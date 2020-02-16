Есть ли жизнь без Запада: что не решили в Мюнхене

В Германии завершила свою работу 56-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, на которую съехались более 800 представителей стран со всего мира, более 30 из них — главы государств. Российскую делегацию в этот раз возглавил глава МИДа Сергей Лавров, среди других заметных гостей — госсекретарь США Майк Помпео, французский лидер Эммануэль Макрон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и другие.

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Конференция началась в пятницу, 14 февраля.

Ее фоновой темой и слоганом стала так называемая Westlessness — буквально, «беззападность», то есть ослабевание политических, экономических, а равно и культурных позиций Запада на мировой арене.

В докладе, опубликованном незадолго до начала конференции, ее организаторы указали на усиливающиеся позиции лидеров незападного мира — таких, как Россия и Китай. Вошли в повестку и более конкретные темы — например, ситуация на Ближнем Востоке.

«Судя по всему, западные общества и правительства утратили общее понимание того, что значит быть частью Запада», — утверждают организаторы конференции.

Одним из открывающих конференцию событий стали краткие переговоры лидеров российской и американской делегаций — главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Встреча состоялась по инициативе американской стороны и прошла в закрытом режиме, поэтому точное содержание разговора двух глав внешнеполитических ведомств осталось неизвестным. Сообщается лишь, что после окончания встречи с Лавровым, выходя из переговорной, Помпео громко произнес «good luck».

«Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — с иронией прокомментировала эти события представитель МИД Мария Захарова.

Практически одновременно с этим на полях проходящей в Германии конференции выступил президент принимающей страны — Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он выразил надежду на «стратегическую самостоятельность» Европы, упрекнул Россию, США и Китай в «национальном эгоизме» и заявил, что из-за их действий мир становится все менее безопасным, поскольку «каждый думает только о себе».

По мнению Штайнмайера, Россия вновь сделала «военную силу» инструментом политики на европейском континенте, «насильно передвинув границы» во время присоединения Крыма. При этом политик не считает, что сегодняшняя стратегия Европы по диалогу с Москвой эффективна — напротив, ее следует развивать и делать более гибкой, не ограничиваясь осуждением и санкциями.

«Европа не должна мириться со все большим отчуждением России. Мы нуждаемся в других, лучших отношениях ЕС с Россией и России с ЕС», — заявил Штайнмайер.

Вопрос отношений с Россией стал одной из главных тем для выступления еще одного европейского лидера, а именно президента Франции Эммануэля Макрона, который в последнее время все активнее призывает восстановить адекватные отношения и регулярно повторяет свой тезис о России как о «европейской стране».

Макрон предложил перезапустить диалог с Россией, поскольку его отсутствие чревато накоплением замороженных конфликтов и не дает никаких результатов. Лучшим способом для такого перезапуска он считает расширение стратегического диалога при условии сохранения принципиальных ценностей Европы.

«Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать», — заявил французский президент.

В тот же день, что и Макрон, перед собравшимися на конференции выступал госсекретарь США Майк Помпео, который, помимо всего прочего, не удержался от «подколки» в адрес главы Франции.

«Я счастлив сообщить, что смерть НАТО сильно преувеличена. Запад побеждает, мы побеждаем вместе», — так Помпео напомнил Макрону его нашумевшее интервью.

Впрочем, главным образом госсекретарь обратил свое внимание на Китай — еще одного лидера «беззападного» мира. Помпео, как и неоднократно до этого, назвал китайское руководство угрозой и «одним из серьезнейших рисков» для Запада.

С теми же тезисами выступил глава Пентагона Марк Эспер, заявивший, что миру необходимо противостоять действиям Китая, который злоупотребляет международными институтами в своих целях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя речь Эспера, заметил, что тот фактически объявил Китаю новую «холодную войну». В то же время, по мнению Лаврова, сам формат подобных выступлений имеет мало общего с конкретными политическими решениями.

«Я считаю, что это один из недочетов таких конференций, когда люди пытаются просто сделать громкие заявления, которые окажутся в заголовках, но которые не будут иметь эффекта на реальных отношениях между странами» — сказал Лавров.

Не обошлось и без украинской тематики — в Мюнхен на конференцию впервые приехал украинский президент Владимир Зеленский, также выступивший с речью. Он сконцентрировался на региональной повестке, выведя на первый план разрешение конфликта на юго-востоке Украины. Зеленский призвал ускорить выполнение договоренностей в «нормандском формате» — а, значит, продолжить разведение сил, провести новый обмен удерживаемыми лицами и организовать выборы в Донбассе уже в этом году.

«В Луганской и Донецкой областях нужны выборы, которые будут признаны Украиной и всем миром легитимными. И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству и без контроля над нашей границей», — заявил украинский лидер, добавив, что надеется на окончание конфликта на Донбассе до конца его президентства. Впрочем, такая позиция вступает в противоречия с минскими соглашениями, согласно которым контроль над границей должен перейти к Киеву после проведения выборов на неподконтрольных территориях.

Про Донбасс, впрочем, вспомнил далеко не только Зеленский. Незадолго до Мюнхенской конференции на ее официальном сайте были опубликованы «Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе» — коллективный доклад, посвященный урегулированию украинского конфликта, в создании которого участвовали европейские и российские эксперты.

Представители официального Киева напомнили, что доклад представляет из себя «частную инициативу», с положениями которой Украина согласиться не может.

Также документ не одобрили экс-президент страны Петр Порошенко и ряд американских экспертов из Атлантического совета при НАТО. Вскоре после этого «12 шагов» с сайта конференции пропали, однако спустя небольшой промежуток времени вновь там появились — с упоминанием «противоречивых дискуссий» вокруг доклада.

«Противоречивой дискуссией», в целом, по итогу оказалась Мюнхенская конференция в целом — практически у всех участвовавших в ней сторон нашелся повод для критики в адрес как партнеров, так и оппонентов. Представители ЕС говорили о «европейской самостоятельности» и необходимости реагировать на действия США, возглавляемая Помпео американская делегация возвещала о победе западного мира, Макрон и Штайнмайер призывали к диалогу с Россией, не забывая при этом ее критиковать.

Впрочем, все, кажется, прошло по плану.

«Я рад, что нам удалось устроить настоящие дебаты: кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Именно этого мы и хотели», — подытожил председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.