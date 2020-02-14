От ядерной войны до принца китов: как твиты Трампа губят США

Дональд Трамп за три года своего президентства сделал Twitter неотъемлемой частью политики. Из твитов президента чиновники могут узнать о своем увольнении, иностранные партнеры — о санкциях, а простые граждане — о мнении главы государства по актуальным вопросам повестки дня. Трамп в своих заявлениях не привык сдерживаться в выражениях, в том числе и в соцсетях, поэтому зачастую попадает в скандалы.

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Так произошло и с расследованием в отношении его бывшего советника Роджера Стоуна. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить соратника президента к тюремному заключению на срок от семи до девяти лет, что вызвало негодование Трампа.

«Это ужасная и очень нечестная ситуация. Реальные преступления были на другой стороне, а ничего с ними не случилось. Нельзя допустить такое извращение правосудия!» — написал президент США в Twitter.

После высказывания главы Белого дома минюст неожиданно изменил свое мнение по делу Стоуна и решил смягчить обвинение. При этом на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод.

Злоупотребление властью

«Совпадение» закономерно раскритиковали политические оппоненты Трампа — демократы. В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее инициировала провалившуюся попытку импичмента главы страны, обвинила его в злоупотреблении властью.

«Президент снова пытается манипулировать федеральными законами в пользу своих политических интересов. Это не то, что свойственно Америке», — отметила председатель нижней палаты конгресса.

Сам Трамп не считает, что как-то повлиял на работу минюста или судебный процесс против Стоуна. Тем не менее президент поблагодарил сотрудников ведомства за то, что они «увидели весь ужас» ситуации вокруг его бывшего советника.

Однако глава минюста, генпрокурор США Уильям Барр на благодарность президента ответил призывом перестать комментировать расследования.

«Публичные заявления и твиты, в которых идет речь о министерстве <…> приводят к тому, что я лишаюсь возможности заниматься своей работой и гарантировать судьям и прокурорам то, что мы добросовестно выполняем свои обязанности», — заявил Барр.

Трамп никак не повлиял на решение минюста по делу Стоуна, подчеркнул генпрокурор, но пришло время «перестать писать твиты о делах».

Мощная ядерная кнопка

Скандал вокруг дела Стоуна стал очередным негативным примером «твиттер-дипломатии» Трампа, которых за последнее три года накопилось немало. Среди самых ярких из них — целая кампания президента США в Twitter против Северной Кореи.

Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном в настоящее время далеки от идеала, но несколько лет назад многие эксперты всерьез опасались начала новой мировой войны из-за противостояния двух стран. КНДР последовательно проводила испытания ядерных ракет, отказывалась идти на уступки и угрожала США уничтожением.

Трамп же в своих социальных сетях лишь подливал масла в огонь, всячески критикуя северокорейского лидера Ким Чен Ына. Так, в начале 2018 года президент США поспорил со своим коллегой из КНДР о размерах ядерных кнопок двух стран.

«Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка всегда находится у него на столе». Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его — и моя кнопка работает», — написал Трамп.

Впрочем, конфликт в Twitter не имел серьезных последствий, к лету того же года лидеры даже провели первую встречу, что привело к снижению напряженности. Теперь американских лидер зачастую называет Ким Чен Ына «хорошим парнем» и обещает договориться с ним о денуклеаризации Корейского полуострова, хотя пока переговоры не дали никаких результатов.

Твиты в импичменте

Жесткие комментарии Трампа в отношении иностранных лидеров не раз критиковали в США, в основном действия президента не устраивают его оппонентов из Демократической партии. Они также не раз обращали внимание на «недопустимое поведение» главы Белого дома по отношению к американским чиновникам в Twitter.

Противостояние президента и демократов продолжается со старта избирательной кампании 2016 года, но в прошлом году оно достигло своего апогея. Демократы запустили процедуру импичмента в отношении главы государства в палате представителей из-за его «давления» на иностранное государство с целью получения поддержки для своего переизбрания.

Расследование создало определенный прецедент, так как в доклад комитета по разведке об импичменте попали твиты Трампа. Так, демократы подтвердили свой вывод о том, что президент «запугивает» свидетелей. В частности, к делу приложили посты об экс-после США на Украине Мари Йованович.

«Где бы ни была Мари Йованович — все выходило плохо. Она начала в Сомали, и как это прошло? Новый президент Украины (Владимир Зеленский) плохо отзывался о ней во время нашего второго разговора», — писал президент в Twitter.

