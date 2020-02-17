«Есть риски»: россиян предупредили о преследовании США

Российское Министерство иностранных дел предупредило граждан РФ, что их могут преследовать американские спецслужбы, если они поедут в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых Вашингтоном лиц.

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«Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, которое размещено на его сайте.

Отмечается, что российские дипломаты прилагают все усилия, чтобы оказать помощь соотечественникам, которые оказываются в подобных ситуациях. В частности, Москва помогает обеспечить соблюдение прав россиян за рубежом, а также способствуют скорейшему возвращении граждан России на родину.

«Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Прежде всего, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче», — обратили внимание в МИД России.

Вместе с тем были приведены статистические данные, указывающие, что американские власти активно продолжают аресты россиян по всему миру, несмотря на то что Москва неоднократно призывала коллег из США нормализовать взаимодействие на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Так, по данным дипломатов, с 2008 года на территории третьих государств были арестованы 53 россиянина, из них шесть — в 2019 году. Вместе с тем в ведомстве обратили внимание, что, попадая в руки американских правоохранителей, россияне сталкиваются с произволом. «Граждане России, оказавшись в руках американской юстиции, нередко сталкиваются с предвзятым отношением и настоящим правовым произволом», — говорится в предупреждении дипломатов.

Так, они утверждают, что россияне, арестованные в США, подвергаются мощному психологическому давлению, им создают невыносимые условия содержания», как это произошло в ситуации с Марией Бутиной, «которую в США осудили только за ее российский паспорт».

Делается это для того, «чтобы добиться признательных показаний по сфабрикованным делам».

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Ее осудили за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом» на 18 месяцев тюремного заключения. Она пошла на сделку со следствием и признала свою вину, иначе ей грозил бы многолетний срок.

Из тюрьмы она должна была выйти 5 ноября прошлого года, но срок заключения россиянки был сокращен на 10 дней. Вслед за освобождением Бутиной, состоялась ее депортация в Россию. Несколько дней она провела в столице, а затем вернулась в родной Барнаул к семье.

По возвращении она рассказала, как с ней обращались в американской тюрьме. «Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве», — рассказала она, отметив, что в борьбе с трудностями ей помогла вера. Незадолго до этого она также заявила, что американская система правосудия работает по принципу «был бы человек, а статья найдется».

Она также обращала внимание, что международному сообществу следует обратить внимание на положение женщин в тюрьмах США.

«Я бы хотела поднять вопрос отношения и защиты прав женщин в американских тюрьмах — это тема для меня непростая, она очень злободневная для сегодняшнего общества... Я бы хотела в качестве первого пункта обратиться к Татьяне Николаевне [Москальковой, омбудсмену], вас попрошу особо, к международным организациям — американские органы прокуратуры должны нести ответственность за те заявления, которые они делают», — сказала Бутина во время выступления на круглом столе комитета Госдумы по международным делам на тему защиты прав россиян за рубежом.

Этим вопросом необходимо заняться, потому что в американских тюрьмах, по ее словам, нет всего самого необходимого, вплоть до средств гигиены. Она также обратила внимание, что в США существует практика, когда правоохранители досматривают заключенных по несколько раз в день, хотя подобная мера должна применяться в исключительных случаях.