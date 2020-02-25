Для будущих политиков

В России запустили новый конкурс политических активистов «Лидеры России. Политика», объявил во вторник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Прием заявок открывается 25 февраля.

Этот конкурс — дочерний проект «Лидеров России». Как пояснил Кириенко, новый проект связан с общественно-политической деятельностью.

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Требования, предъявляемые к участникам, довольно просты: они должны быть от 21 года до 55 лет, без судимостей, иметь российское гражданство и среднее профессиональное либо высшее образование.

Причем, как уточнил генеральный директор организатора конкурса АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, не имеет значения профессиональная деятельность участника и область знаний, в которой он получил высшее образование.

Кроме того, участники этого проекта, в отличие от «Лидеров России», должны регистрироваться через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Цель конкурса — выявить общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности и работы в органах представительной власти.

Регистрация участников продлится до 18:00 мск 16 марта.

После этого пройдет дистанционное тестирование. В него входит в основном проверка в области обществознания, подчеркнул Комиссаров. Эксперты будут проверять наличие у конкурсанта соответствующего опыта.

Далее идут очные полуфиналы и финал. Как подчеркнул Кириенко, на этих этапах происходит стопроцентная проверка предыдущих результатов участника, чтобы избежать недоразумений

На заключительных ступенях конкурса прошедшие отбор работают в группах, состав которых постоянно меняется.

Организаторы особенно подчеркивают тот факт, что конкурс не зависит от какой-либо политической партии, поэтому и наставники представляют различные парламентские фракции.

Председатель Экспертного совета конкурса, управляющий партнер ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко отметил, что этот проект не предполагает оценки политических взглядов участников.

Именно поэтому в конкурсе могут участвовать представители любых политических взглядов.

К тому же, как пояснил Безручко, экспертный совет не ожидает, что этот взгляд и депутатские навыки у участников уже полностью сформированы. По его словам, в этом конкурсе в первую очередь учитываются социальные компетенции.

Среди обозначенных критериев оценки участников — мотивация служения обществу, социальный интеллект (понимание психологии общества), ответственность за результат, организаторские способности, системное мышление и публичные коммуникации.

По итогам конкурса будут выявлены 70 победителей.

Главный приз — участие в образовательной Программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС.

Кроме того, у победителей будет возможность развить свои навыки и компетенции в группах, которые будут вести наставники конкурса: их будет 12. В их число входят ведущие российские политики с большим опытом общественно-политической деятельности, прошедшие несколько избирательных кампаний. Наставники будут набирать группы учеников самостоятельно.

«Это серьезный экзамен. Я думаю, те, кто примет решение участвовать в этом открытом публичном конкурсе, это, безусловно, будут люди очень инициативные, у которых действительно есть мотивация и понимание того, что у них есть профессиональный жизненный багаж, который позволит им поделиться своим взглядом на современную Россию, на ее дальнейшую историю и качественные преобразования», — подчеркнула одна из наставников конкурса, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

За прозрачностью и объективностью конкурса будет следить Наблюдательный совет, состоящий из руководителей федеральных учреждений культуры и образовательных организаций, СМИ, общественных деятелей и представителей культуры и спорта с высоким авторитетом в обществе.