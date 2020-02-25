Рейтинг языком слизало: что придумал Зеленский

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко заявил о начале подготовки к проведению национального «круглого стола» по языковому вопросу из-за резонансного закона.

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«Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться», — сказал Ткаченко в интервью интернет-изданию «Главком».

Общество давно уже ждет откровенного разговора по этому вопросу, уверен депутат, необходимо прийти к компромиссу, чтобы объединить жителей страны.

«Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно», — подчеркнул Ткаченко.

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни начал действовать на Украине летом прошлого года. Документ подписал еще прошлый президент страны Петр Порошенко. Его преемник Владимир Зеленский не раз обещал проверить закон на соответствие конституции Украины до выборов главы государства, но впоследствии сменил свою риторику и начал выступать в защиту украинского языка.

Этот закон по праву можно назвать спорным, критикуют инициативу украинских властей как представители оппозиции, так и западные партнеры. В частности, в декабре прошлого года Венецианская комиссия Совета Европы постановила, что данный закон не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств.

Эксперты комиссии призвали власти Украины принять закон о национальных меньшинствах и отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о госязыке, вступившего в силу.

По январскому опросу Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, 37,3% жителей Украины разговаривают дома, как правило, исключительно на государственном языке, а 13,5% — исключительно на русском. При этом преимущественно на украинском языке дома говорят 11% респондентов, а по-русски — 14,5%. Одинаково часто по-русски и по-украински говорят 23,7% опрошенных.

Инициатива по проведению национального «круглого стола» по языковому вопросу достаточно правильная, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник.

«Но не до конца понятно, что за ней стоит. Это искреннее желание власти что-то обсудить и найти компромиссное решение или это просто имитация дискуссии, поскольку с первого сентября на Украине закроются русскоязычные школы», — добавил эксперт.

«Круглый стол» может быть частью позиции президента в отношении поиска урегулирования этого вопроса, считает Бортник, однако существуют определенные сомнения касательно адекватности данного процесса.

Бездействие Зеленского в отношении закона о языке вызывает определенные вопросы у его политических оппонентов. Так, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в январе обвинила президента в обмане избирателей и невыполнении предвыборных обещаний.

«Перед всеми голосованиями — за президента и в парламент — мы слышали одно и то же: «Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан». Нас обманули», — указала Лукаш.

Зеленский продолжает политику Порошенко, считает экс-министр, на Украине возникают новые законы и акты, усугубляющие «языковой» раскол в обществе.

«Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные», — подчеркнула Лукаш.

Речь идет о законопроекте, который ограничил обучение на русском языке на Украине. Инициатива разрешила учиться на родном языке только представителям коренных народов — крымских татар, крымчаков и караимов.

Меньшинства, говорящие на венгерском, польском и румынском, смогут учится на своих языках лишь до пятого класса, после чего процент предметов на украинском вырастает и будет повышаться на 20% с каждым годом. Для русских эта доля значительно выше, после пятого класса обучение на украинском будет занимать 80% от общего времени.

Верховная рада одобрила закон в январе, что лишь пополнило список «антироссийских» мер украинских властей. Подобная политика получила активное развитие при Порошенко, который фактически пытался вытеснить русский язык из всех сфер жизни страны. Помимо закона о языке и поправок к образованию, при нем появились запреты на книги на русском языке, российские телеканалы и даже русскоязычные социальные сети.

Зеленский пришел к власти с обещанием реформ и пересмотра радикальных мер прошлой администрации, хотя и придерживался общей линии «российской угрозы» из-за конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в состав России. Тем не менее, пока президенту не удалось выполнить даже половины своих предвыборных инициатив, в том числе остановить войну на юго-востоке страны.

Кроме того, в последнее время Зеленский часто говорит о необходимости объединения украинского общества, в котором немалую часть занимают русскоязычные граждане и русские. Реализация закона о языке и других спорных инициатив идет в разрез с заявлениями президента.

«Зеленский переоценивает или опасается влияния различных правок на украинское общество. Боится поднимать любые вопросы, которые могут привести к появлению дополнительного политического кризиса. В силу этого мы видим такое топтание на месте или сохранение предыдущего тренда», — уверен Руслан Бортник.

Такая политика частично влияет на рейтинг доверия президента, утверждает эксперт. Согласно опросу Центра имени Разумкова, в феврале он резко упал до 51,5%, а совсем не доверяют или скорее не доверяют лидеру 40,6%. При этом в сентябре прошлого года более 71% респондентов поддерживали политику главы государства.

Вместе с тем ухудшились и показатели партии Зеленского «Слуга народа». Так, ее деятельность одобрили 34% респондентов, а раскритиковали — 47%. Полгода назад соотношение было 50% и 11%.

«Больше всего против него (Зеленского) играет общая слабость и невыполнение предвыборных обещаний. Но закон о госязыке подрывает к нему доверие в русскоязычных регионах, это ударит по нему осенью — когда родители и ученики поймут, что они потеряли право на русскоязычное образование», — резюмировал Бортник.