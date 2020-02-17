Поправки к Конституции: месседж Путина для Запада — территория России неотчуждаема

Началось все с того, что на встрече с главой государства в четверг актер Владимир Машков рассказал, что, проехав по стране от Калининграда до Владивостока, понял, что «у людей есть опасения».

Реклама

«В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что «пока Путин - президент, мы ничего не сможем сделать, но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется «окно возможностей», возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, кто-то даже присматривается к Калининграду», - сказал Машков (цитата по ТАСС).

«Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать - нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», - заявил Машков.

«Идея сама по себе мне нравится, - сказал в ответ Путин. - Так что давайте юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом». И действительно, судя по тому, как СМИ за рубежом расставили акценты, рассказывая об этой встрече тема возможного запрета на отчуждение от России территорий, интересует как никакая другая.

Стоит ли удивляться, что наиболее откровенно высказывается японская пресса.

«Уже представленный в Госдуму проект поправок нацелен на укрепление суверенитета России и ставит российский Основной закон выше международного права и международных договоров», — как будто сокрушается газета «Хоккайдо симбун».

«Господин Путин выразил намерение передать на рассмотрение экспертов дополнительную поправку, суть которой состоит в запрещении любого отчуждения российских территорий. Если в России, по Конституции, будет запрещено отчуждение российских территорий, это наверняка окажет соответствующее влияние на вопрос о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан на основе Совместной японско-советской Декларации», — разочарованно констатирует издание.

Также газета обвинила японского премьера в «бросающейся в глаза слабости позиции правительства Абэ вокруг территориальной проблемы».

Примечательно, что тон комментариев японцев в фейсбуке к данной публикации не оставляет сомнений в том, как надо толковать предлагаемые изменения к Конституции России.

«Всё! Северные территории потеряны окончательно», — пишет один читатель.

Другой добавляет: «Я никогда не вернусь в свой город. Наша внешняя политика провалена».

Третий комментатор настроен как-то уж совсем воинственно: «Наши законодатели должны понять, что без войны эти земли не вернуть. Путин сказал, что он не отдаст северные территории. Наш министр иностранных дел должен подать в отставку».

Четвертый подчеркивает очевидное: «О каких уступках в переговорах со стороны России можно говорить, если Путин в конституции закрепил отказ от уступок?»

Издание Fort Russ помимо Курил называет еще две проблемных точки: Калининград и вернувшийся в Россию Крым.

«На данный момент утвердилось мнение, что пока Путин во главе государства, сценарий отчуждения территорий от России не может начать развиваться, но при более слабом лидере, как в ситуации с Борисом Ельциным в 1990-х годах, движение в этом направлении вполне может начаться», — рассуждает автор издания, добавляя, что предотвратить подобный сценарий как раз сможет внесение изменений в Конституцию.

«У России только два союзника — ее армия и флот. Так говорил в свое время император Александр Третий, и Путин правил последние 20 лет осознавая эту истину, — рассуждает Артур Эванс, автор статьи под названием «Политическое завещание Путина — месседж для Запада: территория России неотчуждаема». — С окончанием последнего президентского срока, становится очевидно, что он обязан позаботиться о том, какое наследие он оставит новому президенту. Вскоре истории предстоит оценить все 20 лет его правления. Путин знает очень хорошо, что политики приходят и уходят, а Россия вечна».

Один из комментариев к этой заметке в фейсбуке так оценивает предлагаемые изменения в российскую Конституцию: «Все это — последний гроб в крышку планов Бжезинского в отношении России».

В другой публикации Артура Эванса все в том же издании Fort Russ, он замечает высказывание Кристы Уигэнд из американского Центра наук по глобальной безопасности, которая расценила вносимые в Основной закон РФ изменения, как то, что «Москва не хочет играть по общепринятым в мире правилам игры».

Однако, Эванс тут же подчеркивает, что Америка с подобным видением ситуации практически оказывается в изоляции. Число стран, которые с энтузиазмом встречают все те же повторяющиеся тезисы Вашингтона в отношении России, продолжает стремительно уменьшаться, в то время как подавляющее большинство мировых игроков, кажется, готовы принять реальное положение вещей, которое, судя по всему, в ближайшем будущем не изменится.