«Закрыть долги»: Зеленский отдаст шахтерам зарплату министров

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам. По его словам, речь идет о сумме в 1,1 млрд гривен (около $45 млн). «Я очень прошу в ближайшие два месяца, в марте-апреле, закрыть все долги полностью перед шахтерами», — заявил Зеленский на всеукраинском совещании работников угольной сферы.

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Он также добавил, что члены правительства Украины останутся без зарплаты, если власти не смогут погасить задолженности перед шахтерами в установленный срок.

«Если пропустим хоть одни сутки, тогда, мне кажется, что будет справедливо, чтобы правительство не получало зарплату в эти месяцы», — пояснил Зеленский.

В ходе совещания президент заверил шахтеров, что разберется с их просьбами и обращениями. «Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес», — отметил Зеленский, подчеркнув, что будет посещать шахтерские городки, чтобы вести прямой диалог с горняками.

Кроме того, в рамках мероприятия Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, огласить его результаты публично и передать их в правоохранительные органы.

Подобные меры необходимы из-за коррупции в угольной сфере, резюмировал президент Украины, именно она стала одной из причин ее упадка.

Тем не менее, проблемы угледобывающей промышленностью на Украине связаны не только с коррупцией, но и с военным конфликтом в Донбассе. На территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР находится около 69 угольных предприятий. Украине же подконтрольны только 11, которые объединяют 33 шахты.

Таким образом, начиная с 2014 года уровень добычи угля в стране стремительно падает. Так, в 2013 году Украина добывала около 83,7 млн т, на следующий год этот показатель рухнул до 64,9 млн т. В 2019 году же украинские шахтеры добыли лишь 31,2 млн т угля.

Добыча угля сокращается из-за плохого финансирования сферы, устаревшего оборудования и проблем с обеспечением условий работы для горняков — в шахтах повсеместно происходят отключения электричества из-за задолженностей угледобывающих компаний.

В совокупности все это выражается в огромных долгах по выплате зарплат шахтерам, которые продолжаются многие месяцы. Это приводит к повсеместным забастовкам горняков, акции протеста не раз проходили в Киеве и даже у администрации президента. Подобные демонстрации планировались и на фоне участия Зеленского во всеукраинском совещании работников угольной сферы.

Разрешить угольный кризис украинские власти пытаются довольно долго, но пока их действия не приносят никаких результатов. Как писали местные СМИ, в качестве решения планируется крупное реформирование отрасли, которое в итоге может привести к переходу всех госпредприятий под частное управление.

Нечто подобное на совещании предлагал Зеленский, когда он обратился к владельцу энергохолдинга ДТЭК бизнесмену Ринату Ахметову.

«У меня к вам вопрос. Будете приватизировать неприбыльные шахты? Если Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю, и они будут «за», — заверил президент Украины.

Неприбыльные государственные шахты он предложил включить в пакет приватизации «Центрэнерго» — одной из крупнейших энергетических компаний страны. При этом, по данным за 2018 год, из 33 государственных шахт прибыльными являются только четыре.

Насколько подобные меры позволят разрешить текущие проблемы — вопрос достаточно спорный. Кроме того, неизвестно, как это повлияет на ситуацию с зарплатами горняков. Зеленский поручил погасить долг государства перед шахтерами до мая, но задолженность планомерно увеличивается каждый месяц из-за общих проблем во всей отрасли.

Вероятно, к маю сумма долгов по зарплатам превысит обозначенные Зеленским $45 млн, а соответственно потребуется выделить новые средства. Впрочем, частичное погашение задолженности может снизить количество протестов среди шахтеров, однако, по мнению наблюдателей, это не поможет остановить развал энергетического сектора в целом.