Трамп при этом полностью отрицал свое вмешательство в процесс расследования, тем более какое-либо давление. В итоге дело завершилось в его пользу, и в феврале 2020 года сенат полностью оправдал президента, поставив точку в вопросе импичмента.

Расизм и ксенофобия

Твиты американского лидера вызывают недоумение даже у его сторонников. Президента не раз обвиняли в расизме за спорные заявления в отношении темнокожих конгрессменов, которые якобы «ужасно» работают. Или за критику мексиканских мигрантов, которые «распространяют наркотики и нападают на американцев».

Однако наибольший резонанс вызвала серия твитов президента в адрес четырех женщин-политиков: Александрии Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Айанны Прессли и Рашиды Тлаиб. Конгрессвумен от Демократической партии активно критиковали Трампа за его иммиграционную политику, поэтому и оказались в немилости у президента.

«Интересно наблюдать за «прогрессивными» демократическими женщинами — членами конгресса, которые сначала приехали из стран, управление которыми — настоящая катастрофа, которые являются самыми коррумпированными в мире», — писал Трамп.

В своих высказываниях президент намекал на иностранное происхождение политиков-демократов: Омар родилась в Сомали, а Тлаиб является палестинкой по происхождению.

«Почему бы им не вернуться и не помочь починить полностью разрушенные и зараженные преступностью места, откуда они приехали», — подчеркивал Трамп.

Демократы обвинили президента в расизме и ксенофобии за атаку на женщин-политиков. К ним также присоединились и несколько республиканцев, они указывали на недопустимость подобных заявлений.

Обвал рынков

Говоря о твитах Трампа, нельзя не упомянуть о влиянии, которое президент США оказывает на мировые финансовые рынки с помощью своих сообщений в соцсети. Только в начале августа прошлого года Трамп вызвал глобальное падение индексов за счет своего твита о введении новых пошлин на китайские товары.

Также президент США несколько раз «устраивал» падение цен на нефть. Так, в 2018 году Трамп посетовал в Twitter на высокую стоимость барреля черного золота.

»ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. Мир не может вынести такое повышение цен, он хрупок!» — писал президент США.

Мировые рынки отреагировали стремительно, цена на нефть марки Brent опустилась с $67,1 до $64,7, а стоимость барреля нефти WTI рухнула с $57,2 до $55,4.

Влиял Трамп и на акции своей любимой социальной сети. В 2018 году президент в своем твите указал на «теневой» бан представителей Республиканской партии, который якобы применяло руководство Twitter.

«Это нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику! Жалоб очень много», — написал Трамп.

Через несколько дней после твита президента США стоимость акций компании опустилась с $44 до $31. Это также совпало с публикацией финансового отчета Twitter, в котором компания призналась, что ее активная аудитория снизилась на 1 млн человек.

«Принц китов»

Twitter Трампа достаточно популярен у пользователей социальной сети. Так, по состоянию на февраль 2020 года, у президента США около 72 млн читателей. Сложно оценить, что именно подкупает пользователей. Но, вероятно, одним из факторов являются ошибки президента.

Трамп достаточно часто неверно называет тот или иной штат, путает имена и фамилии политических деятелей или просто печатает несуразицу. Самым известным остается один из твитов Трампа из 2017 года.

«Несмотря на постоянное негативное (в прессе) ковфефе», — написал Трамп.

Пользователи Сети до сих пор гадают, что именно имел ввиду президент США под словом «covfefe». Наиболее популярная теория — Трамп «заснул» во время написания твита.

Каждый год комментаторы пытаются определить «лучшее» высказывания. В 2019 году им по праву можно назвать «принца китов», с которым Трамп встретился в Великобритании.

«Я встречаюсь и разговариваю с «иностранными правительствами» каждый день. Я только что встречался с Королевой Англии (Великобритания), Принцем Китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентом Франции и президентом Польши», — написал Трамп.

Проблемными оказались для Трампа регалии принца Чарльза — супруга королевы Елизаветы II — вместо «принца Уэльского», он назвал его «принцем китов». Дело в том, что в английском языке титул пишется как «Prince of Wales», а Трамп, очевидно, из-за автозамены написал «Prince of Whales», и эта лишняя буква в корне поменяла значение фразы. Это привело к появлению множества различных шуток в Сети, в частности, коллажей с китами в образе британской королевской семьи.