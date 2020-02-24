«Некого выбрать»: почему Обама не поддержит демократов

В субботу завершились очередные предвыборные собрания Демократической партии США — кокусы, на которых вперед вырвался социалист Берни Сандерс. Соперничество между кандидатами набирает обороты, и, чтобы добиться решающего преимущества, они изыскивают все новые методы. Один из них — попытка преподнести себя как достойного последователя курса экс-президента страны Барака Обамы.

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В последнее время демократы все активнее используют образ Обамы в своей агитации. Как пишет The Guardian, перед субботними кокусами в Неваде в сети появились ролики, где экс-президент хорошо отзывается об Элизабет Уоррен — одном из основных кандидатов от партии.

Сама Уоррен в своем Twitter написала, что «была горда бороться за средний класс вместе с Бараком Обамой». Другие кандидаты, например, Майкл Блумберг и Джо Байден, в своей риторике также напоминали о своих совместных успехах с бывшим американским лидером.

В то же время

Обама демонстративно отстраняется от кандидатов из «родной» партии, не заявляя напрямую о поддержке кого-либо из них на предстоящих выборах. Открытая симпатия со стороны все еще популярного и авторитетного экс-президента не стала бы лишней для любого из демократов, среди которых все еще нет однозначно ушедшей в отрыв фигуры — но Обама упорно хранит молчание.

Несмотря на то, что с окончания последнего срока Барака Обамы прошло уже четыре года, экс-президент до сих пор не забыт и «не вышел в тираж». По данным исследования социологического проекта YouGov, которое вышло в начале февраля, 23% американцев назвали Обаму лучшим президентом США. В конце прошлого года издание Financial Times включило его в список 50 человек, определивших облик десятилетия.

Такой ореол знаковости мог бы сделать Обаму идеальным «талисманом» для кандидата от Демократической партии — как для того, чтобы возвыситься среди конкурентов, так и для борьбы с уверенно доминирующим в своей партии и в целом довольно хорошо себя чувствующим президентом Дональдом Трампом.

Последний на данный момент определенно находится в своей предвыборной зоне комфорта — по данным Gallup, рейтинг одобрения его деятельности на президентском посту вырос до 49%. Это самые высокие цифры за все время его нахождения у власти.

Среди республиканцев рейтинг Трампа и вовсе достигает 94%, снимая какие-либо вопросы об авторитете президента среди однопартийцев. Причина всему этому — главным образом, экономические успехи американского лидера. Об этом свидетельствуют другие исследования Gallup согласно им, уверенность американцев в состоянии национальной экономики достигла самого высокого показателя за последние два десятилетия.

При этом для тех же демократов экономика не настолько значима — как пишет CNN, более трети избирателей (36%) Демократической партии заявили, что для них наиболее принципиален вопрос здравоохранения. Поддержка Обамы тут пришлась бы очень кстати, ведь рейтинг так называемой системы Obamacare, созданной экс-президентом, сейчас закрепился на уровне уверенных 55%.

Словом, Обама мог бы стать крайне полезным для любого из демократов в момент «столкновения полюсов» — однако становиться полезным он вовсе не спешит. Причин для этого множество, и в проекции на каждого кандидата они различны.

«Обама никого не поддерживает, потому что поддерживать некого», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«В партии крайне тяжелая ситуация, сам Обама тут ни при чем, и ему было бы крайне опрометчиво с кем-либо себя связывать», — добавил эксперт.

Положение дел в предвыборной гонке у демократов и правда неоднозначное. «Точного» кандидата в президенты от партии до сих пор нет, а все претенденты на эту роль не без изъяна. Лидером зрительских симпатий кажется социалист Берни Сандерс, победивший на субботних кокусах в Неваде с показателем в 46,6% голосов, но его позиция не так крепка, а с Обамой Сандерса связывает длинная и сложная история взаимоотношений.

Как пишет The Atlantic, во время предвыборной кампании Обамы в 2011 году, когда тот переизбирался на второй срок, Сандерс «серьезно рассчитывал» вступить в гонку и стать для Обамы конкурентом. Тогда социалиста силами влиятельных демократов удалось отговорить, но отношения между политиками усложнились — настолько, что их «буквально не было», сообщает издание. После ухода Обамы из Белого дома ситуация улучшилась, но не сильно.

В конце осени прошлого года в американских СМИ появились сообщения о том, что Обама «вряд ли» поддержит Сандерса на выборах, поскольку считает его политическую программу излишне радикальной. Чуть ранее в ноябре Обама публично предостерег будущих кандидатов от «слишком левого» уклона.

«Даже оставаясь уверенными в наших идеях, мы не должны отрываться от реальности, — цитирует Обаму The Hill — среднестатистический американец не думает, что мы должны полностью разрушить систему и переделать ее».

Юрий Рогулев, впрочем, напоминает, что

и самого Обаму в свое время критиковали за «левизну» — так что не стоит ждать его симпатий и в адрес миллиардера Майкла Блумберга, недавно вступившего в предвыборную гонку.

Против Блумберга объединилось все левое крыло демократов во главе с Берни Сандерсом, так что поддержка его Обамой выглядела бы странно — это «неподходящая для него фигура», утверждает эксперт.

Едва ли Обама поддержит и считавшегося фаворитом Джо Байдена, даже несмотря на хорошие отношения между политиками и тот факт, что Байден был вице-президентом при Обаме.

Причина тому — крайне неубедительная предвыборная кампания Байдена, который почти сразу «скатился» на четвертое место в соцопросах, и в дальнейшем ситуация не улучшилась. В Нью-Гэмпшире Байден опустился уже на пятое место, и хотя кокусы в Неваде немного укрепили положение бывшего вице-президента (19,2%), его шансы на успех все еще призрачны.

Отношения Барака Обамы с еще одним кандидатом от демократов Элизабет Уоррен издание The Hill также считает «крайне сложными», даже несмотря на опубликованные видео. Сообщается, что экс-президент называл возможное выдвижение Уоррен в президенты в 2016 году «отказом» от его экономической политики. Впрочем, рейтинги Уоррен и не настолько велики, чтобы на нее можно было делать ставки — по данным опроса CNN, ее поддержка не превышает 13%.