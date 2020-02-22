«Держитесь подальше от выборов»: Сандерс обратился к Путину

Американские чиновники сообщили сенатору США Берни Сандерсу о том, что Россия якобы пытается помочь его президентской кампании в рамках попытки «вмешательства» в электоральную процедуру, пишет The Washington Post.

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Об этом стало известно после закрытого слушания в комитете палаты представителей. Конгрессмен же в ответ на это заявил, что не примет «помощь» Москвы, и предостерег внешние силы от вмешательства в выборы американского президента.

«Мне все равно, честно говоря, кого [президент России Владимир] Путин хочет сделать президентом. Мое послание Путину предельно ясно: держитесь подальше от американских выборов, и я, как [будущий] президент, позабочусь об этом», — указал Сандерс.

Он также уточнил, что считает Россию виновной во «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, когда гонку выиграл республиканец Дональд Трамп.

«В 2016 году Россия использовала интернет-пропаганду, чтобы создать раскол в нашей стране, и я понимаю, что они делают это опять в 2020 году. Некоторые из тех уродливых вещей в Интернете, приписываемых нашей кампании, вполне могли прийти не от наших настоящих сторонников», — сказал политик.

В свою очередь, кандидат Демократической партии США на президентских выбора 2016 года Хиллари Клинтон назвала Трампа марионеткой президента России Владимира Путина.

Об этом она написала на своей странице в Twitter. Клинтон заявила, что Трамп «вновь принимает российскую помощь», без которой не сможет одержать победу на выборах в 2020 году.

Накануне глава Белого дома назвал фикцией информацию о том, что Россия уже начала вмешиваться в выборы президента США 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу государства.

По данным The New York Times, сотрудники американских разведслужб предупредили о вмешательстве в будущие выборы палату представителей конгресса, подконтрольную демократам. Сведения об этом «предупреждении» подтвердили газете пять источников, ознакомленных с текстом доклада.

«Еще одна кампания по дезинформации, запущенная демократами в конгрессе, говорит о том, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от демократов, которые все еще не могут после двух недель подсчитать свои голоса в Айове. Обман №7!» — ответил на эту публикацию Трамп в Twitter.

В материале NYT указывается, что Москва стремится подорвать доверие к избирательной системе США в ходе этой предвыборной кампании, заявили в американской разведке. Вмешиваться Россия якобы будет как в праймериз Демократической партии — противников республиканца Трампа, так и в общий ход выборов.

Сейчас российские спецслужбы, убеждены их американские коллеги, пытаются принудить граждан США распространять дезинформацию и обходить механизмы социальных сетей, направленные на борьбу с fake news — поддельными новостями.

«Русские хакеры также планируют кибератаки, причем их замаскируют — чтобы они выглядели так, как будто исходят из Тегерана (столица Ирана)», — говорится в материале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал параноидальными заявления о «вмешательстве» России в выборы в США. По словам Пескова, количество таких сообщений будет расти по мере приближения выборов.

«Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», — отметил представитель Кремля.

На фоне происходящего бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что не удивлен появлению такой информации. Он подчеркнул, что знал «о таком вмешательстве» еще в годы нахождения на посту американского вице-президента.

«Я гарантирую вам, что они (российские власти. — «Газета.Ru») вовлечены в это», — заключил Байден.

Бывший вице-президент добавил, что готов поднять этот вопрос на встрече с представителями из России в случае победы на ноябрьских выборах президента США в 2020 году.

Стоит напомнить, что Трамп изначально называл расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года «охотой на ведьм», настаивая на том, что оно было запущено под надуманным предлогом и связано с его политическими противниками — демократами.

В течении всего разбирательства президент США требовал проверить его истоки.

«Российское дело» началось еще в мае 2017 году, руководил расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер. У разбирательства было три главных цели: выяснить, вмешалась ли Москва в президентские выборы 2016 года, имел ли место сговор Трампа с Россией и пытался ли президент США помешать расследованию.

Дело завершилось в апреле прошлого года, за почти два года Мюллер пришел к положительному заключению лишь по первому пункту и не нашел доказательств по двум другим. К слову, Москва отвергает все обвинения во вмешательстве.