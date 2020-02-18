«Мерзкие взгляды»: Джонсон потерял советника-расиста

Советник премьер-министр Великобритании Эндрю Сабиски подал в отставку на фоне скандала — соратника Бориса Джонсона заподозрили в расизме и приверженности евгенике. Неоднозначные заявления Сабиски появились в британских СМИ незадолго до его назначения помощником главы правительства в конце января.

В 2014-2016 года Сабиски сделал ряд расистских публикаций о темнокожих людях, в частности он утверждал, что их IQ ниже, чем у белых. Кроме того, новый советник Джонсона предлагал использовать принудительную контрацепцию на подростках для борьбы с незапланированной беременностью и появлением «низшего класса».

Также Сабиски выступал за применение препаратов для улучшения умственной активности на детях. «Преимущества от приема модафинила раз в неделю, вероятно, стоят мертвого ребенка раз в год», — утверждал Сабиски.

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Неординарные взгляды советника премьера вызвали ряд вопросом уже к самому Джонсону — почему этот человек стал частью правительства Великобритании. Однако глава правительства и его представители отказывались комментировать назначение Сабиски.

Действия премьера вызывали неоднозначную реакцию в правящей Консервативной партии. Как заявила депутат Кэролайн Ноукс, в британском правительстве не должно быть места таким людям, как Сабиски.

«Не могу поверить, что кабмин отказался комментировать Эндрю Сабиски. Я не знаю его, но не думаю, что мы поладим», — написала Ноукс в Twitter.

В то же время противники Джонсона — лейбористы — призвали премьера не только объяснить назначение Сабиски, но и рассказать, поддерживает ли он «мерзкие взгляды» своего помощника.

«Чудаки и неудачники»

Однако ответ на вопрос, как Сабиски попал в команду Джонсона, уже известен. За его назначением стоит главный советник премьера Доминик Каммингс, которого британские СМИ окрестили «серым кардиналом» британского кабмина.

К слову, Сабиски стал советником премьера достаточно необычным способом. В начале 2020 года Каммингс опубликовал на своем сайте призыв к «чудакам и неудачникам» с неординарными навыками, которые желают работать вместе с ним.

Советник Джонсона фактически самостоятельно провел отбор среди кандидатов, так как запросы желающие отправляли на его личную почту, а не по адресу правительства Великобритании.

Подобные вольности вполне простительны «серому кардиналу» Великобритании, учитывая его определенную репутацию в политических кругах. Политика называют одним из «архитекторов Brexit» из-за успеха его кампании «Голосуй за выход» в преддверии референдума 2016 года.

До своего назначения в правительство Каммингс не раз отмечал, что желает изменить «недееспособную» политическую систему Великобритании. Как считают аналитики The Guardian, с приходом в кабмин летом прошлого года политик начал активно воплощать свой план.

Кто здесь главный

Каммингсу предписывают основные решения правительства Джонсона, в частности, требование досрочных выборов и бескомпромиссный курс на Brexit в октябре. С некоторыми поправками стратегия политика оказалась успешной, и Лондон все же покинул ЕС, правда, в январе 2020 года.

В числе последних действий «серого кардинала» обновление кабмина Великобритании 13 февраля. Так, из-за конфликта с Каммингсом свой пост покинул министр финансов Саджид Джавид — один из главных соратников Джонсона.

Британские СМИ писали, что глава минфина отказался заменить членов своей команды на людей премьера, на чем в особенности настаивал Каммингс.

Действия советника Джонсона зачастую воспринимаются негативно в политических кругах. К примеру, депутат-консерватор Роджер Гейл открыто называл Каммингса «болваном и сквернословом».

«Я думаю, если премьер-министр сам не выпроводит его с Даунинг-стрит, то это правительство погибнет не из-за «мятежников-тори» и даже не из-за господина [лидера лейбористов Джереми] Корбина, это правительство свалит Доминик Каммингс», — цитирует Гейла «Би-би-си».

Пока премьер не спешит снимать с поста своего главного советника, Джонсон позитивно отзывается о Каммингсе и в целом доволен работой своего подчиненного. Но скандал вокруг Сабиски поднимает в СМИ вопросы, кто именно руководит Великобританией.

При этом назначение «расиста» советником премьера не означает, что Каммингс сам проповедует идеи превосходства белых. Как пишет CNN со ссылкой на знакомых политика, взгляды Сабиски представляют философский интерес для главного советника Джонсона и часто становятся предметом для шуток.