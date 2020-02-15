План Помпео: США дадут миллиард на борьбу с газом России

Американские власти намерены выделить до $1 млрд, чтобы профинансировать проекты в Европейском союзе (ЕС), позволяющие снизить «зависимость» стран от поставляемых Россией ресурсов. О планах США рассказал глава Госдепа Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках Инициативы трех морей», — заявил он, говоря о мерах, которые могли бы помочь снизить энергозависимость стран Европы от России.

Американские власти планируют, что выделяемые Финансовой корпорации по международному развитию (государственное учреждение США) деньги помогут стимулировать частных инвесторов развивать энергетику стран.

Эти средства, в частности, помогут обеспечить «суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей», пояснила на своей странице в Twitter представитель госдепа Морган Ортагус.

Инициатива трех морей представляет собой соглашение о сотрудничестве. Этот документ в 2016 году подписали государства, которые располагаются между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. В объединении участвуют Австрия, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Все они члены НАТО, кроме Австрии, а до конца 1980-х эти страны являлись частью социалистического лагеря.

Сообщалось, что во время своего выступления на международной конференции Помпео призвал не верить российским представителям, которые говорят, что «Северный поток — 2» — чисто экономический проект. Американский чиновник также напомнил, что США выступают против завершения строительства российского трубопровода. В Вашингтоне его воспринимают как еще один рычаг давления Москвы на союзников, передал Reuters.

В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. В документе были также прописаны санкции, которые предлагалось ввести против компаний, работающих на строительстве «Северного потока — 2». США позиционирует эти ограничительные меры как защиту Европы от дополнительного давления со стороны России. Однако сами европейцы выступают против введенных санкций.

Предпринимаемые Соединенными Штатами действия, направленные на торможение строительства газопровода, раскритиковал также глава Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, передает РИА «Новости».

Ишингер отметил, что заведомо неверно останавливать проект, который рожден более десятилетия назад, и в который уже вложены миллиарды. Он обратил внимание, что не важно, плохим или хорошим является проект и кто за ним стоит — Россия, США или любая другая страна.

По словам дипломата, намерение закрыть «Северный поток — 2» похоже на «поведение слона в посудной лавке», только с политической точки зрения.

Стоит отметить, что введенные санкция США возымели успех и приостановили строительство газопровода, затянув его реализацию на несколько месяцев. Произошло это из-за того, что швейцарская компания Allseas, которая участвовала в прокладке труб «Северного потока — 2», заявила о приостановке работ и отозвала все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. России пришлось искать альтернативные варианты подрядчиков, которые помогли бы завершить проект.

Таким образом, сроки сдачи газопровода в работу были сдвинуты на несколько месяцев вперед. Пока доподлинно неизвестно, когда именно «Северный поток — 2» заработает, но ранее российский президент Владимир Путин предположил, что это произойдет к концу этого года или к началу следующего. «В конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — сказал он, добавив, что считает, что «проект можно реализовать».

Вместе с тем европейские представители возлагают надежды на российскую сторону, что работы будут завершены в ближайшее время. Так, канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что Берлин считает «Северный поток — 2» экономическим проектом и продолжает поддерживать его. Проект, отметила политик, необходимо завершить.