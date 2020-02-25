Чрезвычайный президент: умер Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался во вторник в Каире, пишут египетские СМИ. Однако официальной информации о смерти 91-летнего экс-президента пока нет.

Реклама

Хосни Мубарак управлял страной почти 30 лет — с 1981 по 2011 год. Его переизбирали на референдумах в 1987-м, 1993-м и в 1999-м, каждый раз продлевая полномочия на 6 лет.

Кандидатура Мубарака, выдвигаемая парламентом, была единственной, поэтому исход голосования был каждый раз предрешен. Без референдумов же нельзя было обойтись из-за чрезвычайного положения в стране, из-за обострения радикальных исламистских настроений.

В 2005 году же наконец впервые прошли альтернативные выборы главы Египта, но и тогда Мубарак с большим отрывом опередил всех своих конкурентов. При этом именно он сам инициировал внесение в конституцию поправок, вводящих альтернативные выборы.

Важной особенностью политики Хосни Мубарака было желание отойти от линии его предшественника Анвара ас-Садата, убитого исламистами.

Садат, при котором Хосни Мубарак сперва стал вице-президентом, а затем и генсеком Национально-демократической партии, отказался от военной помощи СССР, не был сторонником социализма и выступал за сближение c США. Он также отказался от панарабских притязаний, и в 1971 году государство было переименовано из Объединенной Арабской республики в Арабскую республику Египет.

Мубарак, в свою очередь, сделал многое, чтобы восстановить позиции Египта на международной арене. Его дважды избирали главой Организации африканского единства. Он смог восстановить дипломатические отношения со всеми арабскими государствами, а также вернул страну в Лигу арабских государств (ЛАГ), откуда в 1979 году Египет исключили из-за мирного договора с Израилем.

Сегодня Египет является крупнейшим по населению и одним из самых авторитетных членов Лиги.

После вступления в должность президента Мубарак ввел чрезвычайное положение.

Он также начал активно бороться с коррупцией. Под суд были отданы многие приближенные, и даже родственники Садата и высокопоставленные чиновники.

В экономике за время президентства Мубарака тоже появились сдвиги — существенно увеличился объем иностранного туризма, за счет чего вырос и ВВП. Однако при этом больше стал и внешний долг государства.

В начале 2011 года в Египте начались массовые протесты против 30-летнего режима власти Мубарака. Активисты хотели отставки главы страны, требовали отмены чрезвычайного положения, борьбы с безработицей, увеличения минимальной заработной платы, решений проблем нехватки жилья, роста цен на продовольствие, свободу слова и повышение уровня жизни.

Народные волнения привели к роспуску правительства и восстановлению упраздненного в 1981 году поста вице-президента, на который назначили бывшего главу разведки Египта Омара Сулеймана.

1 февраля президент выступил с телеобращением к нации, которое транслировалось на огромных мониторах на улицах египетских городов, заявив, что не будет участвовать на следующих выборах осенью 2011 года, но до этого срока он сохраняет за собой президентский пост. Он также оказался вынужден передать часть президентских полномочий вице-президенту.

Тем не менее,

уже 11 февраля 2011 года Хосни Мубарак отбыл в Шарм-эш-Шейх и окончательно сложил с себя президентские полномочия, передав власть Высшему совету Вооруженных сил.

В марте на референдуме народ Египта проголосовал за ограничение времени нахождения президента у власти до двух сроков по 4 года.

Уголовный суд Каира в 2012 году признал Хосни Мубарака виновным в причастности к гибели мирных демонстрантов в дни январского народного восстания 2011 года и приговорил его к пожизненному заключению. В январе 2013 года Кассационный суд Египта аннулировал это решение. Дело Мубарака повторно рассматривалось вплоть до марта 2017 года, когда Кассационный суд окончательно его оправдал.

Хосни Мубарак последние годы находился в пригороде Каира в военном госпитале.