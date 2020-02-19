Дипскандал: Россия запросила встречу в ООН из-за невыдачи виз

Россия запросила срочное внеочередное заседание комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению отложила заседание. Как сообщает РИА «Новости», это также произошло по запросу Москвы в связи в невыдачей визы США председателю российской делегации Константину Воронцову.

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Из-за решения визовых вопросов начало заседаний отложено на 10 дней. ООН в своем сообщении отметила, что Воронцов ждет в Москве выдачи визы США, необходимой для прибытия в Нью-Йорк, где располагается штаб-квартира ООН.

Никто из стран-участниц комиссии ООН не возражал из-за задержки, но теперь «возобновление заседаний будет зависеть от текущего финансирования».

Расписание ООН гласит, что во вторник должно было пройти первое организационное заседание комиссии, на нем намеревались избрать председателя. Ежегодная сессия должна была пройти с 6 по 24 апреля.

В ООН также напомнили, что из-за невыдачи виз США и последовавших за этим российских протестов работа комиссии по разоружению была фактически парализована.

Визовый скандал в ООН разразился в сентябре, когда Госдепартамент США отказался выдавать американские визы российским дипломатам и чиновникам, направлявшимся в Нью-Йорк на 47-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Среди них — председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также мешает двустороннему диалогу.

Газете «Коммерсант» Лавров рассказал, что в прошлом году Москва пошла навстречу Вашингтону, разрешив приехать в РФ сенатору Рону Джонсону, находящемуся под санкциями. Сложившаяся сейчас ситуация с невыдачей виз позорит Америку, подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию американской исключительности». В ответ на действия Госдепа российский министр пообещал устроить «сюрприз».

«Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — добавил Лавров.

Первый и Шестой комитеты Генеральной ассамблеи ООН были вынуждены перенести заседания на несколько часов в связи с невыдачей виз США дипломатам из России и прочих стран. Кроме россиян, визы не получили также дипломаты из Ирана и Кубы.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин подчеркнул, что российской делегации не предоставили специальные «ооновские визы», которые выдаются только для единственной цели — прибытия на официальные мероприятия ООН. Поскольку штаб-квартира всемирной организации расположена на территории Соединенных Штатов, стопроцентного симметричного ответа быть не может, пояснил замминистра.

По его словам, Россия, возможно, будет строже относиться к визовым запросам с американской стороны. «У нас часто говорят о симметричных или асимметричных ответах. Реакция и ответ должны быть в любом случае», — подытожил Вершинин.

20 ноября Шестой комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам нескольких стран, включая Россию, участвующих в мероприятиях всемирной организации. Отмечается, что решение было принято консенсусом без процедуры голосования.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с невыдачей виз ряду делегаций. По словам заместителя по правовым вопросам Мигеля де Серпа Суареша, генеральный секретарь встретился с постоянным представителем Соединенных Штатов, чтобы выразить обеспокоенность из-за порядка выдачи виз и введения ограничений на поездки. Суареш отметил, что

невыдача виз ряду делегаций является нарушением обязательств принимающей стороны.

Еще весной 2019 года МИД РФ обвинил США в манипуляциях с визами для российских дипломатов, работающих в ООН. «Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях», — заявили в МИДе.

В начале декабря прошлого года США в очередной раз не выдали визы российским чиновникам — на этот раз въезд в Америку не одобрили делегации федерального казначейства РФ и главе департамента МИД по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову. Посольство России в Вашингтоне призвало «прекратить подкидывать дрова в огонь вражды». Вскоре после этого президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским чиновникам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что Трамп был «не в курсе деталей», но готов «исправить» положение дел.