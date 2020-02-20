«Высокомерный миллиардер»: Блумберг рассорил демократов

В Лас-Вегасе прошли дебаты претендентов на номинацию в кандидаты в президенты США от Демократической партии. В них принимали участие шесть политиков: сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США в администрации Барака Обамы Джо Байден, экс-мэр Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от Массачесетса Элизабет Уоррен и экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.

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В этой году Национальный комитет Демократической партии отошел от привычного для американцев метода отбора кандидатов, которые могут принять участие в избирательной гонке, когда для претендентов на номинацию устанавливается минимальный донорский порог для участия в дебатах. Теперь политикам достаточно получить 10% в четырех отборочных опросах на национальном уровне, в самом штате Невада или Южной Каролине, или по 12% в опросах только в Неваде и Южной Каролине.

Такая система ассесмента была внедрена для того, чтобы отбирать кандидатов, которые действительно пользуются популярностью среди населения, а не только у богатых спонсоров. Именно это обстоятельство позволило выдвинуться Блумбергу, пропустившему первые партийные мероприятия в Айове и Нью-Гемпшире.

Поэтому у каждого из кандидатов, помимо задачи отстоять свою точку зрения, в нынешних дебатах была и «вспомогательная» — как можно эффективнее атаковать Блумберга, который, в целом, выбивается из образа кандидата от Демократической партии, который сейчас выстраивается вокруг других претендентов. Миллиардер и бизнесмен явно не вписывается в концепцию левого крена, который берут самые популярные кандидаты от партии на данный момент.

Говорить об успехе старта Блумберга пока не приходится — по всем рейтингам он пока не лидирует. По данным опроса CNN, наибольшей популярностью пользуется Берни Сандерс, среди зарегистрированных, независимых и потенциальных демократических избирателей он набирает 28%. У Байдена — 16%, Блумберга — 15%, Уоррен — 13%,Буттиджича — 10%, у Клобушар и Штайера – 7% и 2%.

Примерно такую же расстановку дает ABC News: Сандерс — 32%, Байден — 17% (здесь, правда, стоит отметить, что у бывшего вице-президента США еще в январе рейтинги достигали 30%), Блумберг — 14%. Триумфатор кокусов в Айове и предварительного голосования в Нью-Гэмпшире Бутттиджич и здесь набирает сравнительно немного — 7%.

Некоторые опросы, тем не менее, дают чуть иную картину. Например, PBS Newshour и фонд общественного мнения Marist ставят Блумберга вторым — вслед за Сандерсом.

Так или иначе, вхождение Блумберга в активную фазу избирательной кампании, уже значительно повлияло на расклад сил, что, естественно, вызывает раздражение со стороны демократических элит.

Это и определило некоторую тональность прошедших в Лас-Вегасе дебатов. Сенатор Элизабет Уоррен, вместо того чтобы представить свою программу, обвинила Блумберга в высокомерии и неуважительном отношении к женщинам.

«Я бы хотела поговорить о том, против кого мы боремся. Против миллиардера, называющего женщин жирными коровами и лесбиянками с лошадиными лицами. И нет, я не говорю о [президент США] Дональде Трампе, я говорю о [бывшем] мэре Блумберге. Демократам не выиграть, если мы номинируем того, у кого за плечами история сокрытия налоговых деклараций, оскорбления женщин и поддержки расистской политики, как, например, красные линии, задержание и обыск. Я поддержу любого демократа, кто бы ни получил номинацию, но понимаю, что демократы сталкиваются с огромным риском просто заменить одного высокомерного миллиардера на другого», — заявила Уоррен.

Блумберг же использовал свой ответ для нападок на Сандерса, который, по мнению экс-мэра Нью-Йорка, не сможет победить Трампа, если получит номинацию. Причиной тому, по его словам, являются взгляды Сандерса на систему здравоохранения и предлагаемая им единая платежная система «Medicare для всех». По словам миллиардера, 160 млн американцев, обладающих собственным страховым планом, не поддержат такую систему, обеспечивающую равный, но менее квалифицированный, с его точки зрения, подход к решению медицинских проблем.

Собственно, Блумберг последовательно игнорировал все нападки в свой адрес, звучавшие весь вечер и сосредоточился лишь на сюжете противостояния Трампу.

«Я полагаю, сегодня вечером мы сталкивается только с двумя вопросами. Первый — кто сможет победить Дональда Трампа. Второй — кто справится с работой, если займет место в Белом доме. Я уверен, что являюсь единственным кандидатом, кто точно справится с обоими этими вещами», — заявил он.

