«Бартер с НАСА»: как Европа сотрудничает с Россией в космосе

— ЕКА уделяет много внимания вопросу космического мусора. Почему эта проблема так важна? Какие программы сейчас есть у ЕКА в этой сфере и планируется ли международное сотрудничество, в том числе с Россией?

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— Мы все становимся все более зависимы от функционирования космической инфраструктуры — навигационных и метеоспутников, систем связи и спутникового интернета. В то же время космический мусор создает угрозу для этой инфраструктуры. Важно обеспечить разработку технологий, позволяющих предотвратить образование космического мусора при будущих запусках — до того, как количество запусков еще более возрастет. ЕКА реализует программу космической безопасности, в рамках которой проводится разработка технически обоснованной технологии удаления космического мусора (автономные устройства для увода отработанных космических объектов с орбиты и так далее). К 2025 году планируется запуск первой в мире миссии для увода фрагмента космического мусора.

Такая программа позволит также создать технологию автономной обработки предупреждений об угрозе столкновения и координации с другими участниками космической деятельности для предотвращения столкновений с учетом все возрастающего числа действующих космических аппаратов на орбите. В этом направлении ЕКА сотрудничает с неевропейскими космическими державами в рамках IADC (Межагентского координационного комитета по космическому мусору). Операции на орбите и сбор данных о космических объектах требуют международной координации посредством органов стандартизации — это предполагает также задействование России.

Может быть обсуждено возможное сотрудничество с Россией в рамках международных органов координации и стандартизации — или в части конкретных ограниченных областей этой чрезвычайно масштабной и важной задачи, затрагивающей все космические державы.

— Как развивается работа над системой наблюдения за космосом и слежения за объектами на орбите (Space Surveillance and Tracking, SST)? Какова ее основная цель?

— Основная задача проекта космического наблюдения и отслеживания космических объектов заключается в заполнении пробелов в уже имеющихся данных о космических объектах на околоземной орбите путем включения высокоточных данных. Эти данные предполагается получать при помощи орбитальных технологий слежения — пассивных оптических датчиков, а также наземных средств (в основном лазерных устройств). В «сегменте» SST, который будет реализован в рамках европейской программы космической безопасности, ЕКА сочетает работы по исследованиям и разработкам в части оборудования, программного обеспечения и сетей, используемых для наблюдения космического пространства и слежения за космическими объектами. В рамках этого проекта мы также стремимся помочь созданию европейских коммерческих сервисов по отслеживанию космических объектов.

— Евросоюз намерен объединить с 2021 года все свои космические программы в одну. Какова роль ЕКА, будет ли оно в этом участвовать? Объединение работы — это шаг в сторону независимости от других игроков для ЕС?

— Несмотря на то, что Европейский союз и ЕКА являются разными организациями, они связаны посредством входящих в их состав государств: 19 из 22 государств — членов ЕКА также являются государствами — членами Евросоюза, это означает, что в ЕКА входят 19 из 27 стран Европейского союза.

В обеих организациях основные направления деятельности определяются именно государствами-членами — несмотря на разницу в организационных структурах. ЕС в настоящее время планирует завершить процедуру утверждения регламента по космосу и согласовать бюджет ЕС на осуществления космической деятельности в рамках многолетней рамочной программы. Еврокомиссия запросила 16 млрд евро на космические программы в рамках следующей многолетней финансовой рамочной программы и ожидает финансирования космической деятельности по таким бюджетным линиям, как Horizon Europe, Invest EU, Digital Europe и Европейский оборонный фонд.

В этой связи ЕКА ждет с нетерпением переговоров с ЕС по Финансовому рамочному партнерскому соглашению (FFPA) и подтверждения делегирования ЕКА космических разработок Евросоюза.

— Продолжит ли ЕКА отправлять своих астронавтов на российских «Союзах», если испытания американских кораблей вновь затянутся?

— ЕКА отправляет астронавтов на МКС на основе бартерной договоренности с НАСА, то есть фактически НАСА определяет, каким именно образом наши астронавты летят на МКС.

— Планирует ли ЕКА сохранить представительство в Звездном городке при отсутствии запланированных на ближайшее время полетов европейских астронавтов на «Союзах»? Сохранится ли программа тренировок для астронавтов ЕКА в Звездном городке?

— Партнеры по МКС продолжают обсуждение деталей будущего плана полетов и возможности взаимной поддержки, то есть запуска российских космонавтов на коммерческих кораблях НАСА и астронавтов НАСА/США на космических аппаратах «Союз». В рамках обсуждения также рассматривается проведение тренировок экипажа в центрах подготовки каждого из партнеров по МКС, так как все астронавты проходят в любом случае всестороннюю подготовку в центрах партнеров для работы на МКС — что означает, что астронавты ЕКА продолжат тренировки в Звездном городке для работы на российском сегменте.

ЕКА сохранит свое представительство в Звездном городке, которое оказывает поддержку не только в части тренировок астронавтов, но также при проведении совместных научных операций с задействованием европейских и российских астронавтов, а также наземных контрольных измерений — все эти аспекты требуют присутствия ЕКА в Звездном городке.

— У ЕКА возникли сложности во время испытаний парашютов для российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». Как справились с этой проблемой, остались ли нерешенные технические вопросы, помимо парашютов? Могут ли возникнуть причины для очередной задержки?

— В настоящее время все оборудование космического аппарата, включая перелетный модуль и десантный модуль, проходит различные испытания в компании Thales Alenia в Каннах. Параллельно проводятся испытания марсохода в компании Airbus в Тулузе и испытания парашютной системы в Соединенных Штатах. В конце января 2020 года состоялся обзор проекта «ЭкзоМарс-2020» рабочего уровня, организованный ЕКА и российским партнером Роскосмосом.

