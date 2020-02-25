«Вы больные, девочки»: что Лавров сказал журналисткам из Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров резко ответил на наглость грузинских журналисток, которые пытались задать ему вопрос перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

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«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — сказал российский дипломат в ответ на то, как представители грузинской прессы, в частности телеканалов Imedi и 1TVGe, пытаются задать ему вопрос, при этом, толкая и перебивая друг друга. Это видно на кадрах, которые были опубликованы в сети.

Незадолго до этого о поведении журналистов из Грузии рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию.

Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру»,

— написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она обратила внимание, что «приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин» для того, чтобы можно было пройти вперед. «И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище», — отметила представитель российского ведомства.

По ее словам, представители грузинских СМИ «зацепили» ее с коллегой, однако сам министр не пострадал. «Но показательнее всего, что они же, задавая вопросы Лаврову на русском, по-английски кричали «don't touch me». Стиль «Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации», — добавила Мария Захарова.

Так как Грузия сейчас председательствует в Совете Европы, 14–15 мая в Тбилиси должно пройти совещание комитета министров СЕ. Россию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД Сергей Лавров.

Однако ранее грузинская оппозиция призывала не допустить приезда российской делегации в страну. Как отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА «Новости», такие призывы беспокоят Москву.

«Нас, конечно, не могут не беспокоить подобного рода провокационные высказывания, но мы в большей степени ориентируемся на официальную позицию Тбилиси.

Исходим из того, что все государства-участники Совета Европы должны выполнять свои международные обязательства. Рассчитываем, что так поступят и власти Грузии», — обратил внимание Руденко.

На вопрос об участии российских делегатов в мероприятии он сказал, что «решение на этот счет в Москве будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов».

Стоит отметить, что Тбилиси не собирается переносить заседание в другую страну из-за проблем с оппозицией. Ранее в грузинском МИДе заявили, что информация о том, что власти страну могут обратиться к руководству Совета Европы (СЕ) с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров, является ложной, передает РИА «Новости».

В конце января глава республики Саломе Зурабишвили заявила, что грузинские власти готовы принять российскую делегацию, которая прибудет в страну для участия в мероприятиях по линии Совета Европы.

«Грузия будет принимать ПАСЕ в мае, и по этому случаю Грузия намерена переступить собственное законодательство, которое запрещает въезд в Грузию людям, которые посещали оккупированные территории без разрешения грузинской стороны и которые взъезжали на эти территории не со стороны Грузии. А это правило относится ко многим членам российской делегации», — обратила внимание грузинский президент.

Вместе с тем она отметила, что Грузия «уважает свои международные обязательства, все свои обязательства». «Мы примем ПАСЕ, как и должны в соответствии с правилами. Это непросто, и будет непросто принято народом Грузии. Но это то, что мы сделаем, потому что мы следуем принципам организации», — пообещала Зурабишвили.