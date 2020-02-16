Попали в ловушку: Пушков ответил Макрону по санкциям

Санкции Запада против России являются ловушкой для Европы – так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о взаимной убыточности ограничительных мер.

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Пост российского сенатора в Twitter касается слов французского лидера о том, что санкции дорого обошлись и самой Европе, при этом не дали никакого желаемого результата.

«Макрон признал: санкции обошлись ЕС столь же дорого, сколь и России, но не дали «позитивного результата». Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку», — пояснил в этой связи российский парламентарий.

О том, что европейским странам необходимо наладить диалог с Россией, чтобы урегулировать замороженные конфликты, а также обсудить вопросы кибербезопасности, французский президент рассказал накануне.

«Стратегический диалог с Россией должен основываться на способности регулировать замороженные конфликты, способности обсуждать кибербезопасность, космос..., то есть эту архитектуру безопасности», — сказал он во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон обратил внимание, что Европа «все меньше и меньше» говорит с российской стороной, в то время как «конфликты множатся, и у сторон нет возможности их урегулировать».

Вместе с тем, он отметил, что перезапуск диалога с Россией займет время.

«Но я думаю, что этот путь заслуживает доверия», — считает глава республики.

В контексте налаживания диалога Европы и России Эммануэль Макрон затронул и тему санкций. Он заявил, что ограничительные меры, которые были введены европейскими странами против России, не принесли ничего хорошего ни самим европейцам, ни россиянам.

«Наши санкции и контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным», — сказал он.

Глава Франции добавил, что среди накопившихся неразрешенных конфликтов России и Европы есть вопросы в области кибербезопасности и недоверии. Макрон подчеркнул, что примененные ограничительные меры ничего не изменили в России.

В прошлом месяце министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкции со стороны Вашингтона.

Французский чиновник рассказал про визит в Москву, в ходе которого было еще раз достигнуто соглашение об углублении стратегических отношений с Россией без нарушений международного права.

По словам Ле Мэра, Франция в ближайшие полгода должна найти соответствующее общим целям Парижа и Москвы «действующее решение в финансовой области».

При этом ограничительные меры Запада он назвал «посягательством на суверенитет нации».

В декабре прошлого года в Белом доме выступили против введения новых антироссийских, которые известны как «санкции из ада». Один из представителей Госдепартамента США написал письмо на 22 страницах и направил его высокопоставленному члену сената, пишет The Daily Beast.

Как передает издание, чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа «решительно выступает против» законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.

Автор считает, что законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который днем ранее одобрили в комитете по международным отношениям американского сената, нанесет вред европейским союзникам США, а также может ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся санкций против России.

Кроме того, чиновник уверен, что в этом законе нет необходимости, потому что эти санкции могут также нанести вред различным рынкам: «глобальным энергетическим, сырьевым, финансовым и другим».

Чуть ранее газета Handelsblatt опубликовала исследование экономистов Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики «Дружественный огонь: Влияние на торговлю антироссийских санкций и контрсанкций».

В документе говорится о том, что лишь немногим более половины от общего убытка из-за антироссийских санкций несет сама Россия. Каждый месяц из-за санкций обе стороны недополучают $4 млрд, причем на плечи стран Запада ложится до 45% ущерба.

Выводы в статье называются «поразительными»: 92% потерь ложатся на Евросоюз, а Германия несет на своих плечах 38% от этой суммы, или – $667 млн в месяц. В исследовании говорится также, что компании Франции не смогли компенсировать потери из-за западных санкций в отношении России даже за счет экспорта в другие страны.