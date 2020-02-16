«Порожняк не гонит»: лингвисты рассказали о работе с Путиным

Работа переводчиков заслуживает особого внимания президента России Владимира Путина. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил советник департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел РФ Алексей Садыков.

Он рассказал, что однажды переводил слова Путина на важных переговорах и случайно от усталости перепутал страны. «Он повернулся ко мне и строго сказал: «Слушай меня внимательно», – сообщил Садыков.

Кроме того, переводчик отметил, что некоторые переговоры находятся под грифом «совершенно секретно». Поэтому сопровождающие их сотрудники лингвистического департамента не имеют права рассказывать об их содержании даже своим семьям.

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«Это секретная информация, ее нельзя никому рассказывать», – добавил Садыков. В свою очередь, третий секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Наталья Красавина заявила, что секретность на таких переговорах схожа с врачебной тайной.

«Во многом наша профессия и держится на конфиденциальности, на нашей способности ее хранить, ее соблюдать», – подчеркнула она. При этом, добавила Красавина, невозможно предсказать, в каком ключе будут развиваться переговоры.

Второй секретарь департамента Сергей Чудинов отметил, что от ошибок никто не застрахован – иногда человек может просто ослышаться. «Самое главное — это понимать, что на этом конец света не наступит», – отметил он.

Переводчики вспомнили и пару курьезных случаев. В декабре 2019 года, вспоминает Красавина, Путин процитировал фразу «Донбасс порожняк не гонит». По ее словам, перевести ее нужно было как «Донбасс ерунды не говорит».

Садыков также вспомнил случай из 2017 года – тогда Путин на Петербургском международном экономическом форуме приветствовал собравшихся в зале людей командой «Вольно!».

«Это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин, а это именно военный термин – at ease», – рассказал советник.

2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин ощущает себя как рыба в воде вокруг интенсивно происходящих международных и российских событий. Президент уже говорил, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной — возможно, говоря это, Путин имел в виду свой собственный стиль, считает Песков.

Он отметил, что быстрая скорость принятия решений — признак современных международных дел и политики. По его словам, российский лидер очень быстро реагирует на все происходящее. Это, в свою очередь, заставляет «всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе».

В 2015 году американское издание The Atlantic сообщило, что пресса стала одним из самых мощных «орудий» президента России Владимира Путина. Автором статьи является бывший шеф московского бюро CNN Джилл Догерти, которая в настоящее время сотрудничает с Международным научным центром имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

В своей заметке Догерти цитирует, в частности, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который рассказал о том, как для главы государства готовят дайджесты на основе информации из печатной прессы, интернет-источников, российских федеральных и региональных СМИ. «У нас есть специальные люди, работающие круглосуточно и готовящие ТВ-дайджесты», – приводит Догерти слова Пескова. Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин смотрит эти подборки «в машине, самолете и вертолете».

В статье также говорится, что российский

президент смотрит новостные телеканалы на английском и немецком и получает газеты на этих же иностранных языках. «Честно говоря, я бы не сказал, что (Путин) свободно владеет интернетом, но он владеет им достаточно, чтобы использовать некоторые источники,

плюс, определенно, он сравнивает то, что он видит и слышит в прессе, с новостями, которые он получает, в случае с внешней политикой – из МИД, спецслужб, разведки, разных министерств и так далее», – цитирует издание Пескова. Догерти же заявила, что Путин «знает цену информации» и проводит «двухаспектную медиастратегию», направленную как вовнутрь, так и вовне страны. По всей вероятности, Кремль делает ставку на то, что информация – главное оружие XXI века.