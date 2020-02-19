Битва миллиардеров: демократы нашли своего Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг впервые примет участие в теледебатах потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии. Основатель и владелец агентства Bloomberg присоединится к прениям в Лас-Вегасе, которые пройдут 19 февраля.

Для участия в дебатах бывшему мэр Нью-Йорка необходимо было набрать не менее 10% в четырех различных опросах на общенациональном уровне. С этой задачей он справился без проблем, а в некоторых исследованиях он даже занял второе место.

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Согласно опросу NBC/WSJ от 17 февраля, первое место занимает сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 27%, следом идет бывший вице-президент Джо Байден — 15%, третье место делят Блумберг и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен — 14%, а четвертое занимает экс-мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич — 13%.

При этом в опросе Ipsos/Reuters от 17 февраля Сандерс лидирует — 25%, второе место уходит Блумбергу — 17%, тройку замыкает Байден — 13%, на четвертом месте Буттиджич — 11%, а Уоррен находится на пятом и получает лишь 9%.

Аутсайдером гонки является сенатор от штата Минессота Эми Клобушар, в опросах она набрала по 7% и 5% соответственно. Тем не менее, ей все же удалось преодолеть порог, и она также примет участие в дебатах.

Недоверие союзников

Вступление Блумберга в гонку за президентское кресло вносит хаос в и без того достаточно сумбурную кампанию демократов. Аналитики называют бывшего мэра Нью-Йорка «темной лошадкой», в основном, из-за его огромного финансового ресурса — его состояние оценивается в $62 млрд.

Блумберг вложил в свою избирательную кампанию уже более $400 млн и не исключает, что сумма вырастет до $1 млрд. Большую часть средств кандидат тратит на рекламу, что позволило ему в краткие сроки поднять свой рейтинг — еще в конце декабря прошлого года бывший мэр в опросах Ipsos/Reuters и NBC/WSJ набирал всего по 4-5%.

Успешный старт Блумберга негативно воспринимают его соперники. Так, Уоррен и Сандерс обвиняют экс-мэра в попытке обеспечить успех исключительно за счет своего богатства. В частности, сенатор от Вермонта отмечал, что американский народ устал от миллиардеров, «покупающих выборы», непрозрачно намекая на президента США Дональда Трампа.

К слову, в этом Блумберга обвинял и американский лидер. По мнению Трампа, миллиардер в большом объеме делает незаконные пожертвования на свою предвыборную кампанию и пытается «купить» себе место кандидата.

Еще больше расстраивает конкурентов Блумберга тот факт, что он смог подняться на вторую строчку рейтинга, не участвуя в дебатах и первых предварительных выборах — кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире.

В особенности появление бывшего мэра Нью-Йорка не устраивает Джо Байдена, который фактически лишился звания фаворита избирательной кампании демократов из-за неудачи в Айове и Нью-Гэмпшире. На кокусах бывший вице-президент США занял четвертое место с 15,8% голосов, а на праймериз упал еще ниже — на пятую строчку с 8,4%.

Байден уже пообещал подробно расспросить Блумберга о его работе на посту мэра Нью-Йорка. В особенности бывшего вице-президента интересует разрешение на уличные обыски для полиции, которое активно продвигал Блумберг. Зачастую сотрудники правоохранительных органов обыскивали афроамериканцев и латиноамериканцев, за что бывшему мэру уже приходилось извиняться.

Близнец Трампа

Впрочем, нападки соперников друг на друга — одна из основных составляющих прений, о чем, безусловно, осведомлен Блумберг. Вероятно, оппоненты бывшего мэра также не упустят момент и будут сравнивать его с Трампом.

Помимо большого счета в банке, у Блумберга и президента США достаточно мало общего. Если сравнивать их избирательные кампании, то выборы 2016 года стоили Трампу более $420 млн. Но утверждать, что именно деньги позволили ему стать президентом, все же нельзя.

Трамп еще до выборов пользовался определенной популярностью в США, вел успешное телешоу «Кандидат», владел конкурсом «Мисс Вселенная», а также снимался в фильмах и сериалах. У бизнесмена был сформирован определенный круг последователей по всей стране, чем Блумберг похвастаться пока не может.

Безусловно, он пользуется популярностью в Нью-Йорке, где был градоначальником 11 лет, и в деловых кругах, но никакого «клуба фанатов» у него нет. История с обысками у нацменьшинств и вовсе отдаляет его от основной группы избирателей демократов.

К тому же вся избирательная кампания Демпартии построена на борьбе против миллиардера Трампа, и появление такого же «богача» в числе его соперников выглядит достаточно иронично. Хотя сам Блумберг утверждает, что намерен «на 180 градусов» отличаться от нынешнего президента США.

Так, он готов продать свою компанию Bloomberg LP в случае победы на выборах. В команде миллиардера отмечают, что Трампу следовало отказаться от собственных финансовых интересов, так как это стало самым большим пятном на его президентстве.

Проверка на прочность

Отличает Блумберга от Трампа и то, что он проигнорировал партийные дебаты и первичные выборы. Действующий президент США в 2016 году не упускал возможности выступить перед публикой, как и в ходе текущей избирательной кампании.

Прения демократов в Лас-Вегасе фактически станут первой публичной площадкой, на которой выступит Блумберг. Дебаты состоятся в преддверии кокусов в штате Невада, назначенных на 22 февраля. Итоги дискуссии вполне могут сказаться на результатах голосования, но бывшего мэра Нью-Йорка это не касается.

Вступив в предвыборную гонку позже других кандидатов, Блумберг пропускает кокусы в Айове и Нью-Гэмпшире, а также Неваде и Южной Каролине. Поэтому команда миллиардера сосредоточила все свое внимание на «супервторнике» — 3 марта, — когда голосование пройдет сразу в 14 американских штатах. Это станет своеобразной проверкой на прочность для кандидата, который демонстрирует неплохие показатели в опросах.

Несмотря на то что Блумберг пропустит голосования в Неваде и Южной Каролине, выборы в этих штатах могут сыграть в его пользу. Кокусы в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире срезали трех непопулярных участников гонки — Эндрю Янга, Майкла Беннета и Деваля Патрика — в опросах они не могли преодолеть порог в 5%.

Эта ситуация может повториться после выборов в двух следующих штатах, что уменьшит разброс голосов в «супервторник», часть из которых может уйти к Блумбергу. В настоящее время активные предвыборные кампании проводят всего восемь кандидатов. В числе главных аутсайдеров — конгрессвумен Тулси Габбард и бизнесмен Том Стейер, в общенациональных опросах им не удается преодолеть порог в 3%.

На кокусах в Айове кандидаты не смогли набрать более 2% голосов, а в ходе праймериз в Нью-Гэмприше получили чуть больше 3%. Поэтому, вероятно, Габбард и Стейера можно назвать в числе основных претендентов на выбывание из гонки.