Сменщик Меркель: кого стоит опасаться России

В Германии, судя по всему, определилась тройка главных претендентов на должность председателя правящей партии — Христианско-демократического союза. Накануне, 25 февраля,

сразу два политика объявили о намерении побороться за кресло. Ими стали премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и экс-председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц. Еще несколько дней назад о своем желании баллотироваться заявил глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген.

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Однако, судя по всему, даже избрание нового председателя на съезде, который намечен на конец апреля, не приведет ХДС к стабилизации ситуации внутри партии. Положение дел, сложившееся внутри христианских демократов, достаточно нетипичное. Дело в том, что на протяжении всей своей истории ХДС всегда имел в своем запасе будущего лидера, который потенциально мог стать политическим тяжеловесом и повести за собой. Так было и с Гельмутом Колем, так в свое время было и с Ангелой Меркель. Этих политиков какое-то время готовили внутри партийных структур на роль лидера, после чего выдвигали для голосования на съезде.

Сейчас ситуация противоположная — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая должна была стать «наследницей» Меркель, в начале февраля заявила о планах сложить с себя полномочия, из-за чего комфортный для текущих политических элит сценарий транзита власти в 2021 году, когда Меркель должна оставить должность канцлера, разрушился. Кроме того, внутри самого ХДС против Крамп-Карренбауэр работали разные элиты, которые фактически блокировали ее работу.

«Ситуация в ХДС абсолютно непонятная. И — что тревожно для самой партии — люди, которые сейчас борются за пост председателя партии, — люди разных точек зрения», — говорит «Газете.Ru» немецкий политолог, научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

Внутри ХДС действительно произошел раскол, о котором ранее эксперты уже говорили, однако после событий февраля 2020 года он стал очевиден. За 15 лет правления Меркель ХДС существенно отошла от консервативных стандартов, на которые опиралась партия на всем протяжении своего существования.

Александр Рар утверждает, что при Меркель ХДС «взял влево» и стал более ориентированным на либеральные ценности, что не нравится части представителей партии.

Именно это крыло представляет Фридрих Мерц, который выступает за «обновление» партии.

«С сегодняшнего дня у нас есть выбор между преемственностью и прорывом и обновлением. Я выступаю за обновление», — заявил он, вместе с тем, подчеркнув, что отказывается от возможного сотрудничества с Левыми партиями.

При этом возвращение ХДС в сугубо консервативное русло чревато проблемами для партии на предстоящих выборах. И главная причина здесь — как раз в политике Ангелы Меркель, говорит Рар. Эксперт подчеркивает, что когда-то консервативная и правоцентристская партия ХДС фактически стала зеленой левоцентристской, что существенно изменило электоральное поле, на которое опираются христианские демократы.

Достаточно много избирателей ХДС, которые разочаровались в курсе Меркель, как раз ушли к праворадикальной «Альтернативе для Германии», которая в настоящий момент является чуть ли не единственной чисто консервативной партией.

«Однако Германия изменилась, Европа изменилась, время изменилось. В немецком обществе зеленые и либеральные идеи появились не на пустом месте. Они действительно стали новым центризмом. И если Мерц будет пытаться вести партию в более консервативное крыло, он будет проигрывать «АдГ». Более того, он потеряет часть сегодняшних христианских демократов, которые сейчас находятся у власти и не хотят эту власть отпускать», — говорит собеседник издания.

Этот расклад понимает Армин Лашет, который в своих программных заявлениях делает акцент на центристском электорате и на сотрудничестве с «Зелеными». Тем более что эксперты склоняются к мнению, что в ближайшем будущем у Германии не будет иной опции для создания правительства, кроме как создания коалиции с «Зелеными».

Сделал Лашет и еще один достаточно дальновидный шаг. Он предложил министру здравоохранения Германии Йенсу Шпану, который ранее также заявлял об амбициях на кресло председателя ХДС, стать фактически вторым человеком в партии, то есть предложил некий тандемный вариант, в котором лидерство возвращается в концепцию подготовки в течении долгого времени внутри партийных структур.

Сам Шпан уже заявил о намерении поддержать Лашета вместо выдвижения собственной кандидатуры.

Относительно консервативный Шпан поможет привлечь своих традиционных симпатизантов внутри партии на сторону Лашета. А сам же министр Северного Рейна-Вестфалии сможет опереться на поддержку самой густонаселенной земли Германии, что делает его кандидатуру одной из наиболее вероятных на замещение должности председателя ХДС.

Норберг Реттген же, с точки зрения Александра Рара, имеет достаточно мало шансов на успех, поскольку он не обладает достаточным уровнем поддержки внутри партии. Так что, следует ожидать, что основная борьба развернется как раз между Лашетом и Мерцем.

При этом наблюдать за выбором председателя ХДС, который в 2021 году будет бороться и за пост канцлера Германии, следует не только жителям ФРГ, но и российским политикам, поскольку Мерц и Лашет демонстрируют принципиально разные подходы к формированию российского направления внешней политики.

Так, например, Фридрих Мерц и Норберт Реттген в своих выступлениях за последнее время используют крайне отрицательную антироссийскую риторику, вплоть до таких фраз, как «[президент России Владимир] Путин бомбит в Сирии детские сады и больницы». В основном, это направлено на завоевание внимания в либеральной прессе. Поэтому приход к руководству в ХДС как Мерца, так и Реттгена приведет к обострению отношений Москвы и Берлина, как ожидают в Германии.

При этом Армин Лашет выступает за выстраивание прагматичного диалога с Москвой.

«Я лично знаю господина Лашета с «нулевых» годов, когда он был заместителем председателя внешнеполитического комитета Европарламента. Тогда в ЕП не было давления поляков, стран Балтии и других восточноевропейских государств. Лашет тогда сделал все, чтобы создать внутри ЕС концепцию четырех пространств — вместе с Россией. Он верил в эту идею и был ее проводником в Европе», — говорит Рар, напоминая, что Лашет был единственным политиков высшего уровня в ХДС (помимо Меркель), который открыто и напрямую поддерживал идею строительства газопровода «Северный поток».

Тем не менее, впереди для претендентов на должность председателя ХДС – два решающих месяца, а потому баталии и раскол внутри христианских демократов, как ожидается, будет усиливаться, однако, видимо, другого пути выбора лидера сейчас нет — внутрипартийное противостояние Меркель последнее время только усиливается, и вряд ли стороны будут отступать на данном этапе гонки.