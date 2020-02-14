«Вся страна в кризисе»: глава МИД Италии разжег протесты

Министр иностранных дел Италии и бывший лидер движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо призывает к протестам против правительства, членом которого он сам и является. Политическое пространство страны, судя по всему, ждет очередная встряска.

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Ди Майо 14 февраля заявил, что итальянский народ должен выразить мирный протест против системы, которая «хочет отменить законы». Недовольство главы МИД вызвали планы правительства отказаться от сокращения пенсий бывшим депутатам и отменить безусловный базовый доход, что противоречит ключевым положениям политики движения «Пять звезд».

В то же время леворадикальные «Пять звезд», состоящие в коалиции с левоцентристской Демократической партией (ДП), переживают кризис. Сам Ди Майо, с чьим именем и связывают проблемы партии, в январе покинул пост лидера движения. Теперь же министр демонстрирует свою готовность отстаивать ценности политического объединения, в том числе — выходя на улицы.

Стоит отметить, что

партия стремительно теряет свой электорат, из «Пяти звезд» массово уходят депутаты, заявляя, что движение уже не то, в которое они вступали.

32 человека покинули его ряды. Основная причина недовольства — отступление от нонконформизма и антисемитизма, которые лежали в основе силы. Подкосило партию и отсутствие привередливости в выборе партнеров по коалиции.

После парламентских выборов 2018 года правящее большинство сформировалось не без сложностей. Переговоры длились на протяжении трех месяцев. Тогда леворадикальное «Движение пяти звезд» получило 32% голосов, а националистическая «Лига» в составе правоцентристской коалиции, куда входили также «Вперед, Италия» и «Братья Италии», набрала 17%.

Изначально «Звезды» попытались сформировать коалицию с Демократической партией, которая находилась у власти прежде. Однако демократы отказались вступать в союз и предпочли уйти в оппозицию. «Пять звезд» в результате сформировала правящее большинство с «Лигой», которая вышла из правоцентристской коалиции, чтобы войти в этот альянс.

Уже спустя год союз «Лиги» и «Звезд» дал трещину: формальным поводом послужило строительство скоростной железной дороги между Турином и Лионом. «Лига» активно поддерживала реализацию проекта. Однако «Пять звезд» посчитали, что проект слишком дорого обойдется Италии, а также нанесет вред экологии Альп.

Поводов для взаимного раздражения, впрочем, было гораздо больше. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини — один из главных политиков-националистов в Европе. Оппоненты политика из левого лагеря нередко сравнивают его с Муссолини.

Занимая пост главы МВД, он приказывал не пускать на территорию Италии суда с мигрантами. К слову, на днях сенат проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел.

Итальянские прокуроры намерены предъявить ему обвинения по делу о судне с мигрантами, которое было заблокировано в сицилийском порту Аугуста. Лишение неприкосновенности дает возможность привлечь Сальвини к ответственности по обвинению в превышении полномочий и незаконном удержании мигрантов, прибывших в Италию.

Партнерство с националистами избирателям «Пяти звезд» не пришлось по вкусу. За год существования этой коалиции партия растеряла половину электората.

Однако в августе движение избавилось от партнерства с «токсичной» «Лигой». О распаде коалиции объявил сам Маттео Сальвини. Его партия, в отличие от «Пяти звезд», напротив, обрастала популярностью — сказывался, например, миграционный кризис в Европе.

Критический рост миграции отразился на всей Европе, но, например, националистам Германии или Франции гораздо сложнее разыграть этот козырь — экономика этих стран достаточно сильна. Зато в Италии тезис о том, что мигранты забирают рабочие места, а на их содержание выделяются бюджетные средства, оказался действенным.

В итоге на выборах в Европарламент «Лига» и «Пять звезд» поменялись местами. Последние получили всего 17%, в то время как их партнеры по коалиции — 34,3%.

Сальвини решил не упускать такой шанс. Объявив о распаде коалиции, политик рассчитывал на проведение досрочных выборов, в результате которых «Лига» могла получить уверенное большинство, избавиться от партнеров, а сам лидер партии — стать премьер-министром.

Понадобилась неделя, чтобы противостоящие друг другу «Пять звезд» и ДП заключили соглашение о создании коалиции, чтобы помешать планам Маттео Сальвини. Однако этот шаг еще больше ударил по репутации «Звезд».

За реализацию плана выступал Луиджи Ди Майо и бывший премьер-министр, экс-лидер демократов Маттео Ренци, который ранее принципиально отказывался от любого сотрудничества с «Пятью звездами».

Проблема состоит в том, что лидеры ДП на протяжении нескольких лет последовательно отказывались сотрудничать с леворадикальной партией, которая, к тому же, в течение года служила опорой для «Лиги» Сальвини. Противники такого развития событий в обеих партиях заявляли об угрозе, которую Маттео Сальвини представляет либеральной демократии, однако объединение ДП и «Пяти звезд» воспринималось как нечистоплотность и беспринципность. Ди Майо же обвиняли в торговле ценностями партии из-за желания остаться у власти.

Сегодняшние призывы Ди Майо к протестам — это его попытка вернуть партию в привычное для избирателей русло. При этом, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, кризис проблемы переживают не только «Пять звезд».

«Вообще все переживают кризис в Италии. Кризис переживает правительство, кризис переживают «Пять звезд», кризис переживают демократы и кризис переживают правые. Вообще вся страна находится в кризисе.

Во-первых, Италия не встроилась в новые экономические реалии, она слишком много должна, слишком слабая экономика, политика в Италии сосредоточена, как мы видим, на противостоянии юга и севера, эти противоречия в определенном смысле разрешить невозможно. Те люди, которые сейчас входят в правительство, они не готовы были решать эти проблемы, а после того, как предыдущий вариант правительства распался, стало понятно, что никакой реальной альтернативы всему этому нет», — поясняет эксперт.

Итальянское общество действительно поляризовано по географическому признаку. На юге страны наблюдается политическая нестабильность, более низкий уровень экономического и социального развития, урбанизации, индустриализации. От жителей севера же периодически доносятся призывы политической или экономической независимости.

В конце января Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что дефицит бюджета Италии превысит целевой показатель правительства на 2020 год, а государственный долг увеличится в среднесрочной перспективе. В заключительном докладе по итогам ежегодной миссии МВФ в Риме фонд настоятельно рекомендовал правительству Италии принять «предварительные высококачественные меры» для консолидации государственных финансов.

«Итальянские проблемы зашли слишком далеко, и простого решения у них нет. Тот уровень децентрализации политики в обществе недостаточен, тот уровень экономики, который разделяет север и юг, недостаточен, те идеи которые витают в обществе и двигают политику, скорее, на мой взгляд, проблематичны. Поэтому все вместе дает нам основание для не позитивных прогнозов, плюс антироссийские санкции, в которых Италия является главной потерпевшей», — резюмирует Владимир Брутер.