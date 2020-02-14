Анкара защитит: Кремль отреагировал на угрозы послу РФ в Турции

Все меры для обеспечения безопасности посла России будут приняты турецкой стороной. Жизни и здоровье других россиян также будут защищены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что Москва и Анкара продолжают сотрудничать на фоне обострения военного кризиса в сирийском Идлибе. Общаются как президенты двух стран, так и военные ведомства, а также «идет обмен экспертными делегациями».

Накануне посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему угрожали после турецко-сирийских боестолкновений в Идлибе. Дипломат также отметил, что в социальных сетях поднялась «антироссийская истерия».

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«Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и все такое прочее», — передал Ерхов смысл сообщений турецких пользователей. По его словам, кровожадность некоторых комментаторов отбивает охоту рассуждать логически. Кроме того, подчеркнул посол, если существует «абсолютное нежелание» понять собеседника, то тогда может произойти «большая беда».

Вскоре после этого власти Турции усилили охрану российского посольства в Анкаре. «Ситуация в последнее время на самом деле обострилась, и в связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», — заявила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

По ее мнению, вряд ли за угрозами в адрес посла Ерхова последуют какие-либо реальные действия, но считаться с этими заявлениями приходится.

Нападения на послов в Турции, к сожалению, уже происходили. Так, в июле 2019 года в Анкаре был тяжело ранен советник по административным вопросам посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев — местный житель выстрелил четыре раза в дипломата из пистолета. Нападавший покончил жизнь самоубийством.

Впрочем, губернатор Анкары Васип Сахин заявил, что дело не имеет политической окраски — сосед дипломата начал стрелять в ходе словесного конфликта на бытовой почве. Между дипломатом и нападавшим были постоянные ссоры.

Вечером 19 декабря 2016 года в Анкаре в результате покушения погиб чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Александр Карлов. Нападение произошло около 19:05 в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки».

Преступник в деловом костюме и галстуке Мевлют Мерт Алтынташ, прошедший на выставку по документам полицейского, расстрелял в спину выступавшего у стойки-пюпитра перед микрофоном дипломата.

«Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь», — кричал убийца во время стрельбы.

По одним данным, Карлов был убит на месте наповал и остался лежать неподвижно (в дипломата попало девять пуль), по другим — с тяжелым огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где скончался. Убийство было снято камерой прессы, запись попала в интернет. Нападавший был застрелен турецкой полицией.

Расследование преступления заняло более двух лет. Российская сторона охарактеризовала цель убийства посла в Анкаре как попытку срыва процесса нормализации отношений между Россией и Турцией после кризиса, связанного с уничтожением российского Су-24 в Сирии в ноябре 2015 года.

Между тем в начале февраля 2020 года в сирийском Идлибе начались серьезные боевые столкновения между турецкими военными и солдатами Сирийской арабской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что

в результате двух обстрелов со стороны сирийских сил погибли 14 турецких военных, а более 40 солдат получили ранения. Вскоре после этого турки заявили, что ликвидировали около 50 сирийских солдат.

Российская сторона не раз указывала, что вина за дестабилизацию ситуации в регионе лежит на террористах, которые усилили свои атаки с начала 2020 года. Согласованный Россией и Турцией режим прекращения огня в Идлибе также не смог изменить ситуацию в лучшую сторону. По последним данным, с января по февраль в регионе произошло более тысячи нападений со стороны террористов, в результате которых погибли по меньшей мере 150 мирных жителей.

Тем не менее Турция считает, что ответственность за гибель гражданского населения лежит именно на Дамаске. Кроме того, Эрдоган уверен, что Москва якобы нарушает свои обязательства по урегулированию ситуации в Идлибе. Россия же все обвинения со стороны Турции отвергает.