«Стратегическая задача»: как разводят Россию и Украину

Президент России Владимир Путин считает, что сотрудничество Москвы и Киева невыгодно другим внешнеполитическим игрокам.

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«Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, — сказал глава страны в интервью ТАСС. — Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать».

Российский лидер также заявил, что не теряет надежды на успешное завершение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», — сказал Владимир Путин.

Называть страны, которым может быть невыгодно сотрудничество России и Украины президент не стал. Тема связей Москвы и Киева и влиянии стран друг на друга не нова, этот вопрос уже занял свое место в историческом пространстве.

«Наш президент не оригинален, до него эту мысль достаточно давно высказал один известный советолог, который неплохо разбирался в нашей ситуации. Звали его Збигнев Бжезинский. И он сказал тогда прямо, что дело не в том, что Россия без Украины будет слабее, а дело в том, что Россия без Украины — это другая страна. И в этом отношении, я думаю, и он и Владимир Владимирович были абсолютно правы», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

Отношения соседних стран ухудшились в связи с военным конфликтом, который начался в Донбассе после госпереворота на Украине, а также переходом в 2014 году Крыма под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, Киев называет «страной-агрессором» и обвиняет во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва обвинения в агрессии отрицает и называет беспочвенными. Российские политики также неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами.

О причинах ухудшения российско-украинских отношений и роли внешних игроков в этом неоднократно рассуждали политические лидеры, дипломаты, чиновники и эксперты.

Чаще всего напряжение между Москвой и Киевом связывают с интересами США. Вашингтон был и остается главным союзником Украины в донбасском вопросе.

В ноябре об этом, например, говорил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью The New York Times. По его словам, Штаты используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического соперника — Россию. Коломойский также считает, что со временем травма, нанесенная украинцам, будет преодолена.

Олигарх оказал Зеленскому весомую поддержку в ходе президентских выборов, о его влиянии на главу государства по-прежнему рассуждают украинские наблюдатели. Однако президент, комментируя интервью Коломойского, заявил, что бизнесмен не является главой Украины, но он гражданин этой страны.

«И большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете», — заявил тогда Владимир Зеленский, тем самым дав понять, что действия внешних игроков, если и имеют место, то не так уж важны, так как граждане Украины самостоятельно выбрали курс на Запад.

В целом же, украинский лидер, как и Владимир Путин, выражает надежду на потепление.

«Я интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. И у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру», — говорил Зеленский в январе в интервью израильскому «9 телеканалу».

Однако украинский лидер с самого начала своего президентства настаивал на том, что ситуация не может быть разрешена без возвращения Крыма в состав Украины.

«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам — я вообще не уверен», — отметил Зеленский.

Лидеры России и Украины в своих заявлениях все же по-разному расставляют акценты. Однако отрицать роль внешнего влияния не стоит, считают эксперты.

«Во-первых, внешнее вмешательство всегда есть. Мы живем в мире, в котором все более и более взаимосвязано. Поэтому в любых отношениях, в том числе и российско-украинских, конечно, очень сильны внешние влияния.

Рядом с нами большие центры силы — с Россией Китай, с Украиной Европейский союз, где-то чуть дальше — США, претендующие на роль главного центра силы в мире. И, конечно, в своей политике они определенным образом [это учитывают], это не самый первый пункт их политики, но этот вопрос присутствует, конечно», — отмечает Виктор Мироненко.

Запад оказывает Украине весомую поддержку, которая, во многом, направлена на осуждение России.

В первую очередь, поддержка выражается во введении антироссийских санкций. Украинские политические деятели неоднократно говорили о необходимости продолжения санкционной политики в отношении Москвы. Оказывается также финансовая помощь Киеву. В прошлом году Брюссель сообщил, что с 2014 года Киеву было предоставлено более 15 млрд евро. Объем финансовой поддержки США в этом году составил $700 млн.

Европейские лидеры в своих заявлениях осуждают действия России, а Вашингтон говорит об «агрессии» РФ по отношению к Киеву. Однако подобная поддержка все же обусловлена непрекращающимися военными действиями на востоке Украины. Усмотреть признаки политики, направленной на разделение двух стран, можно лишь в категоричных заявлениях Белого дома, которые не способствуют созданию благоприятного фона для переговоров.

Так, например, госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что финансовая помощь Киеву выделена в качестве «вооружения» против «российской агрессии».

«Конечно, в том, что так произошло, большую роль сыграли Запад, в особенности США, которые много лет готовили атмосферу отталкивания Украины от России, разделения, создавая фонды, работая с молодежью активно. Да, это стратегическая задача — не допустить сближения, наоборот, использовать Украину.

А как можно использовать Украину — это поднять националистические настроения, антироссийские, на Украине. Это было сделано и работало и до сих пор продолжает работать», — считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Оба эксперта отмечают, что сотрудничество Москвы и Киева, если и не создало бы «глобального конкурента в Европе», как говорит российский президент, то точно укрепило бы позиции России. И в истории сосуществования и взаимодействия обеих стран можно найти сразу несколько примеров, подтверждающих этот тезис.

«В истории Россия становилась европейской или глобальной силой чаще всего в двух случаях. Первый произошел в середине XVII века, когда часть Украины присоединена была к России, а во второй раз в середине XX века, когда создан был Советский Союз, что тоже предполагало объединение возможностей, потенциала и усилий двух самых больших народов Восточной Европы и двух самых больших стран, поэтому это действительно так», — отмечает Виктор Мироненко.

Сейчас же, уверен эксперт, обе страны нуждаются в модернизации в политической, экономической и технической сферах. Россия и Украина отстают от более продвинутых политических игроков. При этом темпы и успехи модернизации в критической степени зависят от взаимодействия двух стран, уверен он.

Это, в свою очередь, может не соответствовать интересам других политических игроков.

«Запад не заинтересован в этом объединении усилий, координации, сотрудничества активного, поскольку, в определенном смысле, Украина, активно сотрудничая с Россией в самых разных сферах, конечно, усиливает потенциал России в некоторых сферах, создает дополнительные преимущества конкуренции на мировых рынках. Это касается и космоса и вооружений и много чего другого», — считает Михаил Погребинский.

В то же время возлагать всю вину за кризис в отношениях России и Украины на Запад не стоит. Ситуация уже зашла слишком далеко и роль внешнего влияния все же не так значительна.

«Я считаю, что это глубочайшая политическая ошибка. Я считаю, в этой связи, что те люди, которые народом Украины и России уполномочены вырабатывать политику и решать политические вопросы, они не выполняют, пожалуй, главнейших своих функций. Нужно найти пути все-таки устранения тех противоречий, которые есть и, тем более уж, прекращение того конфликта или конфронтации, которые сегодня существуют. Я считаю, что такие пути есть. Их можно найти, можно сделать, если бы было желание, пока что его нет, — считает Виктор Мироненко. —

Моя точка зрения, что в данном случае внешнее воздействие на то, что происходит, к моему большому сожалению, между Украиной и Россией играет значительно меньшую роль, чем те ошибки, которые допущены политическим руководством обеих стран».