В целом, этим его позиция отличается от общего мейнстрима Демократической партии — он смещает акцент с пресловутого и не слишком удачного в последнем президентском цикле вопроса, «как победить Трампа», на вопрос «кто победит Трампа».

«Я из Нью-Йорка. Я знаю, как справиться с высокомерным человеком — таким, как Дональд Трамп, который также вышел из Нью-Йорка. Я мэр, ну, или был мэром. Я знаю, как управлять сложным городом, наиболее разрозненным городом в нашем стране. Я менеджер. Я знал, что делать 11 сентября [2001 года], и сделал город сильнее, чем когда-либо. Я филантроп, который получил деньги не из наследства, но я сделал эти деньги», — заявил он.

Пит Буттиджич — один из лидеров по результатом партийных мероприятий в Айове и Нью-Гэмпшире — вместо того чтобы поддержать коллег и атаковать Блумберга, заявил, что и Сандерс не является «истинным демократом».

«Большинство американцев не видят, что им подходит, когда они должны выбирать между социалистом, который полагает, что капитализм есть корень всех зол, и миллиардером, который утверждает, что деньги должны быть корнем власти и силы. Давайте выдвинем кого-то, кто действительно живет и работает в районе, населенным средним классом, в промышленном городе Среднего Запада», — призвал он.

Единственный, кто существенно выделялся среди остальных кандидатов по риторике, был Джо Байден, на которого делали ставку демократы и который понес существенное поражение на кокусах и предварительных голосованиях на старте кампании.

«Меня мощно сбили с ног. Я знаю, какого это — быть сбитым с ног. Но мы должны подняться и обеспечить безопасность и защиту американскому народу. Прямо здесь, в Неваде, в месте, где произошло крупнейшее массовое убийство в американской истории. Оружием. Наши дети отправляются в школу и прячут оружие под партами, учатся убегать по коридорам, чтобы избежать пули. Это аморально», — таким эмоциональным посылом Байден пытался склонить на свою сторону избирателей.

И все же основной акцент в борьбы был поставлен на противостоянии миллиардера Блумберга и Сандерса, занимающего левые позиции и борющегося с влиянием на США богачей и их привилегированностью.

В субботу на собрании демократов сенатор от штата Вермонт заявил, что «американский народ устал от миллиардеров, покупающих выборы». Элизабет Уоррен же сравнила Блумберга с Дональдом Трампом и назвала его «эгоистичным миллиардером». От бизнесмена на этих дебатах, по сути, требовалось лишь успешно отразить все атаки его левых оппонентов — Сандерса и Уоррен.

Более умеренное крыло партии разделяет предпочтения между остальными кандидатами. Однако среди них именно Блумберг, вопреки всем ожиданиям, стал главным соперником для Сандерса. До сих пор миллиардер избегал дебатов, однако его популярность уже дошла до того этапа, когда для успешного ведения кампании Блумбергу не обойтись без публичной дискуссии. И это долгожданный момент для его противников.

Стоит отметить, что ненависть к главе Белого дома стала чуть ли не единственным объединяющим демократов мотивов.

И в этом направлении у Блумберга есть чем похвастаться. Объявляя в ноябре о своем выдвижении, миллиардер обозначил главную цель, провозгласив лозунг: «Победить Трампа и восстановить Америку». На это он готов потратить до миллиарда долларов, чем не могут похвастаться остальные кандидаты.

Что касается Берни Сандерса, то у него, помимо успешных атак на Блумберга, была еще одна важная задача на дебатах — доказать избирателям, что он не слишком радикален для демократов. Ожидалось, что он сосредоточиться на борьбе с изменениями климата и социальным неравенством.

На шансы Байдена, которого в прошлом году называли наиболее вероятным кандидатом от демократов, во многом повлияло расследование по импичменту, которое подняло на поверхность вопросы о деятельности Байдена на Украине. Еще больше пошатнули его позиции результаты первых кокусов и праймериз. В Айове он набрал 15,8%, заняв лишь четвертое место, а в Нью-Гемпшире — 9%, пятое место.

Для бывшего вице-президента прошедшие дебаты, несомненно, тоже станут поворотным моментом.

Постепенно набирает обороты кампания Эми Клобушар. Причем сенатор уже использовала дебаты для атаки на Пита Буттиджича, к слову, весьма успешно.

Дебаты прошли всего за несколько дней до предварительных выборов в Неваде. 22 февраля жители этого штата продемонстрируют, как повлияли сегодняшние прения на ход президентских выборов.