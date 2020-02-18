«Майдан обернулся трагедией»: Янукович обратился к украинцам

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в преддверии годовщины «евромайдана» — событий, предшествовавших госперевороту на Украине в феврале 2014 года. Текст обращение опубликовал его адвокат Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

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«Приближается очередная годовщина трагических событий на майдане (площади Независимости в Киеве. — «Газета.Ru») 20 февраля 2014 года, — начал Янукович. — Массовые убийства в центре Киева стали кульминацией борьбы за «светлое» будущее Украины».

Если для одних «эти протесты были «революцией», то для большинства граждан страны, уверен Янукович, они «обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины».

«Борьба за власть любой ценой стала целью для кучки преступников. Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на «майдане» и, не задумываясь, перенесли его на Донбасс. Десятки тысяч наших граждан погибли в этом противостоянии. Миллионы украинцев покинули свои дома», — говорится в обращении.

Экс-президент Украины обратил внимание, что «майдан» продолжает разделять страну и сейчас — спустя шесть лет. По словам Януковича, его последователь Петр Порошенко и его окружение сделали все, чтобы «подогревать и углублять» разделение страны.

«Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, оказались чужими в собственной стране. Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными стали нормой жизни», — указал Янукович.

Экс-президент также выразил мнение, что «власть Порошенко, разжигая этот конфликт, использовала его как ширму для коррупции и мародерства». При Порошенко была разрушена украинская экономика, а украинцы «ввергнуты в нищету», считает Янукович. «Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами «революции», — пишет он в своем обращении к народу Украины.

В продолжение Янукович отмечает, что правду о событиях шестилетней давности не признают на Западе и не дают им справедливую оценку. В то же время он выразил мнение, что невозможно в полной мере осуществить примирение внутри страны и стабилизировать политическую и экономическую ситуацию.

Бывший политик отметил, что первые шаги нового президента Украины Владимира Зеленского «дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране».

В связи с этим он дал некоторое напутствие нынешней власти. «Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители. Борьба за правду и справедливость будет объединять все больше сильных людей, которые по-настоящему любят Украину», — написал Янукович.

Вместе с тем он пообещал, что будет «делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю».

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости). Произошло это сразу после того, как правительство Николая Азарова заявило, что приостанавливает подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ранее интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что есть список силовиков, пострадавших во время массовых акций протеста в Киеве в 2013-2014 годах.

«В распоряжении «Страны» оказался полный список милиционеров, которые были ранены или травмированы на «майдане» — с указанием даты и причины. Там почти тысяча человек», — говорится в материале издания.

В этом документе значатся 919 человек. В бумаге указаны их фамилии, года рождений пострадавших силовиков, а также есть места службы, должности, времени и места ранения, названия больницы и даты госпитализации, диагноза и состояния здоровья.

Так, медики зафиксировали порядка 140 огнестрельных ранений, большинство из которых правоохранители получили 20 февраля на улице Институтской.

«В целом по списку отчетливо видно, что стрелять в милицию начали еще 18 февраля. Но больше всего пулевых ранений было получено 20 февраля. Милиционерам попадали в самые разные места — от лица до паха и поясницы. Всего в списке 29 тяжелых ранений и 245 средней тяжести (не обязательно огнестрельных)», — отмечает издание.

При этом в списке нет погибших силовиков, которых, по разным данным, было около 18-23 человек. Дела по данным фактам продолжают расследоваться, к уголовной ответственности пока никто не привлечен.

Тем не менее сразу после госпереворота новые украинские власти (во главе с Петром Порошенко) возложили всю ответственность за гибель более 100 человек на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которые, в свою очередь, отрицают причастность к убийствам.

После госпереворота спецподразделение «Беркут» было распущено.