«Сумасшедший Сандерс»: кого выбрали демократы в Неваде

В американском штате Невада подводят итоги прошедших накануне кокусов Демократической партии. Лидером на них становится сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Такой прогноз дают сразу несколько источников, в том числе CNN и Fox News.

На данный момент Сандерс получает 46,6% голосов. За ним следуют бывший вице-президент США Джо Байден (19,2%), экс-мэр Саут-Бенда и лидер кокусов в Айове Пит Буттиджич (15,4%) и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (10,3%).

Остальные кандидаты набирают меньше 5% голосов. При этом миллиардер Майкл Блумберг, участвовавший в дебатах в Лас-Вегасе на этой неделе, в самом штате Невада не баллотируется.

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Во время выступления на митинге в Неваде лидер голосования Берни Сандер заявил, что его команда «только что собрала разновозрастную мультирасовую коалицию, которая победит не только в этом штате, но и по всей стране».

И, действительно, голоса в пользу Сандерса отдавали представители всех возрастных категорий, принимавших участие в кокусах в Неваде. Однако самой горячей была поддержка со стороны молодого электората. Среди избирателей в возрасте до 30 лет за него высказались около 66% участников, сообщает CNN. Правда, избиратели этой возрастной категории составляют только 17% от общего электората.

Кроме того, Сандерс лидирует и среди представителей небелого населения США. В Неваде ему удалось заручиться поддержкой в 44% в этом сегменте электорального поля. Сам Сандерс, к слову, утверждает, что именно избиратели от меньшинств являются той основой, которая приведет его кандидатуру к власти в США.

Байден же, на которого демократы ставили до начала активных внутрипартийных мероприятий по выдвижению кандидатов, пользуется наиболее активной поддержкой среди лиц старше 65 лет. В этой категории вице-президента в администрации Барака Обамы поддержали около четверти участников голосования.

Джо Байден еще в январе лидировал в опросах среди потенциальных кандидатов в президенты от демократов, однако его позиции, как ни парадоксально, пошатнули действия самой Демократической партии, которая инициировала процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Импичмент не состоялся, а вот вопросы, связанные с деятельностью кандидата на Украине, остались. Как итог — неприятные поражения на первых кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гемпшире. В Айове Байден пришел четвертым, набрав 15,8%, а в Нью-Гемпшире — и вовсе пятым с 9% голосов.

Несмотря на то что назвать Байдена явным фаворитом кокусов в Неваде нельзя, сам кандидат заявил, что, в целом, доволен результатом и на следующих первичных выборах, которые пройдут 25 февраля в Южной Каролине, надеется победить.

И этому благоволят опросы. Социологи полагают, что Южная Каролина вполне может стать первым штатом, где Байден может одержать победу над своими соперниками. Такие данные 21 февраля представил Университет Уинтропа.

По его оценкам, поддержать Байдена на предстоящих внутрипартийных мероприятиях готовы около 24% респондентов, 19% — за Сандерса. Что примечательно, на третье место опросы в Южной Каролине ставят предпринимателя Тома Стайера, который ранее демонстрировал достаточно скромные результаты (например, в Неваде он набирает только 3,8% голосов) и даже не смог принять участия в теледебатах в Лас-Вегасе из-за того, что не сумел преодолеть необходимый для этого барьер. Правда, стоит отметить, что погрешность опроса, которую установили социологи, составила 5%.

И хотя окончательные результаты кокусов демократов в Неваде еще не подведены, Трамп уже поздравил Сандерса.

«Похоже, сумасшедший Берни [Сандерс] хорошо себя чувствует в великом штате Невада. Байден и остальные выглядят слабо, и ни при каких условиях мини-Майк [Блумберг] не сможет возобновить свою кампанию после худших результатов в истории президентских дебатов. Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя!» — написал Трамп в Twitter.

Сандерс связывает успех на кокусах в Неваде с тем, что его команда смогла продемонстрировать силу своей организации, а также считает, что он еще сможет расширить свою привлекательность для демократического электората.

Однако некоторые наблюдатели в США полагают, что успеху Сандерса могла поспособствовать Россия. По крайней мере, непохоже, чтобы американские СМИ отказывались от информационного сюжета «вмешательства» Москвы в избирательную кампанию в США и в ходе этих выборов (за прошедшие четыре года, впрочем, американским сенаторам не удалось однозначно доказать наличие вмешательства Москвы в кампанию-2016).

На этой неделе газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что Россия якобы пыталась через социальные сети оказать поддержку Сандерсу на предстоящих осенью выборах президента США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения «параноидальными», а также подчеркнул, что в Кремле ожидают усиления потока подобных новостей по мере приближения дня голосования.

Так он ответил на публикацию другого издания The New York Times, которое сообщило, ссылаясь на американскую разведку, что Россия будет пытаться помочь выиграть Дональду Трампу, для чего якобы планирует вмешиваться в праймериз и кокусы демократов.

К слову, сотрудники самого Facebook не нашли следов вмешательства России в кампанию Сандерса через социальную сеть.