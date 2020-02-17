Обратитесь к ДНР: Кремль оценил идею патрулирования Донбасса

Идею украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании территории Донбасса необходимо обсудить, прежде всего, с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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При этом, по его словам, Киев не стремится к диалогу с ополченцами.

«Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», — заявил Песков.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности указал, что проведение нового саммита в «нормандском формате» зависит от прогресса в выполнении «Минска-2» и других договоренностей по Донбассу.

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в «нормандском формате»] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения «формулы Штайнмайера» в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», — напомнил Грушко.

Он пояснил, что для проведения нового саммита необходима подвижка по комплексу договоренностей как на треке безопасности, так и на политическом треке. Замглавы МИД заверил, что Москва продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей.

«Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», — подчеркнул он.

Дипломат назвал одним из главных препятствий на пути реализации минских соглашений отсутствие у Киева готовности к диалогу с Донецком и Луганском.

По его мнению, это обязательство «вопиющим образом» не выполняется, хотя оно — одно из основных условий минского пакета.

«Наше желание — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года», — заявил Зеленский двумя днями ранее.

Вместе с тем он подчеркнул, что «сделать это без элементарных политических условий, условий безопасности, нарушив конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, неприемлемо, особенно когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных [Киеву] территориях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов».

Глава Украины также обратил внимание, что необходимо провести выборы в Донбассе, которые бы были «признаны Украиной и всем миром легитимными». Он подчеркнул, что выборы в местные органы власти не будут признаны законными, если пройдут «не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей».

Он также сообщил, что идею провести выборы по всей территории страны, в том числе и на юго-востоке Украины, поддерживают Франция и Германия.

«Почему в октябре? <...> Мы хотим одну дату, это очень важно, это влияет на ментальность людей, которые живут на временно оккупированных территориях <...> Должно быть согласие всех лидеров «нормандской четверки». Мне кажется, что Германия и Франция поддерживают инициативу», — сказал Зеленский.

Во время своего выступления на международной конференции он также выразил мнение, что российские власти хотят вернуть некоторые территории Украине, передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.

«Я, честно говоря, верю, что Россия хочет вернуть наши территории назад», — сказал украинский лидер, не обозначив, какие конкретно территории он имел в виду.

Тем временем в ДНР обратили внимание, что Киев для начала должен выполнить все предшествующие политические пункты комплекса мер, о котором договорились стороны «нормандской четверки».

В частности, власти республики имели в виду обязательство Украины согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса. Об этом пункте коммюнике напомнила полпред самопровозглашенной республики в контактной группе Наталья Никонорова.

При этом уже известно, что Киев отверг обнародованное накануне на Мюнхенской конференции по безопасности заявление «Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе».

Как заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, руководство Мюнхенской конференции также назвало это заявление не официальным документом, а частной инициативой, и удалило его со своего официального сайта. Она добавила, что украинская власть не согласна с содержанием этого документа.

Указанное заявление приводит Российский совет по международным делам. Как указано в документе, для прекращения войны на юго-востоке Украины нужно создать условия для конструктивного диалога Москвы и Киева, в том числе по «крымскому вопросу». Кроме того, по мнению западных политиков, необходимо в целом укреплять евроатлантическую безопасность.

Среди общеполитических решений предполагается налаживание активного диалога между странами Евроатлантического региона о построении системы взаимной безопасности и улучшение взаимодействия Евросоюза и России.