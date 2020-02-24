«А как же проституция?» Гончарук о том, как оплатить ипотеку

На Украине настолько высокие проценты по ипотеке, что для оплаты населению «нужно наркотиками или оружием торговать». Такое мнение в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» выразил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

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Он указал, что для большинства украинцев процентные ставки слишком высоки, а молодым семьям могут и не дать кредит. Таким образом, чиновник сделал вывод, что ипотечный рынок на Украине «просто недоступен» из-за величины ставок.

«Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку», — добавил глава кабинета министров.

Вместе с тем Гончарук заверил, что правительство работает над тем, чтобы «банки кредитовали дешево». Премьер считает, что если финансовые учреждения будут кредитовать экономику страны, то в этом случае появится возможность и ресурс для развития. По его словам, на ближайший год кабмин поставил перед собой задачу (в качестве одной из основных) снизить ставки по ипотеке до 10% и меньше.

При этом ранее первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что в нынешнем году ставки по ипотеке если и упадут, то только до 14-15%.

Между тем на шутку Гончарука ответила правозащитница и блогер Татьяна Монтян. В комментарии ФАН она напомнила про еще один вид деятельности, при помощи которого можно было бы погасить ипотеку.

«А как же проституция? Это тоже достойное занятие, которое способно принести почти так же много денег, как и банковские кредиты под жилье у нас в стране. Поэтому зря он [Гончарук] только о наркотиках и торговле оружием говорит», — сказала собеседница агентства.

Монтян уверена, что ни премьер-министр, ни даже президент страны Владимир Зеленский не в состоянии сделать ипотеку доступной для большинства граждан.

«Ни Гончарук, ни Зеленский эту проблему не решат. Потому что условия диктуют рыночные механизмы спроса и предложения. И если на Украине кто-то занимает деньги под такие высокие проценты, банки и будут выдавать их под такие процентные ставки», — отметила она, добавив, что банки будут снижать «сумасшедшие проценты», только когда люди перестанут соглашаться на эти условия и прекратят брать кредиты.

«Гончарук что ли из своего кармана будет доплачивать разницу в процентах? Нет, конечно», — заметила Монтян.

В то же время украинские банки стали одобрять меньше заявок на кредиты, так как квартиры, которые украинцы оставляют в залог, упали в цене.

«Очень многие банки сейчас имеют большие коллекции залоговых квартир, а куда их деть — не знают, потому что рынок стоит. В любой стране, не только на Украине, когда падает экономика — дешевеет жилье», — заключила общественный деятель.

Совет последовал и от членов пропрезидентской партии «Слуга народа». Так, в начале февраля

25-летний депутат Верховной рады Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку элитной породы (если у нее таковая имеется), чтобы иметь возможность оплатить коммунальные услуги.

В эфир одной из программ телеканала «112 Украина», в которой принял участие Брагар, позвонила жительница села Аджамка Кировоградской области. Женщина спросила у молодого политика, как ей поступить, если ей не хватает денег, чтобы оплатить газ.

По словам пенсионерки, она получает пенсию 2 тыс. гривен (5100 руб.) и субсидию в размере 200 грн. Большая часть из этих денег — 1953 грн — уходит на газ. Кроме того, она оплачивает также транспортировку топлива в размере 154 грн ежемесячно. В итоге на проживание у нее остается всего лишь 107 грн (около 275 руб.). «Пусть объяснит, мы же его [Брагаря] выбирали для чего?» — так она заключила свое обращение к депутату.

В ответ на это нардеп обратил внимание, что прожить на эти деньги «действительно тяжело». Однако он задался вопросом, а есть ли у гражданки еще какое-либо имущество. «Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения. Я лично встречал случай, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир», — сказал нардеп.

В ответ на это ведущий программы возразил, что, скорее всего, у женщины не такая ситуация. Депутат настоял, что «мы точно не знаем», и добавил, что она могла бы продать свою собаку. «Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить», — сказал Брагар.