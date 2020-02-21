«Будет сложно»: в Киеве решают, как провести выборы в Крыму

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Елена Мошенец назвала способ провести украинские местные выборы в Крыму. Как сообщает телеканал ATR, она предложила устроить голосование на границе с полуостровом в специальных точках.

«Что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно»,

— признала нардеп. Мошенец также отметила, что реальных способов провести украинские выборы на российском полуострове нет.

Реклама

Напомним, неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, что Киев намерен провести местные выборы по всей территории, на которую претендует украинское государство.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму», — отметил украинский глава.

За несколько дней до этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева есть «четкий план» проведения выборов в Донбассе в 2020 году. Он подчеркнул, что никакие выборы в регионе невозможны, пока там «находятся иностранные военные и незаконные вооруженные формирования», а также — пока участок границы с Россией не взят под контроль Вооруженных сил Украины.

Российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, Киев называет «страной-агрессором». Москва обвинения в агрессии отрицает и называет беспочвенными.

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы на внутренние дела страны, в том числе на конфликт в Донбассе. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами. Кроме того,

ОБСЕ официально признала, что Вооруженных сил РФ нет на украинской территории и территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил 13 сентября, что Запад не должен снимать санкций с России. Глава украинского государства подчеркнул, что ограничительные меры — «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка». Он добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружие» дипломатии.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, проведенного весной 2014 года в соответствии с международными стандартами.

28 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины пока далеки от тренда на нормализацию, несмотря на контакты президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», — заявил Песков.

За пару дней до этого он отметил, что Кремль придерживается позиции налаживания отношений с Украиной, а не стратегии противостояния. Также Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что страна всегда хотела улучшения отношения с украинской стороной. По его мнению, ухудшение отношений Украины и России противоречит исторической логике.

В сентябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко охарактеризовал состояние отношений между двумя соседями как «оттепель».

«Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», — подчеркнул глава украинского МИДа.

В российском парламенте также считают, что усилия Запада и Украины в отношении Крыма бессмысленны. Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик ранее заявил, что пропаганда, которую киевские власти распространяют против Крыма, не принесет никаких результатов. Она только еще сильнее отторгает жителей региона от Украины.

Он отметил, что на Украине почему-то бытует мнение, что при помощи «истерических антироссийских сюжетов, документальных фильмов» можно каким-то образом ускорить «возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию». «Но на самом деле, как показывает опыт, ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения», — сказал парламентарий.