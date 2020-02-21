«Нас растаскивают»: Путин рассказал о ситуации на Украине

О разделении России и Украины

Президент Владимир Путин заявил, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире. Подобное взаимодействие Москвы и Киева невыгодно ряду стран, сказал глава государства в интервью ТАСС.

«Кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — считает Путин.

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Кроме того, президент отметил, что те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в стране, преследовали личные интересы. По его словам, они стремятся не заработать больше денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить награбленное.

«Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, — это русофобия», — уверен Путин.

О едином народе и Зеленском

Отвечая на вопрос о том, сможет ли он договорится с президентом Украины Владимиром Зеленском о «мире и дружбе», глава государства заявил, что «надежда умирает последней».

«Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что нужно пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц. Смогли сейчас договорится по газу», — отметил Путин.

Говоря об отсутствии дружбы между Москвой и Киевом, президент согласился, что это потеря для России, но он также указал, что мы один и тот же народ.

«Не знаю, нравится им это или нет, но если посмотреть на реалии, это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации, та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по моему, в XVI веке появились первые языковые различия», — пояснил Путин.

Украинцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства, продолжил президент, они были в Пскове, на Урале и защищали южные границы от набегов крымского хана.

«У нас не было никаких языковых различий. Больше того, где-то до этого же времени, до XIV–XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше, называли русскими. Не делили. И только гораздо позднее начались языковые первые различия», — добавил Путин.

В настоящее время Россию и Украину многое разделяет, посетовал глава государства, но нельзя забывать о том, что объединяет страны. По мнению президента, также не стоит разрушать то, что есть.

О церковном расколе

«Зачем нужно было разрушать единство Русской православной церкви? Вы знаете, что эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, она на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения избрания иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата», — отметил Путин.

УПЦ на самом деле и так была полностью независимой, уверен президент, было только духовное единство и в церквах упоминали о Патриархе Московском.

«Все! Это единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата. Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?» — задался вопросом Путин.

По словам президента, если дело в том, что люди не понимают этого — вероятно, они просто не знают. Поэтому нужно говорить об этом и не стесняться, считает Путин.

«В результате того, что люди жили на границе с католическим миром, с Европой, начала складываться такая общность людей, которые начали воспринимать себя с известной степенью независимости от Российского государства. Как к этому относиться? Я уже говорил: с уважением. Но не забывать про нашу общность», — подчеркнул президент.

Об украинском факторе и националистах

Говоря о разыгрывании украинского фактора в мире, Путин напомнил, что впервые его начали использовать австрийские спецслужбы в преддверии Первой мировой войны.

«Почему? Это известное дело — разделяй и властвуй. Это абсолютно понятная вещь. Но все равно, тем не менее, если так сложилось и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли», — уверен президент.

Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, продолжил Путин, в их фундаментальных трудах ХIХ века написано, что Украина должна стать многонациональным федеративным государством и выстроить хорошие отношения с Россией.

«Нынешние националисты это, видимо, подзабыли. Я вам скажу, почему они это подзабыли. Знаете почему? Потому что у них в табели о рангах самое главное не забота об интересах украинского народа. Какой интерес у украинского народа, если в результате разрыва отношений с Россией утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение, происходит фактически деиндустриализация страны?» — резюмировал президент.