Сделанная по итогам обзора предварительная оценка передана на рассмотрение главам двух агентств 3 февраля. Они дали указание соответствующим генеральным инспекторам и руководителям программы представить обновленный план и график, предусматривающие проведение всех необходимых для получения разрешения на запуск работ. Такой план будет рассмотрен главами обоих агентств, которые встретятся в начале марта для совместного согласования последующих шагов.

— В каком сейчас состоянии находятся проекты «Луна-25» и «Луна-27»?

— Вопрос об общем статусе проектов «Луна-25» и «Луна-27» было бы правильно адресовать Роскосмосу. ЕКА завершило создание камеры PILOT-D для применения при посадке космического аппарата «Луна-25», проводится разработка других элементов в качестве вклада в миссию «Луна-27»: PILOT (система высокоточной навигации и обнаружения препятствий), PROSPECT (бурильное устройство и прибор для анализа образцов грунта) и SPECTRUM (обеспечение поддержки наземных станций ЕКА).

— Какие вопросы планирует обсудить с Рогозиным глава ЕКА Ян Вернер, когда приедет в Москву в марте? Контракт на доставку европейских астронавтов?

— Согласование Роскосмосом и ЕКА повестки встречи в марте пока не завершено. Повестка, конечно, будет включать рассмотрение статуса текущих совместных проектов в области исследований Марса и Луны, а также, возможно, потенциальных направлений сотрудничества в будущем.

— Модуль «Наука» Роскосмоса уже несколько лет не может отправиться с европейской рукой-манипулятором на МКС. Запуск планировали наконец произвести в этом году, план остается прежним? Почему не удалось отправить его раньше? Планирует ли ЕКА проверять руку перед отправкой? Не выходит ли ее ресурс? В каком она сейчас состоянии?

— Манипулятор ERA будет эксплуатироваться на российском сегменте МКС. В этой связи — а также с учетом его габаритов — запланирован запуск манипулятора вместе с российским многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ). Это, к сожалению, означает, что на ERA отражаются задержки запуска МЛМ.

Недавно мы были проинформированы Роскосмосом о текущих планах по отправке МЛМ и ERA на Байконур в конце марта для запуска, намеченного в конце года. В настоящее время ERA находится на хранении на территории РКК «Энергия».

В феврале наши специалисты проведут инспекцию манипулятора — однако мы не ожидаем каких-либо проблем, связанных со сроком жизнедеятельности ERA, принимая во внимание регулярные проверки и техническое обслуживание в период хранения. Мы проанализировали вопросы срока активного существования ERA с учетом длительного срока хранения. В большинстве случаев последствий не выявлено, тем не менее мы проследили за тем, чтобы периодически проводились проверки механизмов и манипулятор хранился в заполненном азотом контейнере. Кроме того, мы провели ресурсные испытания, например, на образцах клея, идентичного используемому на манипуляторе.

— Сохранились ли у ЕКА общие научные программы с Роскосмосом на МКС? Изменилось ли их количество за последние 10 лет?

— Срок действия соглашения между ЕКА и Роскосмосом относительно сотрудничества при проведении научных экспериментов на МКС, подписанного в ноябре 2009-го, был недавно продлен ЕКА и Роскосмосом еще на 10 лет. Можно ожидать, что прибытие нового российского модуля МЛМ создаст новые дополнительные возможности применения этого соглашения. ЕКА реализовало значительное количество совместных экспериментов с Роскосмосом в областях биологии, медико-биологических наук, материаловедения и фундаментальной физики — таких как ПК-4 (Плазменный Кристалл-4) — совместный эксперимент в области фундаментальной физики, предполагающий исследование взаимодействия атомов в сложных плазмах, ЭМЛ (Электромагнитный Левитатор) — серия экспериментов, позволяющих ученым изучить процессы, задействованные в металлургии и материаловедении, путем плавления и отверждения парящих металлов, Сарколаб-3 — совместный проект исследований на человеке, позволяющий изучить процессы адаптации мышечной системы членов экипажа к условиям микрогравитации, EXPOSE-R — совместно проведенная серия экспериментов на внешней поверхности МКС, позволяющая улучшить понимание воздействия условий космоса на микроорганизмы.

Кроме того, ЕКА имеет значительный опыт сотрудничества с Россией в рамках программы ФОТОН, а также проводимых Институтом медико--биологических наук (ИМБП) наземных изоляционных экспериментов, таких как HUBES, SFINCSS, МАРС500 и запущенной недавно программы экспериментов по изоляции SIRIUS.

— ЕКА строит модуль для американского пилотируемого корабля Orion, который станет частью проекта Gateway. Планирует ли Европа расширить свое участие в этом проекте? Хочет ли ЕКА сотрудничать с РФ на этом направлении? Было ли обсуждение с представителями России относительно участия Роскосмоса в нем?

— Совет ЕКА на уровне министров Space19+, состоявшийся в ноябре прошлого года, подтвердил полную поддержку участия ЕКА в проекте Gateway. Помимо служебного отсека для корабля Orion, ЕКА планирует поставку модуля для Gateway. ЕКА поддерживает возможное участие России, однако этот вопрос требует прямого обсуждения и согласования между НАСА и Роскосмосом.

— Как вы видите развитие отношений ЕКА с Роскосмосом после запуска «ЭкзоМарса»? Планируются ли у ЕКА новые проекты с Россией? Есть ли перспектива совместной работы в научной сфере?

— Наши совместные проекты, такие как «Союз» в Гвианском космическом центре, «ЭкзоМарс» и МКС, заложили хорошую основу для обсуждения подготовки к будущему сотрудничеству. Одной из тем такого обсуждения станут планы Роскосмоса в области будущих научных миссий.