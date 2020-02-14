Мюнхенская конференция: Запад бросает вызов России

Около 800 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира прибудут в столицу Баварии 14 февраля для участия в трехдневной конференции по безопасности. По словам организаторов, на мероприятии будут присутствовать 150 высокопоставленных гостей.

Как ожидается, в работе конференции впервые примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В числе гостей также украинский лидер Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, оба политика рассчитывают провести в рамках форума ряд двусторонних встреч.

При этом какую позицию будет продвигать Зеленский, пока неизвестно, а Порошенко уже пообещал поднять тему усиления антироссийских санкций в условиях «агрессии Москвы» по отношению к Киеву.

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В целом конференцию должны посетить главы 35 стран, но далеко не все государства будут представлены на высшем уровне. Так, президент России Владимир Путин в очередной раз пропустит форум, вместо него Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отказалась от поездки и канцлер Германии Ангела Меркель, от правительства ФРГ будет присутствовать коллега Лаврова Хайко Масс, также ожидается приезд немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Не поедет на мероприятие и президент США Дональд Трамп, американскую делегацию возглавят госсекретарь Майк Помпео и американский министр обороны Марк Эспер. Как ожидается, конференцию также посетит спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая, вероятно, будет активно критиковать политику президента США.

По данным СМИ, Помпео запланировал встречи с президентом Афганистана, главами МИД Германии, Хорватии и Чехии и премьер-министром Иракского Курдистана. При этом о предстоящих контактах с представителями России информации нет.

«Российский вызов»

Центральными темами мероприятия станут ситуация на Ближнем Востоке на фоне усиленной конфронтации между США и Ираном, Сирия и конфликт в Ливии. Также будет затронуты вопросы отношения Запада и России, «Северный поток — 2», кризис на Украине, будущее европейской безопасности и вызовы, стоящие перед Западом и НАТО в условиях изменения международного порядка.

Как говорил руководитель конференции Вольфганг Ишингер, на планете столько конфликтов, что трех дней слишком мало для обсуждения.

«У нас стало больше кризисов, больше скверных кризисов, больше страшных событий, которые едва ли можно себе представить», — отмечал политик.

При этом тон предстоящим дискуссиям по традиции должен задать доклад организаторов форума, опубликованный в преддверии мероприятия. В нем особое внимание уделяется России, а именно «откровенным вызовам» для Запада со стороны Москвы.

Согласно документу, в число основных вызовов входит предполагаемое вмешательство в ряд европейских выборов, споры между Россией и Польшей по Второй мировой войне, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и участие «российских спецслужб» в убийстве бывшего чеченского боевика Зелихмана Хангошвили в Берлине.

Однако авторы документа уверены, что действия Москвы сплотили Запад и позволили ему преодолеть ряд противоречий. Так, члены НАТО увеличивают расходы на оборону в поддержку модели «сдерживания России», несмотря на все споры по этому вопросу. А также западные страны регулярно продлевают антироссийские санкции из-за отсутствия улучшений по конфликту в Донбассе, что якобы зависит только от Москвы.

Эксперты указывают, что в последнее время многие европейцы скептически оценивают противостояние с Россией. В пример они приводят слова Макрона о необходимости переосмысления взаимоотношений с Москвой и совместной работы сторон над строительством новой системы европейской безопасности.

Особое внимание авторы документа уделили развороту России на Восток из-за отсутствия согласия со странами Запада. Беспокоит экспертов успешное взаимодействие Москвы с Пекином, которое они связывают с хорошими отношениями Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

К слову, авторы не обошли стороной и успехи России, отметив ряд крупных внешнеполитических побед российской стороны в 2019 году. Так, эксперты указали на продажу зенитных ракетных комплексов С-400 одной из стран НАТО — Турции, возвращение российской делегации в ПАСЕ и приобретение статуса «основного игрока» на Ближнем Востоке.

В отношении Европы авторы доклада констатировали частичную изоляцию региона из-за внутренних проблем — растущего популизма и национализма в ЕС. Эксперты отмечают возможность увеличения влияния Евросоюза за счет тесного сотрудничества европейских стран в оборонной сфере. Координация и частичное объединение оборонных потенциалов необходимо в условиях ухудшения отношения к НАТО, а также вопросов, связанных с исполнением принципа коллективной безопасности в альянсе.

Кроме того, большой раздел доклада связан с Китаем и усилением его влияния в мире. Эксперты напомнили о торговой войне между Пекином и Вашингтоном, ситуации вокруг участия китайской компании Huawei в разработке инфраструктуры высокоскоростной мобильной связи в формате 5G и претензии КНР на Восточно- и Южно-Китайское моря.

Отголоски речи Путина

В целом доклад отмечает выход на первые роли России, Китая и Ирана. Подобная ситуация беспокоит экспертов в условиях появления новых вызовов в современном мире.

Тем самым авторы доклада почти признали конец западного господства в мире — главный тезис знаменитой мюнхенской речи Путина, которую он произнес в столице Баварии 13 лет назад. Тогда некоторые аналитики называли речь президента России началом новой «холодной войны».

Однако Путин в основе говорил о неприемлемости однополярного мира. «Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри», — заявил российский лидер.

По факту президент никого не обвинял в своей речи, но, вероятно, жесткие пассажи предназначались США. При этом Путин отмечал необходимость предпринимать действия по борьбе с диктаторскими и нелегитимными режимами, а также говорил о целесообразности сотрудничества по проблемам разоружения и прочим важным моментам.

С того момента президент России не раз повторял тезис о гибели однополярного мира, в частности, он затронул этот вопрос на своей последней пресс-конференции в декабре прошлого года. «Он [многополярный мир] создан, однополярного мира уже не существует», — подчеркивал Путин.

Вероятно, усиление влияния тройки — России, Китай, Иран — станет одной из основных тем мюнхенской конференции.