ходжеса, до царствования Екатерины II «там России и не было». Также генерал обвинил Москву в агрессии и призвал Запад «сплотиться и усилить давление» на РФ.