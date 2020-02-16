«Русские такие»: губернатор рассказал, что хуже коррупции

Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о «страшной» борьбе с коррупцией прокомментировали в его пресс-службе. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Сергей Константинович говорил, что сейчас, к сожалению, некоторые СМИ трактуют, что он критиковал антикоррупционное законодательство — ничего подобного не было», – отметили в аппарате костромского губернатора.

Ранее Сергей Ситников в разговоре с журналистами назвал вещь, которая, по его мнению, страшнее коррупции – борьбу с ней.

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«Русские люди такие. За что беремся, — беремся с залихватской удалью и победим всех, себя в том числе», — отметил губернатор. Он также обратился к коллегам и спросил, не относится ли к коррупции подаренные женой бритвенные принадлежности.

Впоследствии в пресс-службе заявили, что эти слова были произнесены в ответ на вопрос о стоимости и условиях аренды зала, где проходила двухчасовая пресс-конференция губернатора. Представитель СМИ заявил, что бесплатное предоставление зала – коррупция и подарок главе Костромской области.

«Мы здравые люди, мы понимаем, что два часа общения с журналистами. Считается ли это подарком губернатору?», – говорится в сообщении пресс-службы Ситникова.

Сергей Ситников возглавил Костромскую область в 2012 году. Депутаты Костромской областной думы на внеочередном заседании единогласно высказались за наделение экс-главы Роскомнадзора губернаторскими полномочиями. Такое предложение сделал тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Большой скандал разразился в связи с неосторожным поведением главы другого российского региона, Чувашии, около месяца назад. В сети появилось видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин в Чебоксарах. На записи видно, как чувашский губернатор Михаил Игнатьев, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — главу региона обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. 27 января инцидент обсуждался комиссией по этике «Единой России». В результате было принято единогласное решение рекомендовать президиуму генсовета исключить экс-губернатора из партии.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек.

Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

В пресс-службе главы Чувашии заявили, что Михаил Игнатьев не желал обидеть сотрудника, губернатор давно знаком с офицером, а сама церемония проходила «на позитивных эмоциях». Тем не менее, в рядах федеральных властей не все зарядились позитивом при просмотре видео, депутаты, сенаторы и министры попросили отставки Игнатьева.

Также, чуть ранее — в начале января — Игнатьев призвал «мочить» работников СМИ и блогеров. В итоге Путин подписал указ об отставке Игнатьева. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — сказано в указе главы государства.

Временно исполняющим обязанности губернатора Чувашии назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Через несколько дней Николаев подписал указ об отставке правительства республики. По его словам, данный шаг обусловлен ситуацией в регионе. Кроме того, Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия».

Вскоре после этого Путин подчеркнул, что необходимо строже вести правоприменительную практику норм, касающихся хамства чиновников.

«Перед законом все должны быть равны. Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», — отметил российский лидер.