Выборы мэра Парижа: Павленский убрал сторонника Макрона

Кандидат на пост мэра Парижа от социал-либеральной партии «Вперед, Республика!» (LREM) Бенджамин Гриво выходит из гонки. Это произошло из-за публикации российским художником-акционистом Петром Павленским компрометирующего 42-летнего французского политика видео сексуального характера.

Павленский выложил на своих страницах в соцсетях не только видео, на котором Гриво занимается рукоблудием на камеру и которое он потом отправил молодой студентке, но также и скриншоты онлайн-чата с молодой девушкой, где Гриво называет жизнь со своей женой и детьми «тюрьмой».

После этого, по словам Гриво, ему и его семье в интернете начали сыпаться оскорбительные комментарии и даже угрозы расправой, пишет издание Liberation.

Реклама

«Объявив о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Парижа, я понял жестокость политической жизни. Больше года я и моя семья подвергались клеветническим нападкам, лжи, анонимным атакам, раскрытию секретных частных разговоров, а также угрозам смерти. Этот поток грязи затронул меня, но больше всего ранил тех, кого я люблю», — пожаловался Гриво в специальном видеообращении на французском ТВ.

Теперь уже экс-кандидат в мэры указал, что принял такое решение, по большей части, из-за семьи.

«Вчера был пройден новый этап: сайт и социальные сети осуществляли гнусные атаки, угрожающие моей личной жизни. Моя семья этого не заслуживает, никто не должен подвергаться такому насилию», — подчеркнул французский политик.

Сам же Павленский заявил, что хотел «осудить лицемерие» Гриво, поскольку «это единственный кандидат, у которого вся предвыборная кампания построена на защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей». Павленский утверждает, что получил это видео от «источника», у которого были отношения с Гриво.

«Он тот, кто постоянно спекулирует семейными ценностями, говорит, что хочет быть мэром семьянином, его всегда приводят как пример для подражания его жена и дети. Но все как раз наоборот.

Я не возражаю против людей, имеющих различные сексуальные предпочтения, они могут даже целовать животных, нет проблем, но они должны быть честными. Но он хочет быть главой города и лжет избирателям. Сейчас я живу во Франции, я парижанин, и это важно для меня», — заявил российский и теперь уже французский художник.

Во Франции Гриво называют одним из «мальчиков Макрона», членом группы, которая помогла продвинуть бывшего инвестиционного банкира в Елисейский дворец. Гриво был главным кандидатом команды Макрона для реализации его стремления контролировать столицу Франции, выиграв выборы в следующем месяце.

При этом нынешний мэр Парижа Анн Идальго, а также другой кандидат на пост главы французской столицы Седрик Виллани выразили поддержку Гриво, добавив, что право на неприкосновенность частной жизни следует уважать.

Искомое же видео Павленский прокомментировал так: «Кандидат в мэры Парижа мастурбирует на камеру и пытается привлечь этими видео молодых студенток! Безусловно, это могло бы быть новой формой предвыборной агитации, но… <…> Он обещает, что подобно его семье — все семьи Парижа будут под его опекой».

Свою первую акцию Павленский провел в июле 2012 года в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot, судебный процесс над которыми в то время проходил в Москве. Зашив себе рот суровой ниткой, Павленский в течение полутора часов стоял в одиночном пикете в Санкт-Петербурге у Казанского собора.

3 мая 2013 года Павленский провел акцию против «репрессивной политики властей в РФ», получившую название «Туша».

Ассистенты принесли голого Павленского, завернутого в многослойный «кокон» из колючей проволоки, ко входу в здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Прибывшие сотрудники полиции освободили его от пут проволоки при помощи садовых ножниц. Неизвестный мужчина завел травмированного колючей проволокой обнаженного акциониста в здание Заксобрания.

В ноябре 2013 года на Красной площади Павленский прибил свою мошонку гвоздем к каменной брусчатке. Акцию художник приурочил ко Дню полиции. Прибывшие на место полицейские накрыли протестующего простыней перед задержанием.

В октябре 2014 года Павленский, сидя обнаженным на крыше института психиатрии им. Сербского в Москве, отрезал себе ножом мочку правого уха. После того как полиция спустила художника на землю, он был отправлен в Боткинскую больницу.

В ноябре 2015 года ночью Павленский подошел к первому подъезду здания ФСБ России на Лубянке, облил входную дверь бензином, поджег зажигалкой, после чего встал впереди горящих дверей с канистрой в руках. Художник был задержан в течение следующих 30 секунд. После всего этого Павленский уехал жить во Францию.

Гриво же свою политическую карьеру начал в аналитическом центре «À gauche en Europe», основанном Мишелем Рокаром и Домиником Стросс-Каном. Стросс-Кан, кстати, и попадал в секс-скандалы.

Так, в мае 2011 года он был снят с рейса и арестован в Нью-Йорке по обвинению в сексуальных домогательствах к служащей отеля 32-летней уроженке Гвинеи Нафиссатоу Диалло, но затем был выпущен под залог в $1 млн и переведен под домашний арест.

Позднее нью-йоркский суд освободил Стросс-Кана из-под домашнего ареста в связи с новыми обстоятельствами дела: к прокуратуре попали материалы, которые доказывают, что горничная отеля «Софитель» лгала следователям, а кроме того, появились подозрения, что женщина, обвинявшая Стросс-Кана в изнасиловании, все подстроила. Уголовное дело было прекращено.

Однако уже в феврале следующего года Стросс-Кан вновь был задержан во Франции — теперь уже по делу о сутенерстве. По версии следствия, политик был причастен к созданию преступной сети, поставлявшей проституток из отеля Carlton в Лилле на различные мероприятия и, в частности, на секс-вечеринки для высокопоставленных лиц.

Адвокаты Стросс-Кана утверждали: политик не знал, что приходящие на мероприятия женщины занимаются проституцией. Сам обвиняемый, выступая в суде, пояснил, что участвовал в секс-вечеринках для того, чтобы восстанавливать силы после «спасения мира» от финансовых кризисов. В июне 2015 суд во Франции оправдал Стросс-Кана.