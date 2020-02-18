«Сексуальная инквизиция»: как Павленский встряхнул Францию

Парижская прокуратура 18 февраля начала предварительные расследования в отношении российского художника-акциониста Петра Павленского. В новогоднюю ночь он стал участником драки. Как сообщают французские СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев, Павленский угрожал людям ножом. По информации портала Mediapart, двое получили ножевые ранения в результате стычки. Однако сам художник отрицает, что использовал холодное оружие. Его задержали именно по этому делу, сейчас Павленский находится под арестом.

Второе расследование будет проводиться относительно распространения видеозаписи интимного характера, участником которой может быть бывший кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво. На прошлой неделе Павленский, получивший в 2017 году политическое убежище во Франции, опубликовал на своей странице в Facebook ссылку на видео.

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«В общем, знакомьтесь — Бенжамин Гриво. Это единственный кандидат, у которого вся предвыборная кампания построена на защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей. Он позиционирует себя как кандидат, который живет только верностью, любовью и заботой о счастье своей семьи. Он — это гарант семейного счастья. И он обещает, что подобно его семье — все семьи Парижа будут под его опекой», — сообщил Павленский.

В сопроводительной записи к посту художник также рассказал, что Гриво «в переписке с молодой девушкой пишет, что семья и дети — это тюрьма». К записи были прикреплены скриншоты соответствующей переписки.

«Как понимать это противоречие? Или никакого противоречия нет и Гриво просто хочет стать директором тюремного корпуса под названием «Париж»? Смотрите и читайте это и многое другое на нашем новом политическом порноресурсе pornopolitique (франц. — «политическая порнография». — «Газета.Ru»)!» — говорится в сообщении.

Девушка, о которой пишет Павленский, вероятно, его сожительница Александра де Таддео, которая также сейчас находится под стражей.

Как передает телеканал LCI, в ходе допроса она призналась, что Бенжамен Гриво отправлял ей интимное видео. Однако девушка отрицает свою причастность к распространению видеозаписи в сети.

Politico отмечает, Гриво отправил видео Александре Де Таддео два года назад с помощью приложения, которое должно было стереть запись через несколько минут. Однако видео было записано или восстановлено.

После публикации записи французский политик снял свою кандидатуру с выборов и обратился в полицию. Павленский и Александра де Таддео арестованы по обвинению во вторжении в личную жизнь и распространении изображений сексуального характера.

«Веб-сайт и социальные сети начали жестокие нападения на мою личную жизнь. Моя семья этого не заслуживает. Никто никогда не должен подвергаться таким злоупотреблениям. Больше года моя семья и я подвергались клевете, лжи, слухам, анонимным атакам, раскрытию украденных частных разговоров и угрозам смерти. Как будто этого было недостаточно, вчера был достигнут новый уровень», — сказал политик, объявляя о том, что снимает свою кандидатуру.

Бенжамен Гриво баллотировался на пост мэра от партии «Республика на марше». Он является одним из ближайших сторонников президента Франции Эммануэля Макрона и пользуется его полной поддержкой. Однако на данном этапе избирательной кампании поддержка главы государства не приносила Гриво ожидаемого результата — по последним опросам он занимал лишь третье место в рейтинге кандидатов. Лидером гонки является нынешний мэр Парижа Анн Идальго.

Гриво ушел с поста официального представителя правительства в марте прошлого года, чтобы побороться за пост мэра. Семейные ценности действительно стали одним из пунктов, на которых он построил избирательную кампанию.

Для Макрона же, который уже начинает подготовку к следующим президентским выборам, фигура следующего мэра Парижа имеет особое значение. Глава государства, которого во Франции называют «президентом богачей», может надеяться, в основном, на поддержку жителей столицы и крупных городов. Причем Макрон не только на словах помогал своему фавориту.

Официальным кандидатом от партии «Республика на марше» был Бенжамен Гриво. Однако в борьбу за кресло мэра вступил и другой член этой политической силы — Седрик Виллани. Он проводит независимую кампанию.

Как сообщает RFI, президент просил Виллани снять свою кандидатуру, чтобы избежать раскола голосов между двумя кандидатами «Республики на марше». Тот, однако, отказался и вскоре покинул ряды партии.

Отдельного внимания в этой ситуации заслуживает реакция французских политиков, которые осудили публикацию компрометирующей видеозаписи.

Так, премьер-министр Франции Эдуард Филипп поддержал решение Гриво снять свою кандидатуру и заявил о своем к нему сочувствии.

«Решение, принятое Бенджаменом Гриво, я уважаю его, и у меня будет возможность напрямую выразить свое сочувствие и поддержку», — сказал Филипп, призвав журналистов «оставить в покое» политика и его семью.

В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго заявила, что право каждого кандидата на личную жизнь должно уважаться. Седрик Виллани, которого Макрон просил снять свою кандидатуру в пользу Гриво, назвал происходящее угрозой французской демократии.

«Я обращаюсь к Бенджамину Гриво и к его семье с полной поддержкой в этом испытании. Я понимаю его трудное решение. Возмутительное нападение на него — серьезная угроза нашей демократии», — написал он в Twitter.

Ультраправый политик Себастьян Чену подчеркнул, что опубликованное видео не должно сказываться на рейтинге и репутации Гриво: «Мы выбираем не святого, а мэра Парижа».

Лидер ультраправого «Национального объединения», противница президента Марин Ле Пен заявила, что Гриво не следовало снимать свою кандидатуру ради демократии в стране.

В целом, именно об угрозе французской демократии заговорили в стране после публикации видео. И реакция политиков на инцидент стала показательной, продемонстрировав отличие Франции от, например, США, где подобная ситуация стала бы орудием в руках политических оппонентов.

Стоит также обратить внимание на тот факт, что Петр Павленский обратился с видеозаписью сперва к нескольким СМИ, которые в разгар избирательной кампании отказались публиковать подобную информацию.

«Каждый человек имеет право на «секретный сад» — конфиденциальность мысли и действий. Не позволяйте путанице прозрачности и вуайеризма привести к своего рода сексуальной инквизиции», — призывал французов председатель Национального собрания Ричард Ферран.

В интервью каналу LCI Петр Павленский рассказал, что публикация видео с Гриво — это лишь начало. Художник не намерен ограничиваться компроматом на одного политика. Политики, по словам Павленского, должны говорить правду, и он планирует дальше бороться против лицемерия во власти.