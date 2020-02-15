Украинские выборы: Зеленский помечтал о Крыме и Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в октябре этого года власти Украины планируют провести местные выборы по всей стране, в том числе «и в Крыму».

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«Наше желание — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года.

Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — сказал Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вместе с тем он подчеркнул, что «сделать это без элементарных политических условий, условий безопасности, нарушив конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, неприемлемо, особенно когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных [Киеву] территориях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов».

Глава Украины также обратил внимание, что необходимо провести выборы в Донбассе, которые бы были «признаны Украиной и всем миром легитимными». Он подчеркнул, что выборы в местные органы власти не будут признаны законными, если пройдут «не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей».

Он также сообщил, что идею провести выборы по всей территории страны, в том числе и на юго-востоке Украины, поддерживают Франция и Германия. «Почему в октябре? <...> Мы хотим одну дату, это очень важно, это влияет на ментальность людей, которые живут на временно оккупированных территориях <...> Должно быть согласие всех лидеров «нормандской четверки». Мне кажется, что Германия и Франция поддерживают инициативу», — сказал Владимир Зеленский.

Во время своего выступления на международной конференции он также выразил мнение, что российские власти хотят вернуть некоторые территории Украине, передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину. «Я, честно говоря, верю, что Россия хочет вернуть наши территории назад», — сказал украинский лидер, не обозначив, какие конкретно территории он имел в виду.

О том, что в идеале местные выборы в Донбассе должны совпасть с местными выборами по всей стране, говорил в начале этого года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Тогда же он отметил, что власти страны планируют провести голосование осенью этого года. Глава ведомства предположил, что, если в этом году этот процесс не состоится, то Киеву придется искать альтернативу минским договоренности.

Несколько дней назад глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевские власти будут действовать по «четкому плану», который позволит провести выборы в Донбассе в октябре этого года в соответствии с украинскими законами.

Тем временем в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) обратили внимание, что Киев для начала должен выполнить все предшествующие политические пункты комплекса мер, о котором договорились стороны «нормандской четверки». В частности, власти республики имели в виду обязательство Украины согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса. Об этом пункте коммюнике напомнила полпред самопровозглашенной республики в контактной группе Наталья Никонорова.

Что касается проведения «выборов в Крыму», то здесь мнение Зеленского расходится с мнением представителей местных властей. Так, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил в комментарии РИА «Новости», что нет возможности организовать эту процедуру.

«Ни о каких выборах по законам Украины в Крыму не может быть и речи. Все это глупости. Подобные заявления вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале задался вопросом того, как конкретно Владимир Зеленский решил реализовать свое намерение. «А как Зеленский собирается это сделать он не уточнил?», — написал Соловьев.

Тем временем депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек посоветовал Киеву согласовать этот вопрос с Москвой, которая уже сама решит, разрешать ли проведение выборов в этом регионе или нет.

«Российская сторона не ограничивает другие государства в открытии избирательных участков на своей территории, и Украина в этом случае не исключение. Другой вопрос — сможет ли официальный Киев найти в себе силы подать заявку об открытии избирательных участков на российском полуострове. Иного предложения мы просто не примем», — обратил внимание Бальбек в разговоре с РИА «Новости». Он предположил, что, возможно, Зеленский рассказал о своей заветной мечте, но в реальности Крымский полуостров не является украинским регионом.