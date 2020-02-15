Конфликт в Донбассе: Киев отверг программу «12 шагов»

Киев отверг обнародованное накануне на Мюнхенской конференции по безопасности заявление «Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе».

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Как заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, руководство Мюнхенской конференции также назвало это заявление не официальным документом, а частной инициативой, и удалило его со своего официального сайта. Она добавила, что украинская власть не согласна с содержанием этого документа.

«Это документ неправительственной организации Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации на Украине, в частности, вооруженной агрессии РФ против нашего государства», — заявила дипломат.

Указанное заявление приводит Российский совет по международным делам. Как указано в документе, для прекращения войны на юго-востоке Украины нужно создать условия для конструктивного диалога Москвы и Киева, в том числе по «крымскому вопросу». Кроме того, по мнению западных политиков, необходимо в целом укреплять евроатлантическую безопасность.

Первым шагом обозначено восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), а также постоянные дискуссии в рамках «нормандской четверки» по кризисному урегулированию на военном уровне.

Также предлагается обеспечить беспрепятственный доступ и свободу передвижения в зоне конфликта для гражданских лиц, в том числе сотрудников Специальной мониторинговой миссии, а также найти всех пропавших без вести.

К этому предлагается привлечь Международный комитет Красного креста (МККК) и Международную комиссию по пропавшим без вести лицам. Помимо этого, территорию необходимо разминировать.

EASLG также считает уместным ускорить восстановление Донбасса, изучить возможность создания зон свободной торговли и вплотную заняться вопросом санкционного режима. Отдельным пунктом оговаривается необходимость радиологического очищения территории.

«В Донецкой области и вокруг нее находится порядка 1200 источников радиоактивного излучения, которые используются в медицинских, промышленных или научных целях. Часть из них уже исчерпала свой эксплуатационный ресурс и теперь представляет серьезную угрозу для здоровья людей, безопасности и экологии», — поясняется в документе.

Среди общеполитических решений предполагается налаживание активного диалога между странами Евроатлантического региона о построении системы взаимной безопасности и улучшение взаимодействия Евросоюза и России.

И, наконец, необходимо начать новый национальный диалог, который «должен затрагивать темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и проблемы меньшинств.

Неотъемлемой частью диалога должна быть терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам как внутри страны, так и за рубежом.

Украинскую делегацию в Мюнхене возглавил президент Владимир Зеленский. В его офисе сообщили, что глава государства выступит на «специальной сессии, посвященной Украине, и проведет ряд встреч с иностранными лидерами».

Киевские политологи полагают, что «специальная сессия» может пройти при такой же аудитории, что и выступление главы страны на экономическом форуме в Давосе, то есть — при почти пустом зале.

Стоит отметить, что накануне украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки — приводит ФАН заявление представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз», — сказал представитель ДНР.

Он также уточнил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Всего силовики применили 25 боеприпасов.